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Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару
Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару - 25.10.2023 Украина.ру
Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару
Стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Об этом доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту страны Владимиру Путину, передаёт телеканал "Звезда"
2023-10-25T19:09
2023-10-25T19:09
2023-10-25T20:24
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К тренировке привлекался комплекс "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Тула", а также два стратегических ракетоносца Ту-95МС, уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как сообщили в пресс-службе Кремля, задачи, спланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объёме. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке. Подводный крейсер стратегического назначения "Тула" выполнил пуск баллистической ракеты "Синева". Самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Там добавили, что в ходе мероприятий был проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, тренировки, учения, россия, вс рф, сергей шойгу, валерий герасимов, владимир путин
Новости, Ядерное оружие, тренировки, Учения, Россия, ВС РФ, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару
19:09 25.10.2023 (обновлено: 20:24 25.10.2023)
Стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Об этом доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту страны Владимиру Путину, передаёт телеканал "Звезда"
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара", – сказал Сергей Шойгу.
К тренировке привлекался комплекс "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Тула", а также два стратегических ракетоносца Ту-95МС, уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, задачи, спланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объёме.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке. Подводный крейсер стратегического назначения "Тула" выполнил пуск баллистической ракеты "Синева". Самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
"Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", – уточнили в Кремле.
Там добавили, что в ходе мероприятий был проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками.