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Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист

Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист - 25.10.2023 Украина.ру

Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец-трампист

В ходе четвертого тура общего голосования должность спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки занял республиканец Майк Джонсон. Об этом сообщает телеканал CNN

2023-10-25T22:42

2023-10-25T22:42

2023-10-25T23:38

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По данным СМИ, политик уже набрал 220 голосов, однако выборы продолжаются. Пятидесятиоднолетний Джонсон четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Его считают сторонником экс-президента США Дональда Трампа, он неоднократно поддерживал бывшего хозяина Белого дома в ходе судебных разбирательств. В Палате представителей он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года. Майк Джонсон последовательно выступает за снижение налогового бремени и сокращение государственных расходов. Поддерживает законодательство, направленное на отмену абортов, ограничение и окончательный запрет медицинской и рекреационной марихуаны. Противник секс-меньшинств, считает необходимым запретить обсуждение гендерной идентичности и однополых отношений в школах. В публичных выступлениях неоднократно Джонсон также подвергал сомнению результаты президентских выборов 2020 года, завершившихся победой Джо Байдена. Напомним, после ухода 3 октября предыдущего спикера Кевина Маккарти, Палата представителей в течение трёх недель не могла найти ему замену.

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новости, сша, конгресс сша, палата представителей когресса сша, выборы, спикер, вашингтон, республиканцы