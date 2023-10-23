https://ukraina.ru/20231023/1050423139.html

СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post

СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру

СБУ завела секретные тюрьмы после переформатирования с помощью ЦРУ - Washington Post

ЦРУ обучала СБУ и ГУР Минобороны Украины диверсиям и терактам на территории России. Об этом в опубликованной 23 октября статье американской газеты The Washington Post заявили представители спецслужб и чиновники Украины, США и других неназванных западных государств.

2023-10-23T18:54

2023-10-23T18:54

2023-10-23T18:54

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В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание обстоятельно рассказало о том, как ЦРУ оснащало и обучало СБУ и ГУР Минобороны Украины. Со ссылкой на своих информаторов The Washington Post сообщило, что вскоре украинские воспитанники перешли от вербовки, шпионажа и кибератак к терроризму на территории России."СБУ также начала проводить диверсионные операции и миссии по поимке лидеров сепаратистов и украинских коллаборационистов, некоторые из которых были доставлены в секретные места содержания под стражей", - сказано в публикации.Неназванные "чиновники" подтвердили причастность СБУ к убийствам высокопоставленных командиров ДНР и ЛНР. Публикация сопровождена фотографией Евгения Жилина – лидера украинской общественной организации "Оплот", расстрелянного 19 сентября 2016 года в московском ресторане.TheWashington Post попыталась найти у представителей украинских спецслужб оправдания убийства Дарьи Дугиной. Не имевшая отношения к армии и даже парамилитарным формированиям, она была взорвана в автомобиле на молодёжном фестивале в августе 2022 года. Из публикации следует, что журналистка была убита обученными ЦРУ украинскими спецслужбами, так как приходилась дочерью известному русскому философу Александру Дугину.В публикации неназванные представители СБУ признались в причастности ведомства к убийствам Михаила Толстых ("командир повстанцев, известный как "Гиви") в Донецке. Также сказано об убийстве в Краснодаре бывшего командира российской подводной лодки Станислава Ржицкого: "Официальные лица в Киеве подтвердили, что ответственность за это лежит на ГУР"."Представители службы безопасности заявили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного — от Зеленского. Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы о комментариях", - сказано в публикации авторитетного издания США.Там также приводится ссылка на неких "украинских официальных лиц", которые заявили, что переход нынешнего руководства Украины к терроризму обусловлен в том числе и "отчаянием в поиске способов ослабить более мощного противника".

https://ukraina.ru/20220620/1034184379.html

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