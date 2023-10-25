США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16 - 25.10.2023 Украина.ру
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США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16 - 25.10.2023 Украина.ру
США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
Украинские пилоты начали лётную подготовку на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. Учебную программу лётчики будут проходить несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник
2023-10-25T21:03
2023-10-25T21:03
новости
украина
всу
истребитель
сша
военная помощь
обучение
сво
спецоперация
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Уточняется, что тренировки проходят в штате Аризона. До этого украинские лётчики учились на авиатренажёрах. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на представителя ВВС США, к обучению приступили лишь несколько человек. Ранее сообщалось, что по решению саммита НАТО в украинскую армию будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа.Напомним, Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставке истребителей на Украину. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Киеву F-16, тогда как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению истребителями.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, истребитель, сша, военная помощь, обучение, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, истребитель, США, военная помощь, обучение, СВО, Спецоперация

США начали обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16

21:03 25.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Украинские пилоты начали лётную подготовку на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. Учебную программу лётчики будут проходить несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник
Уточняется, что тренировки проходят в штате Аризона. До этого украинские лётчики учились на авиатренажёрах.
"Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – заявили в ВВС США.
Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на представителя ВВС США, к обучению приступили лишь несколько человек.
Ранее сообщалось, что по решению саммита НАТО в украинскую армию будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа.
Напомним, Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставке истребителей на Украину. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Киеву F-16, тогда как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению истребителями.
 
НовостиУкраинаВСУистребительСШАвоенная помощьобучениеСВОСпецоперация
 
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