https://ukraina.ru/20231023/1050400862.html

Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ

Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ - 23.10.2023 Украина.ру

Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Об этом сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы

2023-10-23T11:46

2023-10-23T11:46

2023-10-23T11:46

игорь коломойский

новости

олигарх

украина

суд

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"В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом", - говорится в материале.По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию.Ранее СМИ сообщали, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского, оставив его под стражей. В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231006/1049968294.html

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игорь коломойский, новости, олигарх, украина, суд