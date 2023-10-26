Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине - 26.10.2023 Украина.ру
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Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине
Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине - 26.10.2023 Украина.ру
Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 октября в ходе встречи с депутатами заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине
2023-10-26T12:06
2023-10-26T12:06
словакия
новости
зарубежье
украина
владимир зеленский
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"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине - это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", - сказал Фицо.Он также подчеркнул, что Словакия выступает за мир на Украине. Однако назвал мирный план президента Владимира Зеленского нереалистичным. По его словам, договариваться должны США и Россия.
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словакия, новости, зарубежье, украина, владимир зеленский
Словакия, Новости, Зарубежье, Украина, Владимир Зеленский

Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине

12:06 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 октября в ходе встречи с депутатами заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине
"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине - это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", - сказал Фицо.
Он также подчеркнул, что Словакия выступает за мир на Украине. Однако назвал мирный план президента Владимира Зеленского нереалистичным. По его словам, договариваться должны США и Россия.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 03:14
Фицо — второй Орбан? Действительно ли Словакия прекратит помогать УкраинеНа парламентских выборах в Словакии победила партия экс-премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer — sociálna demokracia). В России ряд СМИ поспешил зачислить Фицо в "пророссийские политики"
 
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