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The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби
The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби - 23.10.2023 Украина.ру
The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби
Президент США "слепо движется вперед" и привержен неудачным стратегиям в условиях глобальной нестабильности
2023-10-23T17:48
2023-10-23T17:48
2023-10-23T17:48
новости
сша
джо байден
внешняя политика
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В пятницу Джо Байден выступил с внешнеполитическим обращением, в котором призвал Конгресс поддержать увеличение военного финансирования Украины и Израиля. Байден связал эти два конфликта, заявив, что "Хамас и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".Ранее Financial Times сообщил, что официальные лица и дипломаты в странах Европы и Ближнего Востока считают, что поддержка Западом кампании в Газе "свела на нет многомесячную работу по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права", тем самым "разоблачая США, ЕС и их союзникам предъявлены обвинения в лицемерии".The Nation подчеркивает, что противоречие между поддержкой международного права на Украине и игнорированием его в Газе должно было быть очевидным: "это пример зомбированной безмозглости, неспособности понять элементарные моменты, очевидные для любого наблюдателя с минимумом познания".
https://ukraina.ru/20231020/1050357898.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, внешняя политика
The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби
Президент США "слепо движется вперед" и привержен неудачным стратегиям в условиях глобальной нестабильности
В пятницу Джо Байден выступил с внешнеполитическим обращением, в котором призвал Конгресс поддержать увеличение военного финансирования Украины и Израиля. Байден связал эти два конфликта, заявив, что "Хамас и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".
"Делая это сравнение, Байден непреднамеренно подчеркнул непоследовательность своей внешней политики. От внимания всего мира не ускользнуло то, что администрация Байдена закрывает глаза на нарушения Израилем международного права, одновременно пытаясь создать международную коалицию против нарушения Россией тех же норм. Ясно видно: у Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби, которая шатается и спотыкается в чистом бездумном рефлексе, без каких-либо признаков осознания или осознания того, что реальные разворачивающиеся события опровергают мировоззрение, лежащее в основе всех его действий", – пишет The Nation.
Ранее Financial Times сообщил, что официальные лица и дипломаты в странах Европы и Ближнего Востока считают, что поддержка Западом кампании в Газе "свела на нет многомесячную работу по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права", тем самым "разоблачая США, ЕС и их союзникам предъявлены обвинения в лицемерии".
The Nation подчеркивает, что противоречие между поддержкой международного права на Украине и игнорированием его в Газе должно было быть очевидным: "это пример зомбированной безмозглости, неспособности понять элементарные моменты, очевидные для любого наблюдателя с минимумом познания".