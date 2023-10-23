https://ukraina.ru/20231023/1050417466.html

Российская армия наступает на столицу батьки Махно. "Солнцепек" под Вербовым уничтожил роту ВСУ

Российская армия наступает на столицу батьки Махно. "Солнцепек" под Вербовым уничтожил роту ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру

Российская армия наступает на столицу батьки Махно. "Солнцепек" под Вербовым уничтожил роту ВСУ

Успешно развивается российское наступление на Гуляйпольском направлении запорожского фронта. На прошлой неделе у украинцев был отбит населенный пункт Марфополь. От него чуть менее 5 километров до самого Гуляйполя – бывшей махновской столицы

2023-10-23T17:01

2023-10-23T17:01

2023-10-23T17:01

эксклюзив

авдеевка

работино

вербовое/вербное

сво

спецоперация

копани

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Донецкий волонтер и общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, вчера вернувшийся с запорожского фронта, рассказал изданию Украина.ру о том, почему российской армии важно получить контроль над этим городом."Гуляйполе – это важный логистический хаб снабжения очень большого участка запорожского фронта, так как это крупная транспортная развязка. Оттуда перебрасываются и резервы, и б/к, и ГСМ ВСУ для операций как на Времьевском выступе, так и линии Вербовое/Вербное – Новопрокоповка – Копани.Мы не только разорвем логистическую цепочку, но и "нависнем" над левым флангом ореховской группировки ВСУ".Матюшин отмечает, что уже пошел пятый месяц безуспешного "контрнаступа" украинцев в районе Работино."Утром в понедельник ВСУ попытались опять собрать группу для наступления на Вербовое/Вербное, но были вовремя засечены нашим БПЛА. По украинцам сразу ударили целым пакетом "Солнцепека". Объективный контроль показал, что уничтожено около 100 человек пехоты и несколько единиц бронетехники.У ВСУ фактически начался снарядный голод. Об этом можно судить по тому, что они начинают применять "Хаймерсы" там, где достаточно дальнобойной артиллерии. Например, я в населенном пункте Очереватое, это н.п. на дороге Токмак – Пологи, ждал артиллеристов. Если по полям, а не по трассе, то от Новопрокоповки, где у нас первая линия обороны "линии Суровикина", до нас было 5-7 километров.При мне произошел обстрел "Хаймарсами". Прилетело три ракеты. Одна ударила в пустую школу – украинцы думают, что там были наши. Они так судят по себе – они вечно располагаются то в детсадах, то в школах. Вторая ракета разрушила частное строение.Третья ударила просто по дороге. Пришлось объезжать по обочине. Я заглянул в воронку, она больше моего роста – больше двух метров в глубину. Еще раз, те задачи, которые решила бы дальнобойная артиллерия, решают с помощью "Хаймарсов". Атаки на этом участке фронта ослабевают", – говорит Матюшин.Также он опровергает информацию, что населенный Копани находится под контролем ВСУ. Это не так – российские подразделения продолжают его контролировать. Что касается Новопрокоповки, то украинская пехота малыми группами по 15-20 человек продолжает безуспешные попытки прорвать российскую оборону.Под Авдеевкой продолжаются позиционные бои, идут артиллерийские дуэли. От села Водяное в направлении поселка Северное российские подразделения пробуют наступать."Под Авдеевкой есть такой поселок Первомайское. Половину контролируем мы, половину – ВСУ. В это воскресенье враг, собрав кулак, попытался ударить во фланг нашим наступающим в этом районе подразделениям на линии Первомайское – Пески, чтобы отрезать наших от баз снабжения. Но артиллерия и авиация их быстро накрыли", – сообщил Матюшин.Он говорит, что никто на авдеевском фронте не верит в то, что командующий ВСУ генерал Валерий Залужный смог побывать непосредственно в Авдеевке."Между нашим северным флангом и южным – 10 километров. Этот участок фронта полностью нами простреливается, там постоянно висят наши БПЛА. Мы бы его сразу бы засекли. Там же все открыто. Видимо, он был в этом районе, но вряд ли попал в саму Авдеевку", – отмечает Матюшин.

https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html

https://ukraina.ru/20231019/1050330103.html

работино

вербовое/вербное

копани

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, работино, вербовое/вербное, сво, спецоперация, копани