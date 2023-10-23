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Ирландия ограничит срок пребывания беженцев с Украины в государственном жилье

Ирландия ограничит срок пребывания беженцев с Украины в государственном жилье - 23.10.2023 Украина.ру

Ирландия ограничит срок пребывания беженцев с Украины в государственном жилье

До трех месяцев Ирландия планирует снизить время пребывания украинских беженцев в государственном жилье. После им придется найти собственное жилье, сообщает издание Irish Examiner 23 октября

2023-10-23T15:23

2023-10-23T15:23

2023-10-23T15:23

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С начала специальной военной операции в феврале 2022 года в Ирландию бежали почти 100 000 украинцев, что соответствует 1,6% украинских беженцев в Европе. В сентябре в предоставленном государством жилье проживало около 72 000 человек.В настоящее время нет ограничений на то, как долго украинские беженцы могут оставаться в государственном жилом фонде. Однако вопрос надо решать в виду масштабной нехватки жилья в целом. Причем прибывшим предоставляют для проживания импровизированные пункты размещения – спортивные залы или даже в палатках.Издание подчеркивает, что многолетнее несоответствие спроса и предложения арендуемой недвижимости в Ирландии в то время, когда экономика и население быстро росли, привело к рекордному уровню бездомности и рекордно высокой арендной плате.Представитель департамента интеграции заявил, что необходимо переходить к более устойчивому среднесрочному подходу, аналогичному тому, который принят в других странах Европейского Союза.По оценкам министерства финансов, стоимость предоставления жилья и пособий украинским беженцам вырастет до 2,5 млрд евро (2,65 млрд долларов США) в 2024 году, что эквивалентно почти половине дополнительных расходов, выделенных всем ведомствам в следующем году.

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