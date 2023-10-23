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Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового

Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового - 23.10.2023 Украина.ру

Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового

Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил 23 октября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости

2023-10-23T11:50

2023-10-23T11:50

2023-10-23T11:50

владимир рогов

вс рф

новости

контратака

вербовое/вербное

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"Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, российские войска также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на Времевском направлении.Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям на Запорожском направлении в районе Вербового.ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений.

https://ukraina.ru/20230605/1046895131.html

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владимир рогов, вс рф, новости, контратака, вербовое/вербное