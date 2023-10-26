https://ukraina.ru/20231026/1050489060.html

Фархад Ибрагимов о том, почему Эрдоган запретил "Крымскую платформу" и о большой войне на Ближнем Востоке

Фархад Ибрагимов о том, почему Эрдоган запретил "Крымскую платформу" и о большой войне на Ближнем Востоке - 26.10.2023 Украина.ру

Фархад Ибрагимов о том, почему Эрдоган запретил "Крымскую платформу" и о большой войне на Ближнем Востоке

Американцам и британцам очень не нравится, что у России и Турции есть очень много точек соприкосновения, в рамках которых выстраиваются взаимоотношения. Умение договариваться, несмотря на разные точки зрения по ряду вопросов, уже вызывает раздражение у англосаксов, считает политолог Фархад Ибрагимов

2023-10-26T05:56

2023-10-26T05:56

2023-10-26T10:47

интервью

эрдоган

турция

крымская платформа

украина

сво

израиль

газа

хамас

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Организаторам так называемой «Крымской платформы», цель которой — восстановить контроль Киева над Крымом, пришлось перенести саммит в Прагу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался сделать Стамбул штаб-квартирой встречи.По словам турецкого политолога Мехмета Перинчека, «Крымская платформа» — это инструмент США как против Москвы, так и Анкары.— Фархад, действительно ли это так?— «Крымская платформа» изначально была построена на русофобии, антироссийской риторики. У Запада есть план столкнуть лбами Анкару и Москву. Американцам и британцам очень не нравится, что у России и Турции есть очень много точек соприкосновения, в рамках которых выстраиваются взаимоотношения. Умение договариваться, несмотря на разные точки зрения по ряду вопросов, уже вызывает раздражение у англосаксов.То, что «Крымская платформа» была отменена Эрдоганом, это, с одной стороны, приятно. Эта платформа была придумана киевским режимом, она финансируется рядом НКО из недружественных стран, которые мечтают о победе Киева над нами. Кроме того, эта платформа собирает, мягко говоря, непорядочных людей, предателей, которые убежали из нашей страны и используют антироссийскую риторику.В России хорошо помнят, что Эрдоган отпустил на Украину боевиков «Азова»* до окончания боевых действий. Это не повлияло кардинально на наши отношения, но осадочек у российских политиков остался. Понимая, что проведение «Крымской платформы» нанесет еще больший удар росийско-турецким отношениям, Эрдоган решил поступить последовательно и запретил ее.— А как сейчас складывается ситуация с поставками турецкого оружия Украине?— Турция с точки зрения оружейного рынка находится в подвешенном состоянии, потому что на это необходимо выделить серьезное финансирование. А турецкая экономика испытывает не самые легкие времена. И Эрдоган думает над тем, что будет происходить в регионе Ближнего Востока. Прорабатывается сценарий участия Турции в израильско-палестинском конфликте.Анкаре нужно думать над тем, чтобы укрепить боеспособность собственной армии, а потом думать над оружейным экспортом. Вряд ли Турция будет тратить деньги на строительство завода по производству «Байрактаров», который наши ракеты превратят в пыль. Поэтому Анкара будет дистанцироваться от поставок оружия на Украину. Эрдоган сейчас нацелен на укрепление отношений с Россией.— На днях глава республиканцев сената США Митч Макконелл в интервью Fox News заявил, что именно «решение Байдена вывести войска из Афганистана дало зеленый свет Путину на вторжение в Украину». Заявление сделано в стиле американской пропаганды, но есть ли взаимосвязь между началом СВО и бегством США из Афганистана?— Господин Макконелл как всегда бьется в своем русофобском ударе. Есть прямая взаимосвязь между выходом американцев из Афганистана и накачиванием оружием Украины. Американцы сейчас пытаются представить уход из Афганистана как заранее продуманный план. Но на самом деле они поняли, что терпят серьезное поражение в этом регионе, а оставаться там очень дорого и нецелесообразно. Если бы возможность остаться в Афганистане была, американцы бы оттуда не выходили. США если куда-то приходят, то остаются там гораздо дольше, чем на 20 лет.Американцам очень важно представить нас в качестве агрессоров на Украине. Для этого они подключили свою информационную машину, а союзников в Европе сделали еще более объектными. Но мировое сообщество с риторикой США не согласно. Мы начали не войну, а специальную военную операцию по демилитаризации региона, который, находясь у нас под боком, угрожает нашей безопасности.— Но тогда можно согласиться с Макконелом в том, что война на Украине и конфликт в Палестине связаны.— Ситуация на Украине стала аморфной для киевского режима. Очень долго говорили, что в результате контрнаступления Киев вернет себе утраченные территории, а получается, что именно российские войска идут вперед. Изначально Байден хотел выделить 100 млрд долларов на помощь киевскому режиму, но его советники объяснили ему, что делать этого не стоит, так как есть вопрос Израиля. Пришлось разделить эту сумму сначала на две части, учитывая Израиль, а потом и на три, с учетом Тайваня.Американцы находятся в агонии, не показывая вида, чтобы не потерять лицо. Нет никакой гарантии, что они достигнут своих целей и на Украине, и на ближневосточном направлении. И в США, и в Европе есть разные мнения по израильскому вопросу. Ведь раньше американцы держались на том, что существует единая позиция, у которой нет антагонистов. Теперь же США ничего не остается, как только оттягивать время в надежде на то, что им удастся достичь своих целей.— Почему Израиль не начинает наземную операцию в секторе Газа?— Израиль боится потерь, непредсказуемой ситуации. Эксперты оценивают готовность Израиля вести бои в городской застройке как очень низкую. ХАМАС — это не просто банда бородачей, радикалов и террористов. Это боеспособная армия, накачанная извне серьезным оружием, финансами. За время блокады они смогли вырыть огромное количество тоннелей, коммуникаций.Для ЦАХАЛа это неизведанный лабиринт, чем это для него обернётся — страшно представить. Если бы Израиль на 100% был уверен в своей непобедимости, то давно начал бы наземную операцию. Складывается впечатление, что их заманивают в ловушку, и наверняка израильское руководство и спецслужбы это понимают.Для Нетаньяху очень непростые времена, и нет уверенности, что, начав наземную операцию, Израиль победит.— Все-таки неизбежна ли большая война на Ближнем Востоке?— Большая война неизбежна только в том случае. Если в нее втянут Иран и Турцию. Если все обойдется столкновениями Израиля, ХАМАСа и прокси, которые поддерживают стремление палестинцев к обретению независимости, то большой войны, которая может вылиться в Третью мировую, не будет. Ни Иран, ни монархии Залива, ни Израиль не заинтересованы в этом.Ирану выгодно, чтобы палестинская проблема продолжала оставаться актуальной, потому что в противном случае не будет оснований для объединения мусульманского мира. Эрдоган играет свою игру на воле палестинского народа, но при этом не делает рьяные попытки, чтобы палестинцы получили свои права. Монархии Залива хотят спокойствия, чтобы заниматься своей экономикой. Война выгодна только Западу, который хочет заработать на ней деньги.* Запрещен в России.

https://ukraina.ru/20221028/1040265307.html

https://ukraina.ru/20231025/1050482207.html

https://ukraina.ru/20231025/1050481094.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, эрдоган, турция, крымская платформа, украина, сво, израиль, газа, хамас