Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец - 23.10.2023 Украина.ру
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Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец - 23.10.2023 Украина.ру
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
Возродивший рабовладельческий строй 51-летний мужчина задержан полицией Днепропетровской области, сообщает 23 октября пресс-служба ведомства
2023-10-23T16:44
2023-10-23T16:44
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В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину по обвинению в торговле людьми. Злоумышленник подыскивал в районе железнодорожного вокзала Днепра (Днепропетровска) бомжей, обещал им крышу над головой, а затем отвозил на свою ферму в Солонянском районе, где заставлял бесплатно работать. Жертвы должны были ухаживать за коровами, козами, а также трудиться в теплицах. Жили рабы в бараках, где в общей комнате для них были обустроены минимальные спальные места, а тепло обеспечивала печка-буржуйка."От действий злоумышленника пострадали 10 человек", – говорится в сообщении полиции.Стражи порядка провели 8 обысков и изъяли сигареты, спирт, мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и черновые записи.По данному факту возбуждено уголовное производство поставьте "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины. Максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы.
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Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец

16:44 23.10.2023
 
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Возродивший рабовладельческий строй 51-летний мужчина задержан полицией Днепропетровской области, сообщает 23 октября пресс-служба ведомства
В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину по обвинению в торговле людьми. Злоумышленник подыскивал в районе железнодорожного вокзала Днепра (Днепропетровска) бомжей, обещал им крышу над головой, а затем отвозил на свою ферму в Солонянском районе, где заставлял бесплатно работать. Жертвы должны были ухаживать за коровами, козами, а также трудиться в теплицах.
Жили рабы в бараках, где в общей комнате для них были обустроены минимальные спальные места, а тепло обеспечивала печка-буржуйка.
"От действий злоумышленника пострадали 10 человек", – говорится в сообщении полиции.
Стражи порядка провели 8 обысков и изъяли сигареты, спирт, мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и черновые записи.
По данному факту возбуждено уголовное производство поставьте "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины. Максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы.
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
1 из 8
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
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© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
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© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
4 из 8
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
5 из 8
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
6 из 8
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
7 из 8
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
8 из 8
© Национальная полиция Украины
 
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