https://ukraina.ru/20231026/1050487193.html

Второй фронт. Израиль объявил войну ООН

Второй фронт. Израиль объявил войну ООН - 26.10.2023 Украина.ру

Второй фронт. Израиль объявил войну ООН

Израильское правительство официально открыло второй фронт — но не против Ирана, а против Организации Объединённых Наций

2023-10-26T04:12

2023-10-26T04:12

2023-10-26T11:23

эксклюзив

хамас

израиль

оон

грета тунберг

биньямин нетаньяху

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Поводом для беспрецедентной кампании, которую развернули против самой большой международной организации в Тель-Авиве, стали слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прозвучавшие на заседании Совета Безопасности, где обсуждали кризисную ситуацию на Ближнем Востоке.«Я безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАСом в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать преднамеренные убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам.Важно также признать, что нападения ХАМАСа не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — сказал глава ООН.Эта обтекаемая, по-дипломатически сбалансированная фраза вызвала бешеную реакцию со стороны израильской власти только потому, что Гуттериш позволил себе двумя словами охарактеризовать бедственное положение палестинцев, которое прекрасно известно во всем мире.В правительстве Биньямина Нетаньяху решили, что никто не имеет называть вещи своими именами, если это противоречит интересам Израиля, который опирается на военно-политическую поддержку США и ощущает полную вседозволенность.Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека ООН покинуть свой пост. Кроме того, он пообещал, что сотрудникам международной организации не будут выдавать визы в качестве наказания за высказывание их шефа.«Генсек Организации Объединённых Наций, который демонстрирует понимание кампании массовых убийств детей, женщин и пожилых людей, не подходит для того, чтобы возглавлять ООН. Я призываю его уйти в отставку немедленно.Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа.После его заявлений мы откажем представителям ООН в выдаче виз. Мы уже отказали в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пришло время преподать им урок», — написал в социальной сети этот высокопоставленный израильский дипломат.Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил Гуттеришу персональный бойкот, обвинив его в чрезмерной объективности, которая, по мнению израильского руководства, является сегодня недопустимой:«Я не буду встречаться с Генеральным секретарем ООН. После 7 октября в мире не осталось места для сбалансированного подхода. ХАМАС должен быть стерт с лица земли!» — заявил глава внешнеполитического офиса в Тель-Авиве.Гуттериш принялся объяснять, что его неправильно поняли, и он не поддерживал ХАМАС ни единым словом. Однако израильские политики азартно включились в травлю.В ней поучаствовал даже лидер израильской либеральной оппозиции Бени Ганц, который вошел в «военный кабинет» своего противника Нетаньяху.«Дни, когда генсек ООН поддерживает терроризм — мрачные дни для мира. Невозможно оправдать резню невинных мирных жителей.Тот, кто находится не на правильной стороне истории, будет судим по ней. Тот, кто оправдывает терроризм, недостоин говорить от имени мира», — заявил сегодня этот политик.Однако проблема заключается в том, что мир прекрасно видит, что происходит сегодня в Газе. Сотни миллионов людей, которые никогда не относились к симпатизантам ХАМАСа, шокированы массовыми убийствами мирного населения в блокированном со всех сторон секторе.По данным международных организаций, которые ссылаются на информацию медиков, только за последние сутки там погибли 700 человек, включая 300 детей.Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что за восемнадцать дней бомбардировок в секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, а свыше 5,3 тысячи несовершеннолетних палестинцев получили ранения разной степени тяжести.Эти цифры наглядно иллюстрируются видеозаписями разрушенных больниц, мечетей, общественных зданий, жилых кварталов.Люди смотрят в прямом эфире, что делают сейчас с Газой, — с позволения так называемого цивилизованного демократического сообщества. Об этой трагедии говорят на разных языках в мировых медиа и в социальных сетях.А попытки заткнуть рот любому критику израильской политики, начиная с Греты Тунберг и заканчивая генеральным секретарем Организации Объединённых Наций, скорее усиливают нарастающее вокруг возмущение, которое сильнее всего выплескивается в странах исламского мира.«Что люди должны осознать — под маской права на самозащиту мы видим зверства. Да, любая страна имеет право на самооборону. Но не любыми средствами. Не военными преступлениями. Не коллективным наказанием. Понимаете, 6 тысяч мирных жителей уже убито. 2,4 тысячи детей. Что это за самооборона такая?Мы видим массовую резню с применением высокоточного оружия. Так что за эти две недели мы видели беспорядочные бомбежки Газы. Уничтожают целые семьи. Жилые районы ровняют с землей. Мишенями стали больницы, школы, церкви, мечети, врачи, журналисты, сотрудники миссии ООН.Это что, разве самооборона?И почему всегда, когда Израиль совершает эти зверства, их подают под флагом самообороны, а когда насилие идет от палестинцев, то сразу же это называют терроризмом? Разве слово "террорист" применимо только к мусульманам и арабам? Здесь реально двойные стандарты…Это неравный конфликт двух народов. Понимаете, один — оккупант, а другой — оккупированный. У одного есть армия — одна из сильнейших в мире. А у другого ее нет вообще! Так что здесь ложная симметрия», — заявила королева Иордании Рания.А глава турецкого МИДа Хакан Фидан высказался сейчас как никогда резко, засвидетельствовав этим коллапс в дипломатических отношениях между Тель-Авивом и Анкарой:«В нынешней ситуации мы либо пойдем к еще большей войне, либо к ещё большему миру. Некоторые люди подливают масла в этот огонь. Те, кто поддерживает Израиль под предлогом солидарности, также являются участниками этого преступления.Израиль продолжает игнорировать осуждение и делать все, что хочет, в течение многих лет. Сейчас настало время предпринять конкретные шаги. Прочный мир в нашем регионе будет невозможен, если палестинский вопрос не будет доведен до справедливого решения. Единственный способ найти решение — это создание независимого и суверенного государства Палестина, основанного на границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме».Конечно, все это не остановит израильские элиты, которые будут агрессивно реагировать на любые попытки напомнить о законных правах мирных жителей Палестины.Бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид вообще заявил, что если международные СМИ объективны, они якобы прислуживают ХАМАСу.Но такая позиция не встретила в глобальных соцсетях ничего, кроме возмущения и насмешек. А это указывает на то, что израильские власти проигрывают столкновение в мировом информационном поле вместе со своими покровителями из США.

https://ukraina.ru/20231025/1050463785.html

https://ukraina.ru/20231024/1050460200.html

https://ukraina.ru/20231019/1050331974.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, хамас, израиль, оон, грета тунберг, биньямин нетаньяху