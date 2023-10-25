Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару - 25.10.2023 Украина.ру
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Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару
Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару - 25.10.2023 Украина.ру
Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару
Стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Об этом доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту страны Владимиру Путину, передаёт телеканал "Звезда"
2023-10-25T19:09
2023-10-25T20:24
новости
ядерное оружие
тренировки
учения
россия
вс рф
сергей шойгу
валерий герасимов
владимир путин
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К тренировке привлекался комплекс "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Тула", а также два стратегических ракетоносца Ту-95МС, уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как сообщили в пресс-службе Кремля, задачи, спланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объёме. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке. Подводный крейсер стратегического назначения "Тула" выполнил пуск баллистической ракеты "Синева". Самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Там добавили, что в ходе мероприятий был проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками.
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новости, ядерное оружие, тренировки, учения, россия, вс рф, сергей шойгу, валерий герасимов, владимир путин
Новости, Ядерное оружие, тренировки, Учения, Россия, ВС РФ, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Владимир Путин

Шойгу доложил Путину о готовности РФ к ответному ядерному удару

19:09 25.10.2023 (обновлено: 20:24 25.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКоллегия Минобороны России
Коллегия Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Об этом доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту страны Владимиру Путину, передаёт телеканал "Звезда"
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара", – сказал Сергей Шойгу.
К тренировке привлекался комплекс "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Тула", а также два стратегических ракетоносца Ту-95МС, уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, задачи, спланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объёме.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке. Подводный крейсер стратегического назначения "Тула" выполнил пуск баллистической ракеты "Синева". Самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
"Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", – уточнили в Кремле.
Там добавили, что в ходе мероприятий был проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками.
 
НовостиЯдерное оружиетренировкиУченияРоссияВС РФСергей ШойгуВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
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