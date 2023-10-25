https://ukraina.ru/20231025/1050487951.html
ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт
ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт - 25.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт
В результате обстрела украинскими военными деревни Городище в Рыльском районе Курской области есть разрушения, но нет человеческих жертв. Об этом 25 октября сообщил в своём ТГ-канале губернатор области Роман Старовойт.
2023-10-25T19:23
2023-10-25T19:23
2023-10-25T19:23
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курская область
военные преступления
обстрелы
сво
всу
инфраструктура
коммунальное хозяйство
роман старовойт
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По словам губернатора, в деревне Городище в результате обстрела с украинской стороны повреждены фасады, окна и заборы трёх домовладений. Губернатор отметил: "Никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам поврежденных домов окажем помощь в восстановлении"."В населенном пункте перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Специалисты газовой службы уже работают на месте, в ближайшее время энергетики также приступят к восстановлению подачи электричества", - сказано в сообщении губернатора курской области.Накануне ВСУ обстреляли сёла Попово-Лежачи и Тёткино в Глушковском районе, а также сёла Козино Рыльского района курской области. Обстрелам украинкой армии подверглись также гражданские объекты в приграничной Белгородской области.
https://ukraina.ru/20231024/1050446857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, военные преступления, обстрелы, сво, всу, инфраструктура, коммунальное хозяйство, роман старовойт
Новости, Курская область, Военные преступления, обстрелы, СВО, ВСУ, инфраструктура, коммунальное хозяйство, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт
В результате обстрела украинскими военными деревни Городище в Рыльском районе Курской области есть разрушения, но нет человеческих жертв. Об этом 25 октября сообщил в своём ТГ-канале губернатор области Роман Старовойт.