https://ukraina.ru/20231025/1050488937.html
США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16 - 25.10.2023 Украина.ру
США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Украинские пилоты начали лётную подготовку на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. Учебную программу лётчики будут проходить несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник
2023-10-25T21:03
2023-10-25T21:03
2023-10-25T21:03
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Уточняется, что тренировки проходят в штате Аризона. До этого украинские лётчики учились на авиатренажёрах. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на представителя ВВС США, к обучению приступили лишь несколько человек. Ранее сообщалось, что по решению саммита НАТО в украинскую армию будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа.Напомним, Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставке истребителей на Украину. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Киеву F-16, тогда как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению истребителями.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, истребитель, сша, военная помощь, обучение, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, истребитель, США, военная помощь, обучение, СВО, Спецоперация
США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Украинские пилоты начали лётную подготовку на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. Учебную программу лётчики будут проходить несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник
Уточняется, что тренировки проходят в штате Аризона. До этого украинские лётчики учились на авиатренажёрах.
"Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – заявили в ВВС США.
Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на представителя ВВС США, к обучению приступили лишь несколько человек.
Ранее сообщалось, что по решению саммита НАТО в украинскую армию будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа.
Напомним, Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставке истребителей на Украину. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Киеву F-16, тогда как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению истребителями.