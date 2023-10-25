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Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS

Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS - 25.10.2023 Украина.ру

Военкор Котенок объяснил, как удалось сбить сразу две ракеты ATACMS

Поставленные на Украину из США ракеты ATACMS успешно перехватываются ПВО российской армии потому, что она разгадала разработанную американцами тактику. Об этом 25 октября в своём ТГ-канале сообщил российский журналист, военный корреспондент, аналитик и блогер Юрий Котенок.

2023-10-25T18:40

2023-10-25T18:40

2023-10-25T18:40

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Минобороны РФ сообщило о перехваченных в зоне СВО двух ракетах ATACMS, а также об уничтожении зенитной ракеты С-200, переделанной для поражения наземных целей, двух противорадиолокационных ракет HARM и двух снарядов американской системы залпового огня HIMARS."Хотя в сводке не поясняется, где и в какое время осуществился перехват этих ракет, но можно предположить, что имел место "пакетный пуск" со стороны нацистов, - отметил Котенок. - Эта тактика, разработанная для них американцами, предполагает последовательный пуск различных ракет с целью истощения средств ПВО на данном участке, после чего следует удар теми ракетами, ради пролета которых и "расчищался коридор". В данном случае это могли быть сбитые ATACMS"."В силу затратности этот метод может вызывать сомнения, но для американцев важно распиарить свое оружие, как "непобедимое". Данный способ широко применялся для продвижения обычных ракет HIMARS. И как мы видим, наши зенитчики научились ему весьма успешно противодействовать", - добавил Котенок.О поставках крылатых ракет ATACMS из США на Украину стало известно в октября. В конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США и под прологом участия в Генассамблее ООН провёл переговоры с Джо Байденом – в том числе и по вопросу поставок для ВСУ американских ракет ATACMS.Пентагон заявил, что ВСУ будут использовать ракеты ATACMS только на украинской территории. Зеленский ранее заявлял, что таковой и в Киеве, и в Вашингтоне считают Крым и новые регионы РФ.Впервые ATACMS против российской армии ВСУ применили 17 октября: ракетным ударом был поражён военный аэропорт в Бердянске Запорожской области, три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Запуск ракет осуществлялся с ранее поставленных США установок. По мнению ряда военных аналитиков, запуск ATACMS, как и ранее HIMARS, по позициям российской армии осуществляли иностранные специалисты.

https://ukraina.ru/20231025/1050478615.html

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новости, минобороны рф, himars, atacms, сша, всу, пво, сво