https://ukraina.ru/20231025/1050489335.html
Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину
Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину - 25.10.2023 Украина.ру
Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину
Верховный суд Северной Осетии (Алании) приговорил 22-летнего москвича Савелия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене. Как сообщает РИА Новости, осужденный свою вину не признал.
2023-10-25T21:27
2023-10-25T21:27
2023-10-25T21:27
новости
северная осетия
приговор
госизмена
всу
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По версии следствия, Савелий Фролов желал уехать на Украину и там вступить террористическую организацию "Легион "Свобода России".* Однако преступный умысел не был доведён до конца, так как москвич был задержан в конце октября 2022 на российско-грузинской границе из-за конфликта с пограничником.После этого Фролова отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение по ч. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена с попыткой перехода на сторону противника России). По приговору суда гражданину назначено шесть лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс рублей.Уголовный кодекс РФ трактует переход на сторону противника как участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.*"Легион "Свобода России" – организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.
https://ukraina.ru/20230203/1043220570.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северная осетия, приговор, госизмена, всу
Новости, Северная Осетия, приговор, госизмена, ВСУ
Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину
Верховный суд Северной Осетии (Алании) приговорил 22-летнего москвича Савелия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене. Как сообщает РИА Новости, осужденный свою вину не признал.
По версии следствия, Савелий Фролов желал уехать на Украину и там вступить террористическую организацию "Легион "Свобода России".* Однако преступный умысел не был доведён до конца, так как москвич был задержан в конце октября 2022 на российско-грузинской границе из-за конфликта с пограничником.
После этого Фролова отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение по ч. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена с попыткой перехода на сторону противника России). По приговору суда гражданину назначено шесть лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс рублей.
Уголовный кодекс РФ трактует переход на сторону противника как участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.
*"Легион "Свобода России" – организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.