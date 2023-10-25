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Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации
Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации - 25.10.2023 Украина.ру
Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили 25 октября в Минске ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и новые угрозы в сфере международной и региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
2023-10-25T19:58
2023-10-25T19:58
2023-10-25T19:58
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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудили "роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку", сказано в официальном сообщении.Тасмагамбетов рассказал Алейнику о подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ в Минске – совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности.Алейник поблагодарил генсека ОДКБ за поддержку проведения в столице Белоруссии международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Тасмагамбетов принимал участие в этом мероприятии."С.Алейник и И.Тасмагамбетов договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации совместных мероприятий в рамках завершения председательства Республики Беларусь в ОДКБ", - сказано в сообщении МИД РБ.Ранее, 13 октября схожие вопросы были рассмотрены на саммите СНГ в Бишкеке. На мероприятии отсутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.ОДКБ объединяет шесть постсоветских республик. Оборонный союз Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана призван защищать страны-участницы договора о коллективной безопасности от внешнего вооружённого нападения.В феврале 2022 года контингент ОДКБ пресёк массовые беспорядки в Казахстане. После начавшейся также в феврале того же года российской СВО на Украине члены организации заявили о признании "территориальной целостности Украины".
https://ukraina.ru/20231024/1050427779.html
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новости, белоруссия, союзное государство, одкб, национальная безопасность, безопасность, оборона, союзники, россия, мид белоруссии, сергей алейник, имангали тасмагамбетов
Новости, Белоруссия, Союзное государство, ОДКБ, национальная безопасность, безопасность, Оборона, союзники, Россия, МИД Белоруссии, Сергей Алейник, Имангали Тасмагамбетов
Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили 25 октября в Минске ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и новые угрозы в сфере международной и региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудили "роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку", сказано в официальном сообщении.
Тасмагамбетов рассказал Алейнику о подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ в Минске – совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности.
Алейник поблагодарил генсека ОДКБ за поддержку проведения в столице Белоруссии международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Тасмагамбетов принимал участие в этом мероприятии.
"С.Алейник и И.Тасмагамбетов договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации совместных мероприятий в рамках завершения председательства Республики Беларусь в ОДКБ", - сказано в сообщении МИД РБ.
Ранее, 13 октября схожие вопросы были рассмотрены на саммите СНГ в Бишкеке. На мероприятии отсутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
ОДКБ объединяет шесть постсоветских республик. Оборонный союз Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана призван защищать страны-участницы договора о коллективной безопасности от внешнего вооружённого нападения.
В феврале 2022 года контингент ОДКБ пресёк массовые беспорядки в Казахстане. После начавшейся также в феврале того же года российской СВО на Украине члены организации заявили о признании "территориальной целостности Украины".