https://ukraina.ru/20231023/1050420826.html

The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби

The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби - 23.10.2023 Украина.ру

The Nation: У Байдена не осталось ничего, кроме внешней политики зомби

Президент США "слепо движется вперед" и привержен неудачным стратегиям в условиях глобальной нестабильности

2023-10-23T17:48

2023-10-23T17:48

2023-10-23T17:48

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В пятницу Джо Байден выступил с внешнеполитическим обращением, в котором призвал Конгресс поддержать увеличение военного финансирования Украины и Израиля. Байден связал эти два конфликта, заявив, что "Хамас и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".Ранее Financial Times сообщил, что официальные лица и дипломаты в странах Европы и Ближнего Востока считают, что поддержка Западом кампании в Газе "свела на нет многомесячную работу по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права", тем самым "разоблачая США, ЕС и их союзникам предъявлены обвинения в лицемерии".The Nation подчеркивает, что противоречие между поддержкой международного права на Украине и игнорированием его в Газе должно было быть очевидным: "это пример зомбированной безмозглости, неспособности понять элементарные моменты, очевидные для любого наблюдателя с минимумом познания".

https://ukraina.ru/20231020/1050357898.html

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новости, сша, джо байден, внешняя политика