ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт - 25.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт
ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт - 25.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт
В результате обстрела украинскими военными деревни Городище в Рыльском районе Курской области есть разрушения, но нет человеческих жертв. Об этом 25 октября сообщил в своём ТГ-канале губернатор области Роман Старовойт.
2023-10-25T19:23
2023-10-25T19:23
новости
курская область
военные преступления
обстрелы
сво
всу
инфраструктура
коммунальное хозяйство
роман старовойт
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По словам губернатора, в деревне Городище в результате обстрела с украинской стороны повреждены фасады, окна и заборы трёх домовладений. Губернатор отметил: "Никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам поврежденных домов окажем помощь в восстановлении"."В населенном пункте перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Специалисты газовой службы уже работают на месте, в ближайшее время энергетики также приступят к восстановлению подачи электричества", - сказано в сообщении губернатора курской области.Накануне ВСУ обстреляли сёла Попово-Лежачи и Тёткино в Глушковском районе, а также сёла Козино Рыльского района курской области. Обстрелам украинкой армии подверглись также гражданские объекты в приграничной Белгородской области.
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новости, курская область, военные преступления, обстрелы, сво, всу, инфраструктура, коммунальное хозяйство, роман старовойт
Новости, Курская область, Военные преступления, обстрелы, СВО, ВСУ, инфраструктура, коммунальное хозяйство, Роман Старовойт

ВСУ обстреляли деревню в Курской области — губернатор Старовойт

19:23 25.10.2023
 
© Роман СтаровойтПоселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
Поселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
© Роман Старовойт
Читать в
В результате обстрела украинскими военными деревни Городище в Рыльском районе Курской области есть разрушения, но нет человеческих жертв. Об этом 25 октября сообщил в своём ТГ-канале губернатор области Роман Старовойт.
По словам губернатора, в деревне Городище в результате обстрела с украинской стороны повреждены фасады, окна и заборы трёх домовладений. Губернатор отметил: "Никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам поврежденных домов окажем помощь в восстановлении".

"В населенном пункте перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Специалисты газовой службы уже работают на месте, в ближайшее время энергетики также приступят к восстановлению подачи электричества", - сказано в сообщении губернатора курской области.
Накануне ВСУ обстреляли сёла Попово-Лежачи и Тёткино в Глушковском районе, а также сёла Козино Рыльского района курской области. Обстрелам украинкой армии подверглись также гражданские объекты в приграничной Белгородской области.
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24 октября, 15:17
В Курской области провели учения на случай подрыва железнодорожных путей - губернаторВ Курской области отработали алгоритм действий при условном подрыве железнодорожных путей, сообщил 24 октября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
 
НовостиКурская областьВоенные преступленияобстрелыСВОВСУинфраструктуракоммунальное хозяйствоРоман Старовойт
 
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