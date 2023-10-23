Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров - 23.10.2023 Украина.ру
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Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров
Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров - 23.10.2023 Украина.ру
Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров
Из украинского реестра коррупционеров могут удалить 10 тысяч человек, что позволит им и дальше заниматься госзакупками, заявил 22 октября глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков в интервью "Радио Свобода"*
2023-10-23T17:16
2023-10-23T17:16
новости
украина
напк
коррупция
владимир зеленский
коррупционеры
антикоррупционное бюро украины
александр новиков
госзакупки
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Кроме того, в последствии данная категория лиц сможет участвовать в государственных закупках, пояснил он.Новиков подчеркнул, что это огромный риск, и выразил надежду, что Зеленский данный законопроект не подпишет.Новиков пояснил, что сейчас в реестре лиц, совершивших коррупционное или связанное с коррупцией преступление, насчитывается 45 тысяч человек: Если Зеленский подпишет вышеупомянутый законопроект, в украинском реестре останется приблизительно 10 тысяч человек. А 35 тысяч человек, включая 10 тысяч человек, которые совершили уголовные коррупционные преступления, "будут забыты", резюмировал Новиков.Журналистка поинтересовалась, озвучивал ли Новиков свои опасения президенту, правительству или народным депутатам Украины, которые проголосовали за этот законопроект."И президенту, и правительству, и народным депутатам НАПК направляла официальные обращения. Мы обращались и к украинскому обществу, и к общественным организациям. К сожалению, даже они не уделили надлежащего внимания этому вопросу", - отметил глава антикоррупционного ведомства.*организация выполняет функции иностранного агента
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новости, украина, напк, коррупция, владимир зеленский, коррупционеры, антикоррупционное бюро украины, александр новиков, госзакупки
Новости, Украина, НАПК, коррупция, Владимир Зеленский, коррупционеры, Антикоррупционное бюро Украины, Александр Новиков, госзакупки

Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров

17:16 23.10.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Из украинского реестра коррупционеров могут удалить 10 тысяч человек, что позволит им и дальше заниматься госзакупками, заявил 22 октября глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков в интервью "Радио Свобода"*
"На подписи у президента [Украины Владимира Зеленского] находится законопроект, который фактически удаляет из реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, более 10 тысяч человек, осужденных за криминальные коррупционные преступления", - заявил Новиков.
Кроме того, в последствии данная категория лиц сможет участвовать в государственных закупках, пояснил он.
Новиков подчеркнул, что это огромный риск, и выразил надежду, что Зеленский данный законопроект не подпишет.
Новиков пояснил, что сейчас в реестре лиц, совершивших коррупционное или связанное с коррупцией преступление, насчитывается 45 тысяч человек:
  • около 12 тысяч человек осуждены за коррупцию,
  • 23 тысячи человек привлечены к ответственности за административные правонарушения, из них 2 тысячи человек – за дисциплинарные правонарушения, связанные с коррупцией.
Если Зеленский подпишет вышеупомянутый законопроект, в украинском реестре останется приблизительно 10 тысяч человек. А 35 тысяч человек, включая 10 тысяч человек, которые совершили уголовные коррупционные преступления, "будут забыты", резюмировал Новиков.
Журналистка поинтересовалась, озвучивал ли Новиков свои опасения президенту, правительству или народным депутатам Украины, которые проголосовали за этот законопроект.
"И президенту, и правительству, и народным депутатам НАПК направляла официальные обращения. Мы обращались и к украинскому обществу, и к общественным организациям. К сожалению, даже они не уделили надлежащего внимания этому вопросу", - отметил глава антикоррупционного ведомства.
*организация выполняет функции иностранного агента
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НовостиУкраинаНАПКкоррупцияВладимир ЗеленскийкоррупционерыАнтикоррупционное бюро УкраиныАлександр Новиковгосзакупки
 
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17:16Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров
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