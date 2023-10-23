https://ukraina.ru/20231023/1050405237.html

В МИД РФ ответили на возможную блокаду НАТО российского судоходства в Балтийском море

В МИД РФ ответили на возможную блокаду НАТО российского судоходства в Балтийском море - 23.10.2023 Украина.ру

В МИД РФ ответили на возможную блокаду НАТО российского судоходства в Балтийском море

Заместитель главы МИД РФ прокомментировал предложения заблокировать судоходство России в Балтийском море после аварии на газопроводе Balticconector, сообщает РИА Новости

2023-10-23T12:35

2023-10-23T12:35

2023-10-23T12:35

новости

газопровод

балтийское море

александр грушко

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Североатлантический альянс рассматривает возможность остановить проход российских судов по Балтийскому морю, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией был перекрыт вечером 8 октября – в подводной трубе упало давление. Позже пограничники обнаружили в территориальных водах Финляндии место утечки из газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал инцидент атакой на инфраструктуру НАТО. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, если в ходе расследования вскроется причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, то Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов. На данный момент дискуссий об этом не ведется, потому что для выводов необходимо дождаться конкретных результатов расследования, а "пока адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования НАТО на Балтике", считает Ринкевичс.

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новости, газопровод, балтийское море, александр грушко