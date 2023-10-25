Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS - 25.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231025/1050486758.html
Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS
Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS - 25.10.2023 Украина.ру
Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS
Поставленные на Украину из США ракеты ATACMS успешно перехватываются ПВО российской армии потому, что она разгадала разработанную американцами тактику. Об этом 25 октября в своём ТГ-канале сообщил российский журналист, военный корреспондент, аналитик и блогер Юрий Котенок.
2023-10-25T18:40
2023-10-25T18:40
новости
минобороны рф
himars
atacms
сша
всу
пво
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_0:39:2662:1536_1920x0_80_0_0_76d5a10085a4d9c3fe53522f6334f907.jpg
Минобороны РФ сообщило о перехваченных в зоне СВО двух ракетах ATACMS, а также об уничтожении зенитной ракеты С-200, переделанной для поражения наземных целей, двух противорадиолокационных ракет HARM и двух снарядов американской системы залпового огня HIMARS."Хотя в сводке не поясняется, где и в какое время осуществился перехват этих ракет, но можно предположить, что имел место "пакетный пуск" со стороны нацистов, - отметил Котенок. - Эта тактика, разработанная для них американцами, предполагает последовательный пуск различных ракет с целью истощения средств ПВО на данном участке, после чего следует удар теми ракетами, ради пролета которых и "расчищался коридор". В данном случае это могли быть сбитые ATACMS"."В силу затратности этот метод может вызывать сомнения, но для американцев важно распиарить свое оружие, как "непобедимое". Данный способ широко применялся для продвижения обычных ракет HIMARS. И как мы видим, наши зенитчики научились ему весьма успешно противодействовать", - добавил Котенок.О поставках крылатых ракет ATACMS из США на Украину стало известно в октября. В конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США и под прологом участия в Генассамблее ООН провёл переговоры с Джо Байденом – в том числе и по вопросу поставок для ВСУ американских ракет ATACMS.Пентагон заявил, что ВСУ будут использовать ракеты ATACMS только на украинской территории. Зеленский ранее заявлял, что таковой и в Киеве, и в Вашингтоне считают Крым и новые регионы РФ.Впервые ATACMS против российской армии ВСУ применили 17 октября: ракетным ударом был поражён военный аэропорт в Бердянске Запорожской области, три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Запуск ракет осуществлялся с ранее поставленных США установок. По мнению ряда военных аналитиков, запуск ATACMS, как и ранее HIMARS, по позициям российской армии осуществляли иностранные специалисты.
https://ukraina.ru/20231025/1050478615.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_283:0:2380:1573_1920x0_80_0_0_6505f22ae82f505d39019318b9f3a92a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны рф, himars, atacms, сша, всу, пво, сво
Новости, Минобороны РФ, HIMARS, ATACMS, США, ВСУ, ПВО, СВО

Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS

18:40 25.10.2023
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
Поставленные на Украину из США ракеты ATACMS успешно перехватываются ПВО российской армии потому, что она разгадала разработанную американцами тактику. Об этом 25 октября в своём ТГ-канале сообщил российский журналист, военный корреспондент, аналитик и блогер Юрий Котенок.
Минобороны РФ сообщило о перехваченных в зоне СВО двух ракетах ATACMS, а также об уничтожении зенитной ракеты С-200, переделанной для поражения наземных целей, двух противорадиолокационных ракет HARM и двух снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

"Хотя в сводке не поясняется, где и в какое время осуществился перехват этих ракет, но можно предположить, что имел место "пакетный пуск" со стороны нацистов, - отметил Котенок. - Эта тактика, разработанная для них американцами, предполагает последовательный пуск различных ракет с целью истощения средств ПВО на данном участке, после чего следует удар теми ракетами, ради пролета которых и "расчищался коридор". В данном случае это могли быть сбитые ATACMS".
"В силу затратности этот метод может вызывать сомнения, но для американцев важно распиарить свое оружие, как "непобедимое". Данный способ широко применялся для продвижения обычных ракет HIMARS. И как мы видим, наши зенитчики научились ему весьма успешно противодействовать", - добавил Котенок.
О поставках крылатых ракет ATACMS из США на Украину стало известно в октября. В конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США и под прологом участия в Генассамблее ООН провёл переговоры с Джо Байденом – в том числе и по вопросу поставок для ВСУ американских ракет ATACMS.
Пентагон заявил, что ВСУ будут использовать ракеты ATACMS только на украинской территории. Зеленский ранее заявлял, что таковой и в Киеве, и в Вашингтоне считают Крым и новые регионы РФ.
Впервые ATACMS против российской армии ВСУ применили 17 октября: ракетным ударом был поражён военный аэропорт в Бердянске Запорожской области, три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Запуск ракет осуществлялся с ранее поставленных США установок. По мнению ряда военных аналитиков, запуск ATACMS, как и ранее HIMARS, по позициям российской армии осуществляли иностранные специалисты.
25 октября, 14:48
Войска впервые сбили дальнобойные ракеты ATACMS - Минобороны РФРоссийские военнослужащие перехватили две ракеты ATACMS, сообщили 25 октября в Минобороны РФ
 
НовостиМинобороны РФHIMARSATACMSСШАВСУПВОСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
Лента новостейМолния