https://ukraina.ru/20231026/1050481480.html

Дмитрий Евстафьев: Американоцентричный мировой порядок уходит

Дмитрий Евстафьев: Американоцентричный мировой порядок уходит - 26.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Американоцентричный мировой порядок уходит

Британская империя распалась, но не до конца, ее "мерцание" и сейчас очень даже ощутимо, считает политолог Дмитрий Евстафьев

2023-10-26T05:23

2023-10-26T05:23

2023-10-26T08:06

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру."Говорят, что в Америке есть "глубинное государство", и оно там действительно есть, но главное "глубинное государство" - оно не в Америке, оно в Британии", заявил Евстафьев. По его словам, "Британия – это и есть "глубинное государство".Что до Америки, то там ярким примером может служить трагическая судьба президента Джона Кеннеди, продолжил политолог, выразив надежду на то, что "Байдена она минует". Когда Кеннеди бросил вызов американскому "глубинному государству", решил, что публичная политическая власть в США может быть важнее. И поплатился за это – "нашелся какой-то городской сумасшедший (Ли Харви Освальд – Ред.), которого все проглядели – ну, так бывает, все в какой-то момент отвернулись"."Но в Британии-то другая история, "глубинное государство в Британии – это и есть единственное государство, которое там есть. Там другого нет", - констатировал Евстафьев. По его мнению, оно не смогло пережить такую фигуру, как Уинстон Черчилль, часть империи была утрачена – но часть сохранена, и это британское "глубинное государство" всегда находить возможность "подвсплыть".На Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье в 2020-2021 годах годах сложились идеальные условия и возможности для того, чтобы это государство, эта "мерцающая империя" и начала "подвсплывать", отметил эксперт, добавив, что "все это понимали, только не могли допустить, что это будет так жестко".В этом регионе Британия получила возможность показать Америке, что без нее в "новом мировом порядке", о котором говорит Байден, без Британии – никак, сказал Евстафьев, напомнив, что этому "новому порядку" противостоит "ось зла" (по МакКоннеллу – Ред.) – более четверти промышленного потенциала мира."Если моя гипотеза о том, что за всем этим всплеском стояли именно британцы, то Великобритании удалось поставить американцев в тяжелейшее положение. И главный компромисс будет для американцев не с Китаем и даже не с нами – хотя косвенно к компромиссу с нами американцев ситуация на Ближнем Востоке подталкивает, но вот насколько они психологически смогут переварить, я вам сказать не могу – главный компромисс сейчас должен быть с британцами", - предположил политолог.Относительно ситуации на Ближнем Востоке - отметим, по информации CNN, ссылающейся на свои источники, сейчас "американские военные чиновники пытаются увести Израиль от того типа жестоких городских боев, которые США вели против повстанцев в ходе иракской войны, чтобы израильтяне не увязли в кровавой битве за каждый отдельно взятый дом". Вместо полномасштабной наземной операции предлагают использовать комбинацию высокоточных ударов и точечных операций спецназа.Отвечая на вопрос, чем могут помочь в умиротворении различных конфликтов международные структуры безопасности и нуждаются ли они в реформировании, Евстафьев поведал, что его "не любили в некоторых кругах" за критику этих самых структур. Когда рассказывали, что войска ООН обеспечивала долгий мир после Второй мировой войны, то ставил вопрос: а корейский кризис? А Конго, а соучастие структур ООН в абсолютно зверском убийстве Патриса Лумумбы? "Если посмотреть, чем занималась ООН, это такая история - очень мутная. А если посмотреть, чем ООН занималась на Ближнем Востоке, эта история становится мутной настолько, что дна не разглядеть", - отметил эксперт. По его словам, "одним из главных спонсоров террористической организации ХАМАС были организации помощи, связанные как раз с ООН". И потому израильтяне в своих "наездах" на ООН во многом правы.Во всяком случае, ООН и ее структуры сейчас нуждаются в реформировании, ведь мы сегодня фактически не знаем, какие ресурсы за какой силой стоят (например, в СБ ООН – ред.), заявил Евстафьев. По его словам, прежний американоцентричный мировой порядок уходит. А Россия за последние полтора года (проведения СВО – Ред.) "узнала много полезного" про себя – "и находится на этапе перестройки и системы государственного управления, и экономики - к новому миру".

https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html

https://ukraina.ru/20231023/1050408668.html

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дмитрий евстафьев, оон, великобритания, сша, россия, миропорядок, новости