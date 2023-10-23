Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны - 23.10.2023 Украина.ру
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Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны
Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны - 23.10.2023 Украина.ру
Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны
Вместе с ним по уголовному делу проходит и бывший глава МИД Пакистана, сообщает 23 октября телеканал Geo
2023-10-23T11:52
2023-10-23T11:52
новости
пакистан
гостайна
уголовное дело
сша
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Лидер оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф" (PTI), экс-премьер Пакистана Имран Хан и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши стали фигурантами уголовного дела о шифровании, возбужденного в соответствии с законом о государственной тайне. Обвинение им предъявлено в понедельник.Обоим лидерам PTI были предъявлены обвинения после того, как они подали ходатайство о прекращении предъявления обвинения. Судья отклонил их прошение и назначил на 27 октября явку свидетелям.Менее чем за месяц до своего отстранения от власти в апреле 2022 года во время выступления на публичном митинге Имран размахивал перед толпой письмом, утверждая, что это шифр, полученный от иностранного государства, которое вступило в сговор с его политическими соперниками. Вместе они добиваются свержения правительства PTI. Хан не раскрыл содержания письма и не упомянул название страны, из которой оно пришло. Но несколько дней спустя он обвинил США в заговоре против него и заявил, что помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу добивался его отстранения. Шифр касался встречи бывшего посла Пакистана в США Маджида с Лу. Бывший премьер-министр, утверждая, что он читал содержание шифра, заявил, что "Пакистану все будет прощено, если Имран Хан будет отстранен от власти".31 марта Комитет национальной безопасности (СНБ) занялся этим вопросом и решил объявить США "решительный демарш" за "вопиющее вмешательство во внутренние дела Пакистана".По мнению гособвинения, Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа.Куреши и Хан не признали себя виновными. В настоящее время они оба находятся в тюрьме Адиала. Согласно пакистанскому закону о государственной тайне в случае доказательства вины осужденным грозит лишение свободы до 14 лет или смертная казнь.
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новости, пакистан, гостайна, уголовное дело, сша
Новости, Пакистан, гостайна, уголовное дело, США

Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны

11:52 23.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Вместе с ним по уголовному делу проходит и бывший глава МИД Пакистана, сообщает 23 октября телеканал Geo
Лидер оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф" (PTI), экс-премьер Пакистана Имран Хан и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши стали фигурантами уголовного дела о шифровании, возбужденного в соответствии с законом о государственной тайне. Обвинение им предъявлено в понедельник.
Обоим лидерам PTI были предъявлены обвинения после того, как они подали ходатайство о прекращении предъявления обвинения. Судья отклонил их прошение и назначил на 27 октября явку свидетелям.
"В августе2023 года Хан и Куреши были привлечены к ответственности по Закону о государственной тайне 1923 года по делу о шифровании. Сообщается, что речь идет о дипломатической телеграмме от 27 марта 2022 года, где содержалась угроза со стороны США свергнуть правительство PTI", – сообщает издание.
Менее чем за месяц до своего отстранения от власти в апреле 2022 года во время выступления на публичном митинге Имран размахивал перед толпой письмом, утверждая, что это шифр, полученный от иностранного государства, которое вступило в сговор с его политическими соперниками. Вместе они добиваются свержения правительства PTI.
Хан не раскрыл содержания письма и не упомянул название страны, из которой оно пришло. Но несколько дней спустя он обвинил США в заговоре против него и заявил, что помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу добивался его отстранения. Шифр касался встречи бывшего посла Пакистана в США Маджида с Лу. Бывший премьер-министр, утверждая, что он читал содержание шифра, заявил, что "Пакистану все будет прощено, если Имран Хан будет отстранен от власти".
31 марта Комитет национальной безопасности (СНБ) занялся этим вопросом и решил объявить США "решительный демарш" за "вопиющее вмешательство во внутренние дела Пакистана".

"В телеграмме говорилось, что американские власти недовольны нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине. В связи с этим они требовали, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста. За это между странами должны были установиться "более теплые отношения", в противном случае – изоляция. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года", – уточняют РИА Новости.

По мнению гособвинения, Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа.
Куреши и Хан не признали себя виновными. В настоящее время они оба находятся в тюрьме Адиала. Согласно пакистанскому закону о государственной тайне в случае доказательства вины осужденным грозит лишение свободы до 14 лет или смертная казнь.
 
НовостиПакистангостайнауголовное делоСША
 
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