Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист - 25.10.2023 Украина.ру
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Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист
Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист - 25.10.2023 Украина.ру
Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист
В ходе четвертого тура общего голосования должность спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки занял республиканец Майк Джонсон. Об этом сообщает телеканал CNN
2023-10-25T22:42
2023-10-25T23:38
новости
сша
конгресс сша
палата представителей когресса сша
выборы
спикер
вашингтон
республиканцы
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По данным СМИ, политик уже набрал 220 голосов, однако выборы продолжаются. Пятидесятиоднолетний Джонсон четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Его считают сторонником экс-президента США Дональда Трампа, он неоднократно поддерживал бывшего хозяина Белого дома в ходе судебных разбирательств. В Палате представителей он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года. Майк Джонсон последовательно выступает за снижение налогового бремени и сокращение государственных расходов. Поддерживает законодательство, направленное на отмену абортов, ограничение и окончательный запрет медицинской и рекреационной марихуаны. Противник секс-меньшинств, считает необходимым запретить обсуждение гендерной идентичности и однополых отношений в школах. В публичных выступлениях неоднократно Джонсон также подвергал сомнению результаты президентских выборов 2020 года, завершившихся победой Джо Байдена. Напомним, после ухода 3 октября предыдущего спикера Кевина Маккарти, Палата представителей в течение трёх недель не могла найти ему замену.
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новости, сша, конгресс сша, палата представителей когресса сша, выборы, спикер, вашингтон, республиканцы
Новости, США, Конгресс США, Палата представителей Когресса США, выборы, спикер, Вашингтон, республиканцы

Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист

22:42 25.10.2023 (обновлено: 23:38 25.10.2023)
 
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В ходе четвертого тура общего голосования должность спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки занял республиканец Майк Джонсон. Об этом сообщает телеканал CNN
По данным СМИ, политик уже набрал 220 голосов, однако выборы продолжаются.
Пятидесятиоднолетний Джонсон четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Его считают сторонником экс-президента США Дональда Трампа, он неоднократно поддерживал бывшего хозяина Белого дома в ходе судебных разбирательств.
В Палате представителей он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года.
Майк Джонсон последовательно выступает за снижение налогового бремени и сокращение государственных расходов. Поддерживает законодательство, направленное на отмену абортов, ограничение и окончательный запрет медицинской и рекреационной марихуаны. Противник секс-меньшинств, считает необходимым запретить обсуждение гендерной идентичности и однополых отношений в школах.
В публичных выступлениях неоднократно Джонсон также подвергал сомнению результаты президентских выборов 2020 года, завершившихся победой Джо Байдена.
Напомним, после ухода 3 октября предыдущего спикера Кевина Маккарти, Палата представителей в течение трёх недель не могла найти ему замену.
 
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