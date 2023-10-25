https://ukraina.ru/20231025/1050489335.html

Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину

Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину - 25.10.2023 Украина.ру

Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину

Верховный суд Северной Осетии (Алании) приговорил 22-летнего москвича Савелия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене. Как сообщает РИА Новости, осужденный свою вину не признал.

2023-10-25T21:27

2023-10-25T21:27

2023-10-25T21:27

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По версии следствия, Савелий Фролов желал уехать на Украину и там вступить террористическую организацию "Легион "Свобода России".* Однако преступный умысел не был доведён до конца, так как москвич был задержан в конце октября 2022 на российско-грузинской границе из-за конфликта с пограничником.После этого Фролова отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение по ч. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена с попыткой перехода на сторону противника России). По приговору суда гражданину назначено шесть лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс рублей.Уголовный кодекс РФ трактует переход на сторону противника как участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.*"Легион "Свобода России" – организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.

https://ukraina.ru/20230203/1043220570.html

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новости, северная осетия, приговор, госизмена, всу