https://ukraina.ru/20231026/1050504604.html

Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине

Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине - 26.10.2023 Украина.ру

Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 октября в ходе встречи с депутатами заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине

2023-10-26T12:06

2023-10-26T12:06

2023-10-26T12:06

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владимир зеленский

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"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине - это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", - сказал Фицо.Он также подчеркнул, что Словакия выступает за мир на Украине. Однако назвал мирный план президента Владимира Зеленского нереалистичным. По его словам, договариваться должны США и Россия.

https://ukraina.ru/20231002/1049827149.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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словакия, новости, зарубежье, украина, владимир зеленский