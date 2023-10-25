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Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару

Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару - 25.10.2023 Украина.ру

Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару

Стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Об этом доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту страны Владимиру Путину, передаёт телеканал "Звезда"

2023-10-25T19:09

2023-10-25T19:09

2023-10-25T20:24

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К тренировке привлекался комплекс "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Тула", а также два стратегических ракетоносца Ту-95МС, уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как сообщили в пресс-службе Кремля, задачи, спланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объёме. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке. Подводный крейсер стратегического назначения "Тула" выполнил пуск баллистической ракеты "Синева". Самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Там добавили, что в ходе мероприятий был проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками.

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новости, ядерное оружие, тренировки, учения, россия, вс рф, сергей шойгу, валерий герасимов, владимир путин