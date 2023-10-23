https://ukraina.ru/20231023/1050415862.html

"У нас партизанский край, мы люди стойкие". Как ВСУ обстреливают Брянскую область

"У нас партизанский край, мы люди стойкие". Как ВСУ обстреливают Брянскую область - 23.10.2023 Украина.ру

"У нас партизанский край, мы люди стойкие". Как ВСУ обстреливают Брянскую область

Из поселка Суземка Брянской области, который находится в десяти километрах от российско-украинской границы, сегодня уезжают только те, кто никак не может справиться с тревогой

2023-10-23T16:50

2023-10-23T16:50

2023-10-23T16:51

эксклюзив

брянская область

обстрелы

всу

граница

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Остальные не хотят оставлять свои дома – несмотря на то, что вражеская артиллерия все чаще стреляет именно по мирному населению.Глухие, дремучие леса – так в словаре Даля толкуется слово "суземье", от которого происходит название поселка Суземка в Брянской области, расположенного примерно в 10 километрах от российско-украинской границы. Этот мирный поселок с довольно развитой инфраструктурой, в котором по официальным данным проживают около 8500 жителей, в последнее время подвергается регулярным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Один из таких произошел 11 октября. К счастью, никто из жителей не пострадал, но несколько частных домов получили серьезные повреждения.По данным местных СМИ, обстрел начался примерно в 9:55, продолжался с небольшими перерывами и закончился только к полудню. К сожалению, в последнее время такие обстрелы случаются все чаще и чаще – примерно раз в две недели, рассказали жители поселка корреспонденту издания Украина.ру.По словам сотрудницы местной администрации Ирины, сейчас артиллерия противника все больше стреляет именно по жилым домам. В самой Суземке до сих пор разрушены пять жилищ, во всем районе их намного больше. При этом в одном из домов находились четыре человека – при прямом попадании все они погибли.До того, как начинается обстрел, идет оповещение населения. Система хорошо налажена. Иногда воздушную тревогу включают не везде, чтобы не волновать людей, говорит Ирина."Не все стразу идут в укрытие, а начинают суетиться. Мирным людям к этому невозможно привыкнуть. Конечно, мы проводили разъяснительную работу с населением, через СМИ тоже. Кто остался, тот знает, как надо себя вести. В целом паники нет. Кто паникует так, что не может с этим справиться, тот уехал", – рассказывает она.Во время сигнала воздушной тревоги люди прячутся в подвалах. Кто-то в собственном доме, другие на работе, дети – в школах или детских садах. 11 октября жена и ребенок одного из уроженцев Суземки, Кирилла, бежали в укрытие, в их гараж попал снаряд. Гараж и дом быстро сгорели. В момент обстрела Кирилл был на работе. О произошедшем он рассказывает со слов жены."Попало в соседнее помещение, в гараж. Там была дверь, сейчас ее там уже нет. Вот эта дверь с гаража улетела в дом. Все загорелось сразу. Почему? Наверное, это вопрос не ко мне, а к специально обученным людям. Обычно не взрывается, здесь почему-то взорвалось и загорелось сразу. Может это были какие-то такие снаряды", - говорит Кирилл.По его словам, огонь вспыхнул в гараже, за считанные минуты загорелся и дом. Кирилл допускает, что это случилось потому, что крыша была покрыта ондулином – плотным рубероидом, который при попадании горячих осколков начинает плавиться и гореть."Ущерб пока не оценивали, но поверьте человеку, который уже построил два дома – этот восстановить нельзя. Видите этот угол? Он несущий. Это фундамент, верхняя часть, которая не в земле называется цоколь. Если поврежден цоколь – это все. Когда рассказывают, что это всего лишь трещинка и что ее можно замазать, это неправда. Это несущая конструкция, она уже не восстанавливается", – рассказал мужчина.Кирилл говорит, что ему теперь все равно, что будет с тем, что от его дома осталось, так как он уже вряд ли сможет продолжить жить здесь."Я могу себя поломать и остаться в Суземке. Но мои жена и ребенок убегали от бомбежек. Наверное, нервы важнее. Военные живут и меняют школу детям по шесть раз за весь срок учебы. Лучше поменять школу, чем потерять жизнь", – рассуждает он.У Кирилла есть предположения на счет того, почему именно его дом стал мишенью артиллерийских снарядов ВСУ. По его словам, дом он построил десять лет назад – и он был очень большим по сравнению с другими в этой части поселка."Поэтому, наверное, и попался. По крайней мере, через два часа после обстрела "господа" с той стороны выложили видео этого пожара. Я считаю, что они специально не целились, им нужно было навести панику. Куда попасть легче? Где маленький кусочек крыши, или где одна крыша мама не горюй, и другая крыша точно такая же. При этом обе красные. Пристреливайся – не хочу. А там, за лесом, Украина. Нельзя сказать, что это было случайно. Раз была возможность все это снимать с коптера, значит, им нужна была медийность. А потом по центру ударили", – делится Кирилл своими предположениями.В тот же день от обстрелов в центре поселка пострадал магазин. В это время там находились продавщицы – к счастью, никто не пострадал. Одной из женщин была сестра нашего собеседника Дмитрия."Я был дома, услышал сильный хлопок, встал. Я понял, что опять бомбят Суземку, вышел на улицу – и тут звонит сестра. Говорит, прилетело в магазин. Я приехал сюда, девчонки сидели в магазине. Мы зашли за другую сторону магазина и ждали, пока все прекратится. Потом вышли, посмотрели, что получилось", – вспоминает он.По его словам, там, где раньше была дверь, зияла огромная дыра. Дверь выбило, снесло все прилавки."Я могу вам показать, что было в принципе. Ущерб пока не считали. Угол раскололся полностью, сказали, что нужно усиливать. Пока в магазине мы смогли открыть только отдел с продуктами", - рассказал Дмитрий.Для нашего собеседника главное, что никто в магазине не пострадал во время обстрела. Правда, пассажирам маршрутки Суземка-Трубчевск, которая в этот момент проезжала мимо, повезло немного меньше."Ее посекло расколотым забором, насколько я знаю, есть раненые", – добавил Дмитрий.При администрации района создана специальная межведомственная комиссия по оценке ущерба. Члены комиссии выезжают на место происшествия сразу – практически еще во время продолжающегося обстрела."Последний раз мы прямо под обстрел попали. Выехали сразу, не думали, что обстрел продолжится. Конечно, мы боимся, но кому-то надо заниматься этой работой. Что делать?" - говорит сотрудница местной администрации Ирина.Комиссия производит замеры, оформляет документы и отправляет их в управление капитального строительства, уточняет Ирина."Они проводят расчет. Дальше идет проверка документов собственника, проверка региональной безопасности. Это довольно сложная процедура. В конце людям выплачивается компенсация. Это не делается быстро, потому что пострадавших в районе очень много", - отмечает она.Многие жители поселка в начале учебного года переехали в другие районы области, подальше от границы. Тем не менее, большинство жителей остается жить в Суземке."Многие переехали из-за детей. Но это в основном те, у кого есть куда и на что уехать. Не у всех есть финансовые возможности, чтобы сменить место жительства и оставить все здесь. Дома сейчас практически не продаются. Кто их купит, даже за бесценок? А просто оставлять их, чтобы потом кто-то их разграбил не имеет смысла", - рассказывает Ирина.По ее словам, есть люди, которые просто не ночуют в Суземке, потому что "ночью тут страшно"."Но мы не можем просто так оставить свою родину. У нас партизанский край, мы люди стойкие", - резюмирует собеседница Украина.ру.

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, брянская область, обстрелы, всу, граница