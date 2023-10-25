https://ukraina.ru/20231025/1050489445.html

Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины

Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины - 25.10.2023 Украина.ру

Опубликован рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины

На Украине определили самого богатого военкома в стране. Им оказался руководитель территориального центра комплексации (ТЦК) в Одесской области Евгений Борисов, которому удалось "заработать" на взятках 188 миллионов гривен (почти 480 миллионов рублей). Об этом сообщает "Страна.ua"

2023-10-25T21:29

2023-10-25T21:29

2023-10-25T21:29

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Украинские журналисты, при помощи данных от следственных органов страны, подсчитали капиталы военкомов-взяточников, которые стали миллионерами за период мобилизации в стране. Таким образом был составлен рейтинг самых коррумпированных военкомов Украины, которые за деньги помогали уклонистам избежать отправки на фронт. В список вошли руководители ТЦК Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей и других районных терцентров. Стоит отметить, что даже "заработок" аутсайдера рейтинга достиг более четырёх миллионов гривен (свыше десяти миллионов рублей). При том, что на Украине не только продолжается, но и ужесточается мобилизация, справедливо будет заметить, что вскоре этот список могут пополнить новые имена. Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у руководителей военкоматов необоснованных активов более чем на 255 миллионов гривен за полгода. Под подозрение попал руководящий состав работников ТЦК в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областях.

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новости, украина, коррупция, коррупционеры, военком, взятки