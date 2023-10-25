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ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт

ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт - 25.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт

В результате обстрела украинскими военными деревни Городище в Рыльском районе Курской области есть разрушения, но нет человеческих жертв. Об этом 25 октября сообщил в своём ТГ-канале губернатор области Роман Старовойт.

2023-10-25T19:23

2023-10-25T19:23

2023-10-25T19:23

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По словам губернатора, в деревне Городище в результате обстрела с украинской стороны повреждены фасады, окна и заборы трёх домовладений. Губернатор отметил: "Никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам поврежденных домов окажем помощь в восстановлении"."В населенном пункте перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Специалисты газовой службы уже работают на месте, в ближайшее время энергетики также приступят к восстановлению подачи электричества", - сказано в сообщении губернатора курской области.Накануне ВСУ обстреляли сёла Попово-Лежачи и Тёткино в Глушковском районе, а также сёла Козино Рыльского района курской области. Обстрелам украинкой армии подверглись также гражданские объекты в приграничной Белгородской области.

https://ukraina.ru/20231024/1050446857.html

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новости, курская область, военные преступления, обстрелы, сво, всу, инфраструктура, коммунальное хозяйство, роман старовойт