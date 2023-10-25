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Археологи сомневаются в подлинности украинских "артефактов" – NYT

Археологи сомневаются в подлинности украинских "артефактов" – NYT - 25.10.2023 Украина.ру

Археологи сомневаются в подлинности украинских "артефактов" – NYT

"Греко-скифские артефакты" многовековой давности, незаконно вывезенные из Украины и изъятые правоохранителями в Испании, кажутся археологам подделкой. Об этом сообщает издание The New York Times

2023-10-25T22:19

2023-10-25T22:19

2023-10-25T22:19

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По данным источника, накануне, 23 октября, полиция Испании раскрыла схему контрабандного вывоза древних украшений из Украины. Всего изъято 11 золотых изделий стоимость которых достигает более 60 миллионов евро. Арестованы пять человек, им предъявлены обвинения. Считается, что изъятые украшения датируются четвёртым и восьмым веками до нашей эры, однако эксперты в этом не уверены. Археолог Харьковского исторического музея Леонид Бабенко предположил, что эти предметы являются "неуклюжими подделками" и, скорее всего, они созданы для частных коллекционеров.Археолог, автор книги о греко-скифском искусстве и профессор древней Греции и Евразии в Bard Graduate Center в Нью-Йорке Каспар Мейер заявил, что, по его мнению, изъятые предметы являются подделками, и ему неизвестно, какую методологию использовали испанские власти для их оценки в евро. Сегодня во всём мире были найдены около 30-40 греко-скифских артефактов, потому что они находятся глубоко под землей в своеобразных склепах, куда доступ затруднён, заключили журналисты.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, артефакт, историческое поселение, археология, контрабанда, контрабандисты, испания