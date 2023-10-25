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Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации

Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации - 25.10.2023 Украина.ру

Генсек ОДКБ обсудил в МИД Белоруссии перспективы организации

Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили 25 октября в Минске ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и новые угрозы в сфере международной и региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

2023-10-25T19:58

2023-10-25T19:58

2023-10-25T19:58

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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудили "роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку", сказано в официальном сообщении.Тасмагамбетов рассказал Алейнику о подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ в Минске – совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности.Алейник поблагодарил генсека ОДКБ за поддержку проведения в столице Белоруссии международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Тасмагамбетов принимал участие в этом мероприятии."С.Алейник и И.Тасмагамбетов договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации совместных мероприятий в рамках завершения председательства Республики Беларусь в ОДКБ", - сказано в сообщении МИД РБ.Ранее, 13 октября схожие вопросы были рассмотрены на саммите СНГ в Бишкеке. На мероприятии отсутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.ОДКБ объединяет шесть постсоветских республик. Оборонный союз Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана призван защищать страны-участницы договора о коллективной безопасности от внешнего вооружённого нападения.В феврале 2022 года контингент ОДКБ пресёк массовые беспорядки в Казахстане. После начавшейся также в феврале того же года российской СВО на Украине члены организации заявили о признании "территориальной целостности Украины".

https://ukraina.ru/20231024/1050427779.html

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