https://ukraina.ru/20231023/1050407342.html

Эвакуация украинцев из Газы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 октября

Эвакуация украинцев из Газы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 октября - 23.10.2023 Украина.ру

Эвакуация украинцев из Газы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 октября

На эвакуации из сектора Газа согласились почти 340 украинцев. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-23T13:04

2023-10-23T13:04

2023-10-23T13:04

хроники

эксклюзив

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На эвакуацию из сектора Газа согласились почти 340 украинцев. При этом реальное количество остающихся в регионе украинцев достигает 500 человек, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.По его словам, пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом для выезда иностранцев может быть открыт завтра."На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что ещё одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная", - рассказал посол.По его словам, посольство может только формировать списки на эвакуацию, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации.При этом посольство Украины помогает в эвакуации из сектора Газа и граждан других государств."Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдавии. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками", - подчеркнул Корнийчук.Ранее Украина, Молдавия и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации граждан из сектора Газа.Тем временем "Рафах" - единственный пограничный пункт между Газой и Египтом всё ещё остается закрытым. В субботу через это КПП только проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. При этом иностранцам не дали покинуть сектор Газа.Ранее посольство Украины уже попадало в скандал с эвакуацией из Израиля. Так, посольство сообщило о вылете 16 октября из Тель-Авива в Клуж самолёта с эвакуированными.При этом в комментарии к соответствующей записи в соцсетях украинцы указали, что стоимость билетов на эвакуационный рейс составляла €450. Некоторые из пользователей отметили, что с учётом себестоимости рейса и 30% надбавки для авиакомпании билеты должны были стоить €260.В свою очередь уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 октября во время телемарафона выразил недоумение по поводу того, отчего Израиль не разрешает эвакуацию гражданских лиц."Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и властей Палестины мы просим, чтобы просто позволили выйти нашим гражданам, а египетские власти — просто их пропустили, приняли", — сказал Лубинец.Происходящее в секторе Газа Лубинец назвал "гуманитарной катастрофой".По его словам, на вечер 14 октября было известно о 243 украинцах, которые нуждаются в эвакуации из сектора Газа, но эта цифра будет расти."Общий образ — это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа. В семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, у кого-то нет, у кого-то вышел срок по украинским паспортам. МИД, на мой взгляд, работает максимально эффективно...", — подчеркнул Лубинец.Он заявил, что МИД Украины "не важно, документы просрочены или не просрочены" у живущих граждан Украины. Лубинец указал, что украинское государство сделает всё для их эвакуации.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 14 обстрелов из артиллерии 152 мм, выпущено 90 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Червоногвардейском районе Макеевки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились и ужесточились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 56 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 13 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 октября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Куйбышевский район): по ул. Чехословацкой, 106 погибла женщина 1951 года рождения;по пр. Кремлевскому, 37 ранения получили: мужчина 1995 года рождения и женщина 1970 года рождения; по ул. Абросимова, 29 ранен мужчина 1964 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 107 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 107 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 10; Князе-Григоровка — 12; Днепряны — 6; Крынки — 13; Великая Лепетиха — 24; Сергеевка — 14; Казачьи Лагеря — 8; Малая Лепетиха — 12; Песчановка — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Горностаевка, Рыбальче, Кардашинка.Утром 23 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. <...> В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один миномётный снаряд. В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. <...> В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 4 прилёта", - указывалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников было выпущено по два миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" – два гранатомётных выстрела. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было."В Яковлевском городском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231023/1050397448.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив