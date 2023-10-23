https://ukraina.ru/20231023/1050398136.html

Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР

Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР - 23.10.2023 Украина.ру

Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР

Журналисту Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщил 23 октября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале

2023-10-23T09:28

2023-10-23T09:28

2023-10-23T09:28

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Помимо информационного фронта, на котором Владимир Соловьёв активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой, заявил Пушилин."Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром…" - добавил глава региона.Пушилин передал Соловьёву благодарность и поздравления от жителей ДНР.

https://ukraina.ru/20231020/1050355930.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир соловьев, звание