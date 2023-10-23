https://ukraina.ru/20231023/1050405555.html

"Что ж ты, Биби, сдал назад..." США пытаются стать победителями без большой войны

"Что ж ты, Биби, сдал назад..." США пытаются стать победителями без большой войны - 23.10.2023 Украина.ру

"Что ж ты, Биби, сдал назад..." США пытаются стать победителями без большой войны

Немного прояснилась ситуация с тем, чего хотят американцы в новом ближневосточном конфликте между движением ХАМАС и Израилем. США жаждут победы без большой войны, а их президент Джо Байден – прослыть миротворцем и снова выиграть выборы

2023-10-23T13:29

2023-10-23T13:29

2023-10-23T13:29

эксклюзив

сша

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

зарубежье

ближний восток

сектор газа

палестина

оон

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Посудите сами: если верить The Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галант, выступая на заседании комитета международных отношений и безопасности кнессета, назвал три этапа войны с ХАМАС. На двух первых сначала – максимальные удары авиации с целью разрушения всей инфраструктуры террористов, и последующая зачистка их разрушенной территории ("ликвидация очагов сопротивления").Третий этап – самый загадочный: "создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора Газа и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля".Что это такое? Полный и окончательный отказ Израиля от сектора Газа? Новая более прочная стена на границах беспокойного анклава, неподвластная экскаваторам? Превращение его в безжизненную пустыню, откуда никогда не появится угроза еврейскому государству? Или новое палестинское самоуправление Сектора Газа, но без ХАМАС? Передача Сектора Палестинской автономии Махмуда Аббаса и его ФАТХ?Короче, много непонятного, а вариантов выхода – тьма, на любой вкус, цвет и варианты политической изобретательности или извращенности. Но министр обороны загадочно и замысловато сказал, а премьер-министр Израиля Биньямин (Биби) Нетаньяху не конкретизирует. Пока что.Но вот подчиненные Нетаньяху пустили, кажется, первый пробный шар. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдается. "Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы... Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию, войска для которой уже бьют копытом на границах сектора Газа. — Авт.)", — сказал Конрикус в интервью австралийскому радио ABC.И это после грозных заявлений, что ЦАХАЛ сотрет в порошок и свернет в бараний рог всех террористов!Что случилось? А ничего особенного. Все это стало возможным после того, как Израиль с пятичасовым визитом посетил президент США Джо Байден, которому дома грозит импичмент и ждут непростые времена с утверждением госбюджета на следующий год.Все эти пять часов в регионе никто не стрелял. После стрельба возобновилась, но наземная операция ЦАХАЛ в Газу, которая залила бы кровью палестинцев и израильтян весь регион, была временно отсрочена. А все потому, что Байдену, уровень поддержки импичмента которому у американцев порой зашкаливает, срочно искали и нашли подпорки для рейтинга хоть где-нибудь, хоть внутри страны, хоть за пределами США. И нашли. Байден и его команда очень технологично, по-пиаровски грамотно начали уходить от внутриамериканских проблем через… Израиль.Грамотно, системно, убедительно и последовательно разыграв карту миротворца в указанном внезапно возникшем конфликте между движением ХАМАС, правящим в секторе Газа, и Израилем. Если станет когда-нибудь известно, что в конфликте этом замешаны спецслужбы США, подчиненные правящим демократам, и они вовремя все инспирировали, то это -- вообще блеск! Образец того, как для решения внутренних проблем можно успешно играть, как сейчас говорят, на внешнем контуре.Конфликт щедро сдобрился кровью представителей воюющих сторон, солдат, боевиков-террористов и мирных жителей, галопом помчался к Третьей мировой войне, в которую с радостью готовы впрячься полтора миллиарда мусульман планеты. Чтобы поддержать Палестину и наказать "агрессивный" Израиль.США разумеется, выступили на стороне израильтян, и Байден, демонстрируя как бы запредельную личную смелость и крайнюю озабоченность проблемами планеты, решить которые могут только старые добрые США, отправился в Тель-Авив. И прибыл туда, несмотря даже на то, что его послали в пеший эротический тур (когда такое раньше было!?) президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.В Израиле Байден в полусонном миротворческом забытьи договорился до того, что там он и родился, что поставило под сомнение избрание его президентом (главой США может быть только человек, рожденный на их территории). Но результатов он добился.1. Заявил, что под тяжесть его аргументов президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть КПП "Рафах" для отправки в Газу партии гуманитарной помощи. На самом деле власти Египта попросту вынуждены открыть гуманитарный коридор, пока на Тахрир (тамошний майдан) опять не вышли миллионы египтян, которые и без разрешения Каира несут через пустыню гуманитарные грузы к границе Египта и Сектора Газа на плечах.Но перед этим, как известно, семь часов длились переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на эту тему. И появилось сообщение, что "США и Израиль согласовали план, который позволит доставить помощь гражданскому населению Газы".Сразу после заявления Блинкена о продуктивности встречи, "Аль-Арабия" сообщила, что грузовикам с гуманитарной помощью будет разрешен въезд в сектор Газа через КПП "Рафах". И тут явился шеф и освятил это дело своим высоким присутствием, представив это как свою победу в ходе ближневосточного турне. Красиво? Бесспорно, учиться нужно.Б) Байдену, похоже, удалось смикшировать звериную решимость израильских генералов в обязательном проведении наземной операции в Сектор Газа. Он, еще выступая в Израиле с телеобращением, уже начал мягко сдерживать эмоции израильтян и публично предостерёг их от чрезмерного применения силы в гневе и в желании обязательно отомстить. "Правосудие должно свершиться. Но я предупреждаю вот о чем: пока вы чувствуете эту ярость, не дайте ей вас поглотить. После 11 сентября мы были в ярости в Соединенных Штатах. Хотя мы искали правосудия и добились его, мы также совершили ошибки. Я принимал решения военного времени. Я знаю, что выбор никогда не бывает ясным или легким для руководства. Всегда есть цена. Это требует осмотрительности. Для этого нужно задавать очень сложные вопросы. Это требует ясности в отношении целей и честной оценки того, приведет ли путь, по которому вы идете, к достижению этих целей", -- сказал Байден. Который перед этим не жалел злых эпитетов для критики ХАМАС.И вот результат: появился вариант отказа от наземной операции. Она еще может состояться, все еще может сорваться в кровь, но сам факт, что вариант был, -- показателен.А вторая, и главная удача Байдена, случилась в ООН – он не дал организации примерить на себя одежды миротворца, а забрал их исключительно себе и своей стране.По инициативе США были провалены две резолюции Совета безопасности ООН, призывающие к миру. Сначала члены Совбеза прокатили российский проект. Затем внесла своей проект Бразилия, а Россия дополнила его своим двумя поправками -- одна вносила в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая -- осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа. Против этого выступили лишь США, Великобритания и Албания.В итоге за весь проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН. Великобритания и Россия воздержались от голосования, против проголосовали только США. Но резолюция считается принятой, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов (России, США, Великобритании, России и Франции). И, видимо, чтобы вообще уже никто ни в чем не сомневался, США применили право вето к резолюции, и она была окончательно провалена.Теперь мир на Ближний Восток, повторюсь, вроде как несут только Джо Байден и США.Американский журналист Джексон Хинкл едко написал о двойных стандартах: "По данным ООН, за последние восемь дней в сектор Газа не поступило ни капли воды, ни зерна пшеницы, ни литра топлива. Если бы Путин сделал это с Украиной, ядерные бомбы уже летели бы в сторону Москвы".Но кого волнуют эти колкости и ехидство, если политическая победа – на стороне Байдена? Пусть и временная, но такая актуальная для всего мира. И для США, конечно, где тоже развернулось широкое движение против Израиля и в поддержку Палестины.Есть еще одна причина, почему Байден мог тормознуть наземную операцию. Она не только в том, что Израиль мог в ней не достичь поставленных целей – теоретически можно уничтожить более двух с половиной миллионов человек в Сектора Газа, но вот практически сделать это сегодня сложно. Особенно если бы на стороне палестинцев впряглись все арабские государства.Это было бы началом Третьей мировой войны, которая, похоже, пока не входит в планы США и команды Байдена, несмотря на кажущуюся ее невменяемость. Говорят, что победить может не тот, кто готов убивать, а тот, кто готов умереть. Так вот, кажется, байденята не готовы умирать – ни в США, ни в Израиле.Но есть еще один момент: Израилю может не хватить средств для победы. Байден запросил Конгресс о выделении финансовой помощи и Израилю, и Украине. Сумма огромна – более 105 миллиардов долларов. Но утверждение ее в Конгрессе может быть проблематичным. Например, сенатор-республиканец Эрик Шмитт в интервью Fox Business уже открыто заявил, что Палата представителей не одобрит предложенный Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине.По мнению сенатора, у которого есть свой кандидат в президента США, Байден сейчас ведет "очень циничную политическую игру", так как рассчитывает на одобрение сенаторами помощи Израилю, а значит, и Украине. Чтобы воевать на два фронта и создавать свой новый мировой порядок, контуры которого не ясны, и оставаться президентом США еще один срок.Но зачем республиканцам, чтобы новый мир создавали их политические конкуренты, когда за сумасшедшие деньги это могут делать они?Байден, правда, уверен, что США под силу вести войну на два фронта: типа денег у нас – хоть завались. Подмахнули ему и в Европе: замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что у НАТО достаточно ресурсов для поддержки Израиля и Украины. "В 32 странах блока, включая Швецию, живет более 1 млрд человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы. Мы сможем справиться с этими двумя ситуациями и надеемся, как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", — сказал Джоанэ.Но одно дело – сказать, а другое – воевать. Не говоря уже о деле третьем – найти деньги на войну. Но уже хорошо то, что мир и война на Ближнем Востоке – пока на паузе.

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эксклюзив, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, зарубежье, ближний восток, сектор газа, палестина, оон