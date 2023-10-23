В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год - 23.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231023/1050401945.html
В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год
В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год - 23.10.2023 Украина.ру
В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год
Европейский банк реконструкции и развития вложил 3 млрд евро в агропромышленный и энергетический, торговлю и развитие транспортной инфраструктуры
2023-10-23T11:40
2023-10-23T11:40
новости
ебрр
украина
агросектор
энергетика
транспорт
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последний год выделил для финансирования реальной экономики Украины 3 млрд евро. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте 23 октября."Мы полностью привержены продолжению поддержки Украины сейчас и в будущем. ЕБРР останется надежным партнером страны и ее народа в долгосрочной перспективе. Благодаря щедрой поддержке наших доноров и акционеров наша поддержка реального сектора экономики сейчас поможет сохранить устойчивость Украины, облегчив задачу восстановления в будущем", — заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.ЕБРР достиг цели, которую он поставил перед собой, когда речь идет о финансировании Украины в 2022-2023 гг, но это не значит, что работа на этом останавливается."Потребности в Украине огромны, и мы продолжим поддерживать экономику столько, сколько потребуется во время конфликта, в соответствии с нашим текущим уровнем инвестиций, который может увеличиться еще больше, как только наступит мир", — сказал управляющий директор ЕБРР для Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.Управляющие банка намерены работать над увеличением капитала в пределах от 3 до 5 млрд евро к концу года, для того чтобы "оказать максимальную поддержку Украине".Банк оценивает, что на устранение ущерба, нанесенного стране только в первый год войны, понадобится 411 млрд долларов. В восстановлении украинской экономики роль частного сектора будет иметь решающее значение, поэтому международным партнерам будет необходимо эффективно сотрудничать, полагают в ЕБРР.Одним из показателей растущего сотрудничества стало подписание кредита в размене 100 млн долларов для агропромышленного сектора Украины, полагает банк."Кредит ЕБРР был частью пакета финансирования на сумму 480 миллионов евро для ведущего производителя зерна, птицы и масличных культур MHP в партнерстве с Международной финансовой корпорацией и Корпорацией финансирования развития", - отмечается в сообщении.Предоставляя необходимые гарантии устойчивости в рамках программы содействия торговле, банк также позволяет украинскому бизнесу сохранить доступ к финансированию. Так с начала СВО банк через эту программу поддержал около 800 млн евро торговли, в дополнение к более чем 700 млн евро, выделенных в рамках кредитов муниципалитетам и частным компаниям, подчеркивается в сообщении.Отдельной темой является укрепление энергетической безопасности страны, отметили в ЕБРР."При поддержке доноров банк предоставил 520 млн евро для ликвидности электротранспортной компании "Укрэнерго", связанной с рыночными реформами, и 300 млн евро энергетической компании "Нафтогаз" в рамках пакета донорской поддержки в размере 500 млн евро. Кроме того, на конференции по восстановлению Украины в июне Банк подписал меморандумы о взаимопонимании по предоставлению 600 млн евро нового финансирования для "Укрэнерго", "Нафтогаза" и "Укргидроэнерго", - приводится в сообщении.Также ЕБРР подписал кредиты на общую сумму 250 млн евро для модернизации Украинских железных дорог и поддержки железнодорожного сообщения с ЕС."ЕБРР также совершенствует автомобильные и железнодорожные маршруты поставок в Украину и из нее, чтобы избежать неопределенности в отношении основных маршрутов судоходства через черноморские порты, такие как Одесса. ЕБРР предоставляет 182 миллиона евро на модернизацию участка дороги между Львовом в западной части Украины и Равой-Русской на границе с Польшей в соответствии с инициативой "Европейские полосы солидарности" по расширению доступа к автомобильным и железнодорожным дорогам, в рамках которой ЕБРР также инвестирует 300 миллионов евро", - говорится в сообщении банка.В сфере продовольственной безопасности работа ЕБРР сосредоточена на улучшении возможностей экспорта зерна из Украины. В июле ЕБРР предоставил 9,6 млн евро на расширение железнодорожного терминала вблизи польской границы и строительство комплекса по перевалке зерна для агробизнес-компании Agrosem, заявили в управлении банка.
https://ukraina.ru/20230929/1049796658.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c00a866054842c1ea5a502a1a21d43b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ебрр, украина, агросектор, энергетика, транспорт, кредит
Новости, ЕБРР, Украина, агросектор, энергетика, транспорт, кредит

В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год

11:40 23.10.2023
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
Читать в
Европейский банк реконструкции и развития вложил 3 млрд евро в агропромышленный и энергетический, торговлю и развитие транспортной инфраструктуры
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последний год выделил для финансирования реальной экономики Украины 3 млрд евро. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте 23 октября.
"Мы полностью привержены продолжению поддержки Украины сейчас и в будущем. ЕБРР останется надежным партнером страны и ее народа в долгосрочной перспективе. Благодаря щедрой поддержке наших доноров и акционеров наша поддержка реального сектора экономики сейчас поможет сохранить устойчивость Украины, облегчив задачу восстановления в будущем", — заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.
ЕБРР достиг цели, которую он поставил перед собой, когда речь идет о финансировании Украины в 2022-2023 гг, но это не значит, что работа на этом останавливается.
"Потребности в Украине огромны, и мы продолжим поддерживать экономику столько, сколько потребуется во время конфликта, в соответствии с нашим текущим уровнем инвестиций, который может увеличиться еще больше, как только наступит мир", — сказал управляющий директор ЕБРР для Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
Управляющие банка намерены работать над увеличением капитала в пределах от 3 до 5 млрд евро к концу года, для того чтобы "оказать максимальную поддержку Украине".
Банк оценивает, что на устранение ущерба, нанесенного стране только в первый год войны, понадобится 411 млрд долларов. В восстановлении украинской экономики роль частного сектора будет иметь решающее значение, поэтому международным партнерам будет необходимо эффективно сотрудничать, полагают в ЕБРР.
Одним из показателей растущего сотрудничества стало подписание кредита в размене 100 млн долларов для агропромышленного сектора Украины, полагает банк.
"Кредит ЕБРР был частью пакета финансирования на сумму 480 миллионов евро для ведущего производителя зерна, птицы и масличных культур MHP в партнерстве с Международной финансовой корпорацией и Корпорацией финансирования развития", - отмечается в сообщении.
Предоставляя необходимые гарантии устойчивости в рамках программы содействия торговле, банк также позволяет украинскому бизнесу сохранить доступ к финансированию. Так с начала СВО банк через эту программу поддержал около 800 млн евро торговли, в дополнение к более чем 700 млн евро, выделенных в рамках кредитов муниципалитетам и частным компаниям, подчеркивается в сообщении.
Отдельной темой является укрепление энергетической безопасности страны, отметили в ЕБРР.
"При поддержке доноров банк предоставил 520 млн евро для ликвидности электротранспортной компании "Укрэнерго", связанной с рыночными реформами, и 300 млн евро энергетической компании "Нафтогаз" в рамках пакета донорской поддержки в размере 500 млн евро. Кроме того, на конференции по восстановлению Украины в июне Банк подписал меморандумы о взаимопонимании по предоставлению 600 млн евро нового финансирования для "Укрэнерго", "Нафтогаза" и "Укргидроэнерго", - приводится в сообщении.
Также ЕБРР подписал кредиты на общую сумму 250 млн евро для модернизации Украинских железных дорог и поддержки железнодорожного сообщения с ЕС.
"ЕБРР также совершенствует автомобильные и железнодорожные маршруты поставок в Украину и из нее, чтобы избежать неопределенности в отношении основных маршрутов судоходства через черноморские порты, такие как Одесса. ЕБРР предоставляет 182 миллиона евро на модернизацию участка дороги между Львовом в западной части Украины и Равой-Русской на границе с Польшей в соответствии с инициативой "Европейские полосы солидарности" по расширению доступа к автомобильным и железнодорожным дорогам, в рамках которой ЕБРР также инвестирует 300 миллионов евро", - говорится в сообщении банка.
В сфере продовольственной безопасности работа ЕБРР сосредоточена на улучшении возможностей экспорта зерна из Украины. В июле ЕБРР предоставил 9,6 млн евро на расширение железнодорожного терминала вблизи польской границы и строительство комплекса по перевалке зерна для агробизнес-компании Agrosem, заявили в управлении банка.
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 17:22
ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрдЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансирование в размере 1,2 млрд евро в2023 году. Об этом 29 сентября в Киеве во время переговоров с Владимиром Зеленском заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.
 
НовостиЕБРРУкраинаагросекторэнергетикатранспорткредит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В МИД РФ ответили на возможную блокаду НАТО российского судоходства в Балтийском море
12:33Родная речь – код победы. Язык снова доведёт до Киева
12:27США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл
12:10Ближний Восток: место, где все – заложники
12:00"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене
11:55В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"
11:52Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны
11:50Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового
11:46Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ
11:40В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год
11:22Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка
10:52Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
10:52"Фронт развалится". Украинские эксперты о выборах, деньгах и о новом миропорядке
10:38Украинские энергетики сообщили о серьезном повреждении одной из ТЭЦ страны
10:37Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России
10:22"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины
09:58ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев
09:54Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер
09:28Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
09:20Оскорбление бурят, новые программы для "Солнцепёков". Главное на Украине на утро 23 октября
Лента новостейМолния