Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину - 25.10.2023 Украина.ру
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Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину
Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину - 25.10.2023 Украина.ру
Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину
Верховный суд Северной Осетии (Алании) приговорил 22-летнего москвича Савелия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене. Как сообщает РИА Новости, осужденный свою вину не признал.
2023-10-25T21:27
2023-10-25T21:27
новости
северная осетия
приговор
госизмена
всу
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По версии следствия, Савелий Фролов желал уехать на Украину и там вступить террористическую организацию "Легион "Свобода России".* Однако преступный умысел не был доведён до конца, так как москвич был задержан в конце октября 2022 на российско-грузинской границе из-за конфликта с пограничником.После этого Фролова отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение по ч. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена с попыткой перехода на сторону противника России). По приговору суда гражданину назначено шесть лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс рублей.Уголовный кодекс РФ трактует переход на сторону противника как участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.*"Легион "Свобода России" – организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.
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новости, северная осетия, приговор, госизмена, всу
Новости, Северная Осетия, приговор, госизмена, ВСУ

Североосетинский суд приговорил изменника, бежавшего воевать на Украину

21:27 25.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Верховный суд Северной Осетии (Алании) приговорил 22-летнего москвича Савелия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене. Как сообщает РИА Новости, осужденный свою вину не признал.
По версии следствия, Савелий Фролов желал уехать на Украину и там вступить террористическую организацию "Легион "Свобода России".* Однако преступный умысел не был доведён до конца, так как москвич был задержан в конце октября 2022 на российско-грузинской границе из-за конфликта с пограничником.
После этого Фролова отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение по ч. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена с попыткой перехода на сторону противника России). По приговору суда гражданину назначено шесть лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс рублей.
Уголовный кодекс РФ трактует переход на сторону противника как участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.
*"Легион "Свобода России" – организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.
3 февраля, 11:21
"Свободы России" не существует: СМИ вывели на чистую воду украинский "легион" предателейЯкобы участвующий в военных действиях на Украине "Легион "Свобода России" в реальности является только медийным проектом Службы безопасности Украины (СБУ), выяснили журналисты RT. Издание публикует этот материал 3 февраля
 
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