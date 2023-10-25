https://ukraina.ru/20231025/1050489445.html
Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины
Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины - 25.10.2023 Украина.ру
Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины
На Украине определили самого богатого военкома в стране. Им оказался руководитель территориального центра комплексации (ТЦК) в Одесской области Евгений Борисов, которому удалось "заработать" на взятках 188 миллионов гривен (почти 480 миллионов рублей). Об этом сообщает "Страна.ua"
2023-10-25T21:29
2023-10-25T21:29
2023-10-25T21:29
новости
украина
коррупция
коррупционеры
военком
взятки
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Украинские журналисты, при помощи данных от следственных органов страны, подсчитали капиталы военкомов-взяточников, которые стали миллионерами за период мобилизации в стране. Таким образом был составлен рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины, которые за деньги помогали уклонистам избежать отправки на фронт. В список вошли руководители ТЦК Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей и других районных терцентров. Стоит отметить, что даже "заработок" аутсайдера рейтинга достиг более четырёх миллионов гривен (свыше десяти миллионов рублей). При том, что на Украине не только продолжается, но и ужесточается мобилизация, справедливо будет заметить, что вскоре этот список могут пополнить новые имена. Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у руководителей военкоматов необоснованных активов более чем на 255 миллионов гривен за полгода. Под подозрение попал руководящий состав работников ТЦК в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, коррупция, коррупционеры, военком, взятки
Новости, Украина, коррупция, коррупционеры, военком, взятки
Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины
На Украине определили самого богатого военкома в стране. Им оказался руководитель территориального центра комплексации (ТЦК) в Одесской области Евгений Борисов, которому удалось "заработать" на взятках 188 миллионов гривен (почти 480 миллионов рублей). Об этом сообщает "Страна.ua"
Украинские журналисты, при помощи данных от следственных органов страны, подсчитали капиталы военкомов-взяточников, которые стали миллионерами за период мобилизации в стране.
Таким образом был составлен рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины, которые за деньги помогали уклонистам избежать отправки на фронт. В список вошли руководители ТЦК Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей и других районных терцентров.
Стоит отметить, что даже "заработок" аутсайдера рейтинга достиг более четырёх миллионов гривен (свыше десяти миллионов рублей). При том, что на Украине не только продолжается, но и ужесточается мобилизация, справедливо будет заметить, что вскоре этот список могут пополнить новые имена.
Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило
у руководителей военкоматов необоснованных активов более чем на 255 миллионов гривен за полгода. Под подозрение попал руководящий состав работников ТЦК в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областях.