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В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка

В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка - 23.10.2023 Украина.ру

В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с тем, что человечеству нужен новый миропорядок, но американоцентричного мира больше не будет, сообщил 23 октября телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2023-10-23T13:41

2023-10-23T13:41

2023-10-23T13:41

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Президент США Джо Байден 20 октября сделал заявление о том, что человечеству необходим новый мировой порядок, и американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах.Песков заявил, что это "тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что сказал Байден". Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывания другим странам свою волю, свои решения, отметил Песков.Новый миропорядок будет основываться на международном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга, подчеркнул пресс-секретарь."Но у господина Байдена была еще одна фраза - " и США способны построить такой порядок"... И здесь мы не согласны. В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - заявил Песков.

https://ukraina.ru/20231002/1049826093.html

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