СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру
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СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post
СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру
СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post
ЦРУ обучала СБУ и ГУР Минобороны Украины диверсиям и терактам на территории России. Об этом в опубликованной 23 октября статье американской газеты The Washington Post заявили представители спецслужб и чиновники Украины, США и других неназванных западных государств.
2023-10-23T18:54
2023-10-23T18:54
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сбу
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спецоперация
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В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание обстоятельно рассказало о том, как ЦРУ оснащало и обучало СБУ и ГУР Минобороны Украины. Со ссылкой на своих информаторов The Washington Post сообщило, что вскоре украинские воспитанники перешли от вербовки, шпионажа и кибератак к терроризму на территории России."СБУ также начала проводить диверсионные операции и миссии по поимке лидеров сепаратистов и украинских коллаборационистов, некоторые из которых были доставлены в секретные места содержания под стражей", - сказано в публикации.Неназванные "чиновники" подтвердили причастность СБУ к убийствам высокопоставленных командиров ДНР и ЛНР. Публикация сопровождена фотографией Евгения Жилина – лидера украинской общественной организации "Оплот", расстрелянного 19 сентября 2016 года в московском ресторане.TheWashington Post попыталась найти у представителей украинских спецслужб оправдания убийства Дарьи Дугиной. Не имевшая отношения к армии и даже парамилитарным формированиям, она была взорвана в автомобиле на молодёжном фестивале в августе 2022 года. Из публикации следует, что журналистка была убита обученными ЦРУ украинскими спецслужбами, так как приходилась дочерью известному русскому философу Александру Дугину.В публикации неназванные представители СБУ признались в причастности ведомства к убийствам Михаила Толстых ("командир повстанцев, известный как "Гиви") в Донецке. Также сказано об убийстве в Краснодаре бывшего командира российской подводной лодки Станислава Ржицкого: "Официальные лица в Киеве подтвердили, что ответственность за это лежит на ГУР"."Представители службы безопасности заявили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного — от Зеленского. Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы о комментариях", - сказано в публикации авторитетного издания США.Там также приводится ссылка на неких "украинских официальных лиц", которые заявили, что переход нынешнего руководства Украины к терроризму обусловлен в том числе и "отчаянием в поиске способов ослабить более мощного противника".
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новости, сбу, гур моу, спецоперация, террористы, терроризм, убийства, убийства журналистов, сво, днр, лнр, новые регионы рф, сша, владимир зеленский, киберпреступность, кибератаки, кибербезопасность, шпионы, шпионаж
Новости, СБУ, ГУР МОУ, Спецоперация, террористы, терроризм, убийства, убийства журналистов, СВО, ДНР, ЛНР, Новые регионы РФ, США, Владимир Зеленский, киберпреступность, кибератаки, кибербезопасность, шпионы, шпионаж

СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post

18:54 23.10.2023
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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ЦРУ обучала СБУ и ГУР Минобороны Украины диверсиям и терактам на территории России. Об этом в опубликованной 23 октября статье американской газеты The Washington Post заявили представители спецслужб и чиновники Украины, США и других неназванных западных государств.
В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание обстоятельно рассказало о том, как ЦРУ оснащало и обучало СБУ и ГУР Минобороны Украины. Со ссылкой на своих информаторов The Washington Post сообщило, что вскоре украинские воспитанники перешли от вербовки, шпионажа и кибератак к терроризму на территории России.
"СБУ также начала проводить диверсионные операции и миссии по поимке лидеров сепаратистов и украинских коллаборационистов, некоторые из которых были доставлены в секретные места содержания под стражей", - сказано в публикации.
Неназванные "чиновники" подтвердили причастность СБУ к убийствам высокопоставленных командиров ДНР и ЛНР. Публикация сопровождена фотографией Евгения Жилина – лидера украинской общественной организации "Оплот", расстрелянного 19 сентября 2016 года в московском ресторане.
TheWashington Post попыталась найти у представителей украинских спецслужб оправдания убийства Дарьи Дугиной. Не имевшая отношения к армии и даже парамилитарным формированиям, она была взорвана в автомобиле на молодёжном фестивале в августе 2022 года. Из публикации следует, что журналистка была убита обученными ЦРУ украинскими спецслужбами, так как приходилась дочерью известному русскому философу Александру Дугину.
В публикации неназванные представители СБУ признались в причастности ведомства к убийствам Михаила Толстых ("командир повстанцев, известный как "Гиви") в Донецке. Также сказано об убийстве в Краснодаре бывшего командира российской подводной лодки Станислава Ржицкого: "Официальные лица в Киеве подтвердили, что ответственность за это лежит на ГУР".
"Представители службы безопасности заявили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного — от Зеленского. Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы о комментариях", - сказано в публикации авторитетного издания США.
Там также приводится ссылка на неких "украинских официальных лиц", которые заявили, что переход нынешнего руководства Украины к терроризму обусловлен в том числе и "отчаянием в поиске способов ослабить более мощного противника".
Освобожденный Мариупольский аэропорт - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня 2022, 09:12
Экс-эсбэушник показал тайную тюрьму в аэропорту МариуполяБывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы, передает 20 июня РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
18:54СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post
18:39Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и 8-ми сёл ДНР
18:30Война ЦРУ против России. Итоги 23 октября на Украине
18:18Боярский обучал украинских солдат, а теперь возглавил 69-й Нью-Йоркский пехотный полк
18:18Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны"
18:00Святой Владимир – первый русский царь?
17:53Запрет на Грету. Почему в мире поддерживают палестинцев
17:49Главы МИД европейских стран признались в усталости от Украины - Сийярто
17:48The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби
17:33ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post
17:28Полиция Мадрида изъяла у двух украинцев и троих испанцев скифское золото
17:16Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров
17:12На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
17:11"Кассеты" Байдена, информация об убийстве Дугиной от ЦРУ. Что говорили об Украине в мире 23 октября
17:01Российская армия наступает на столицу батьки Махно. "Солнцепек" под Вербовым уничтожил роту ВСУ
16:56Убийство Дугиной планировали в СБУ, Зеленский согласовал теракт - The Washington Post
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