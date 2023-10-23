https://ukraina.ru/20231023/1050401945.html

В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год

В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год - 23.10.2023 Украина.ру

В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год

Европейский банк реконструкции и развития вложил 3 млрд евро в агропромышленный и энергетический, торговлю и развитие транспортной инфраструктуры

2023-10-23T11:40

2023-10-23T11:40

2023-10-23T11:40

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последний год выделил для финансирования реальной экономики Украины 3 млрд евро. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте 23 октября."Мы полностью привержены продолжению поддержки Украины сейчас и в будущем. ЕБРР останется надежным партнером страны и ее народа в долгосрочной перспективе. Благодаря щедрой поддержке наших доноров и акционеров наша поддержка реального сектора экономики сейчас поможет сохранить устойчивость Украины, облегчив задачу восстановления в будущем", — заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.ЕБРР достиг цели, которую он поставил перед собой, когда речь идет о финансировании Украины в 2022-2023 гг, но это не значит, что работа на этом останавливается."Потребности в Украине огромны, и мы продолжим поддерживать экономику столько, сколько потребуется во время конфликта, в соответствии с нашим текущим уровнем инвестиций, который может увеличиться еще больше, как только наступит мир", — сказал управляющий директор ЕБРР для Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.Управляющие банка намерены работать над увеличением капитала в пределах от 3 до 5 млрд евро к концу года, для того чтобы "оказать максимальную поддержку Украине".Банк оценивает, что на устранение ущерба, нанесенного стране только в первый год войны, понадобится 411 млрд долларов. В восстановлении украинской экономики роль частного сектора будет иметь решающее значение, поэтому международным партнерам будет необходимо эффективно сотрудничать, полагают в ЕБРР.Одним из показателей растущего сотрудничества стало подписание кредита в размене 100 млн долларов для агропромышленного сектора Украины, полагает банк."Кредит ЕБРР был частью пакета финансирования на сумму 480 миллионов евро для ведущего производителя зерна, птицы и масличных культур MHP в партнерстве с Международной финансовой корпорацией и Корпорацией финансирования развития", - отмечается в сообщении.Предоставляя необходимые гарантии устойчивости в рамках программы содействия торговле, банк также позволяет украинскому бизнесу сохранить доступ к финансированию. Так с начала СВО банк через эту программу поддержал около 800 млн евро торговли, в дополнение к более чем 700 млн евро, выделенных в рамках кредитов муниципалитетам и частным компаниям, подчеркивается в сообщении.Отдельной темой является укрепление энергетической безопасности страны, отметили в ЕБРР."При поддержке доноров банк предоставил 520 млн евро для ликвидности электротранспортной компании "Укрэнерго", связанной с рыночными реформами, и 300 млн евро энергетической компании "Нафтогаз" в рамках пакета донорской поддержки в размере 500 млн евро. Кроме того, на конференции по восстановлению Украины в июне Банк подписал меморандумы о взаимопонимании по предоставлению 600 млн евро нового финансирования для "Укрэнерго", "Нафтогаза" и "Укргидроэнерго", - приводится в сообщении.Также ЕБРР подписал кредиты на общую сумму 250 млн евро для модернизации Украинских железных дорог и поддержки железнодорожного сообщения с ЕС."ЕБРР также совершенствует автомобильные и железнодорожные маршруты поставок в Украину и из нее, чтобы избежать неопределенности в отношении основных маршрутов судоходства через черноморские порты, такие как Одесса. ЕБРР предоставляет 182 миллиона евро на модернизацию участка дороги между Львовом в западной части Украины и Равой-Русской на границе с Польшей в соответствии с инициативой "Европейские полосы солидарности" по расширению доступа к автомобильным и железнодорожным дорогам, в рамках которой ЕБРР также инвестирует 300 миллионов евро", - говорится в сообщении банка.В сфере продовольственной безопасности работа ЕБРР сосредоточена на улучшении возможностей экспорта зерна из Украины. В июле ЕБРР предоставил 9,6 млн евро на расширение железнодорожного терминала вблизи польской границы и строительство комплекса по перевалке зерна для агробизнес-компании Agrosem, заявили в управлении банка.

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новости, ебрр, украина, агросектор, энергетика, транспорт, кредит