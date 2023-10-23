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Киевские власти оставили монахов Киево-Печерской лавры без отопления

Киевские власти оставили монахов Киево-Печерской лавры без отопления - 23.10.2023 Украина.ру

Киевские власти оставили монахов Киево-Печерской лавры без отопления

Власти Киева не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лавры, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели. Об этом 23 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-23T16:45

2023-10-23T16:45

2023-10-23T16:45

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обогреватель

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В Киеве ночью температура воздуха опускается до 7-8 градусов, идут дожди, а тепла в лавре нет.Глава комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальным услугам и энергетике Андрей Герус ранее обратился к украинцам и попросил пользование электроприборами перенести на ночное время, чтобы снизить нагрузку с энергосистемы.На прошлой неделе премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". Ранее он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.С начала 2023 года украинские власти пытаются изгнать монахов Украинской Православной Церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, он был освобожден после внесения залога.

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новости, украина, киев, киево-печерская лавра, монахи, отопление, обогреватель