https://ukraina.ru/20231023/1050402537.html
Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового
Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового - 23.10.2023 Украина.ру
Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового
Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил 23 октября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
2023-10-23T11:50
2023-10-23T11:50
2023-10-23T11:50
владимир рогов
вс рф
новости
контратака
вербовое/вербное
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"Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, российские войска также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на Времевском направлении.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям на Запорожском направлении в районе Вербового.ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений.
https://ukraina.ru/20230605/1046895131.html
вербовое/вербное
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир рогов, вс рф, новости, контратака, вербовое/вербное
Владимир Рогов, ВС РФ, Новости, контратака, Вербовое/Вербное
Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового
Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил 23 октября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на Времевском направлении.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям на Запорожском направлении в районе Вербового.
ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений.