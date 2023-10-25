https://ukraina.ru/20231025/1050488937.html

США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16

США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16 - 25.10.2023 Украина.ру

США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16

Украинские пилоты начали лётную подготовку на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. Учебную программу лётчики будут проходить несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник

2023-10-25T21:03

2023-10-25T21:03

2023-10-25T21:03

новости

украина

всу

истребитель

сша

военная помощь

обучение

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833758_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_c7ea066fa5d3fc796d5c0affc7fcda56.jpg

Уточняется, что тренировки проходят в штате Аризона. До этого украинские лётчики учились на авиатренажёрах. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на представителя ВВС США, к обучению приступили лишь несколько человек. Ранее сообщалось, что по решению саммита НАТО в украинскую армию будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа.Напомним, Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставке истребителей на Украину. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Киеву F-16, тогда как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению истребителями.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, истребитель, сша, военная помощь, обучение, сво, спецоперация