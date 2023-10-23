Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ - 23.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231023/1050400862.html
Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ
Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ - 23.10.2023 Украина.ру
Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Об этом сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы
2023-10-23T11:46
2023-10-23T11:46
игорь коломойский
новости
олигарх
украина
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/86/1030318604_119:0:1603:835_1920x0_80_0_0_9642fdbc688e4c9102419569769b9d0e.jpg
"В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом", - говорится в материале.По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию.Ранее СМИ сообщали, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского, оставив его под стражей. В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20231006/1049968294.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/86/1030318604_305:0:1418:835_1920x0_80_0_0_bb3be6103f76b1d6fe611b43987de021.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
игорь коломойский, новости, олигарх, украина, суд
Игорь Коломойский, Новости, олигарх, Украина, Суд

Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ

11:46 23.10.2023
 
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Об этом сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы
"В Верховный суд была подана кассационная жалоба защитника в интересах Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 сентября и определение Киевского апелляционного суда от 25 сентября об аресте бизнесмена с залогом", - говорится в материале.
По данным издания, Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию.
Ранее СМИ сообщали, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского, оставив его под стражей.
В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Коллаж Коломойский НПЗ
6 октября, 14:54
Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и КипраГражданин нескольких государств, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский сохраняет хорошее настроение. Об этом он заявил 6 октября на заседании Киевского апелляционного суда.
 
Игорь КоломойскийНовостиолигархУкраинаСуд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В МИД РФ ответили на возможную блокаду НАТО российского судоходства в Балтийском море
12:33Родная речь – код победы. Язык снова доведёт до Киева
12:27США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл
12:10Ближний Восток: место, где все – заложники
12:00"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене
11:55В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"
11:52Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайны
11:50Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в районе Вербового
11:46Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИ
11:40В ЕБРР озвучили суммы, выделенны различным секторам экономики Украины за последний год
11:22Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка
10:52Украинские аграрии назвали сумму денежных потерь от прекращения зерновой сделки
10:52"Фронт развалится". Украинские эксперты о выборах, деньгах и о новом миропорядке
10:38Украинские энергетики сообщили о серьезном повреждении одной из ТЭЦ страны
10:37Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России
10:22"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины
09:58ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев
09:54Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер
09:28Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
09:20Оскорбление бурят, новые программы для "Солнцепёков". Главное на Украине на утро 23 октября
Лента новостейМолния