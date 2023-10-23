В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка - 23.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231023/1050408668.html
В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка
В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка - 23.10.2023 Украина.ру
В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с тем, что человечеству нужен новый миропорядок, но американоцентричного мира больше не будет, сообщил 23 октября телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-10-23T13:41
2023-10-23T13:41
новости
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
миропорядок
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048296737_0:173:3069:1899_1920x0_80_0_0_1b8ee551886818222442fb09f082999f.jpg
Президент США Джо Байден 20 октября сделал заявление о том, что человечеству необходим новый мировой порядок, и американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах.Песков заявил, что это "тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что сказал Байден". Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывания другим странам свою волю, свои решения, отметил Песков.Новый миропорядок будет основываться на международном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга, подчеркнул пресс-секретарь."Но у господина Байдена была еще одна фраза - " и США способны построить такой порядок"... И здесь мы не согласны. В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - заявил Песков.
https://ukraina.ru/20231002/1049826093.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048296737_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_2169634da24e3bb2cac1f41a084953d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, миропорядок, мир
Новости, Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, миропорядок, мир

В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка

13:41 23.10.2023
 
© Фотохост-агентство ТАСС / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
Встреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
© Фотохост-агентство ТАСС
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с тем, что человечеству нужен новый миропорядок, но американоцентричного мира больше не будет, сообщил 23 октября телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Президент США Джо Байден 20 октября сделал заявление о том, что человечеству необходим новый мировой порядок, и американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах.
Песков заявил, что это "тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что сказал Байден".
Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывания другим странам свою волю, свои решения, отметил Песков.
Новый миропорядок будет основываться на международном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга, подчеркнул пресс-секретарь.
"Но у господина Байдена была еще одна фраза - " и США способны построить такой порядок"... И здесь мы не согласны. В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - заявил Песков.
Международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 02:58
"Глобальное большинство — это мы. Нам есть что предложить миру". Латинская Америка выбирает РоссиюНе успело международное сообщество завершить обсуждение июльского саммита "Россия — Африка", вызвавшего большой резонанс по всему миру, как Москва принимает не менее масштабное мероприятие: межпарламентскую ассамблею "Россия — Латинская Америка"
 
НовостиРоссияСШАДмитрий ПесковДжо Байденмиропорядокмир
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
14:10Полковник Виталий Киселёв: Россия выманила резервы ВСУ из Киева, чтобы разгромить их прямо на марше
14:07"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов
13:56Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию
13:53Представителей УПЦ не пустили на встречу с премьером Украины
13:43Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников
13:41В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка
13:34"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС
13:33Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС
13:29"Что ж ты, Биби, сдал назад..." США пытаются стать победителями без большой войны
13:27В Австрии высмеяли приказ Зеленского продвигаться ежедневно "хоть на 500 метров"
13:17Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины
13:10Мечты Украины и реальная помощь США. Поражение Киева неизбежно
13:04Эвакуация украинцев из Газы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 октября
12:35В МИД РФ ответили на возможную блокаду НАТО российского судоходства в Балтийском море
12:33Родная речь — код победы. Язык снова доведёт до Киева
12:27США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл
12:10Ближний Восток: место, где все заложники
12:00"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене
11:55В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"
Лента новостейМолния