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Боярский обучал украинских солдат, а теперь возглавил 69-й Нью-Йоркский пехотный полк

Боярский обучал украинских солдат, а теперь возглавил 69-й Нью-Йоркский пехотный полк - 23.10.2023 Украина.ру

Боярский обучал украинских солдат, а теперь возглавил 69-й Нью-Йоркский пехотный полк

Боярский дважды получил боевой опыт в ВСУ, сообщает министерство обороны США

2023-10-23T18:18

2023-10-23T18:18

2023-10-23T18:19

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Лидером исторической "Боевой 69-й" армейской гвардии Нью-Йорка стал подполковник Адам Боярский, ветеран войны в Ираке, дважды служивший в поддержке Вооруженных сил Украины. Он принял командование историческим "боевым 69-м" пехотным полком Нью-Йорка в воскресенье, 22 октября.Боярский служил в пост-оперативном отряде главного командования 10-й горнострелковой дивизии Национальной гвардии Нью-Йорка в качестве офицера связи, а во 2-й эскадрилье 101-го кавалерийского полка - в качестве оперативного офицера. Он дважды направлялся в состав Объединенной многонациональной учебной группы – Украина (JMTG-U) – миссии Национальной гвардии по обучению Вооруженных сил Украины.В гражданской жизни Боярский является старшим менеджером по развитию бизнеса компании SRC, Inc. в Норт-Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Он живет в Камиллусе, округ Онондага, со своими тремя детьми. Во время своего первого развертывания JMTG-U в 2017 году Боярский отвечал за координацию работы британского, канадского, польского, литовского и американского персонала, обучающего украинских солдат в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове, Украина. Во время своего второго развертывания JMTG-U в 2022 году Боярский служил в Германии, координируя подготовку украинских сухопутных и воздушно-десантных войск в Европе.

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новости, сша, боярский, военные учения