Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР - 23.10.2023 Украина.ру
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Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР - 23.10.2023 Украина.ру
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
Журналисту Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщил 23 октября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2023-10-23T09:28
2023-10-23T09:28
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир соловьев
звание
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Помимо информационного фронта, на котором Владимир Соловьёв активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой, заявил Пушилин."Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром…" - добавил глава региона.Пушилин передал Соловьёву благодарность и поздравления от жителей ДНР.
https://ukraina.ru/20231020/1050355930.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир соловьев, звание
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Соловьев, звание

Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР

09:28 23.10.2023
 
© Пушилин телеграм-канал
© Пушилин телеграм-канал
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Журналисту Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщил 23 октября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву", - написал Пушилин.
Помимо информационного фронта, на котором Владимир Соловьёв активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой, заявил Пушилин.
"Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром…" - добавил глава региона.

Пушилин передал Соловьёву благодарность и поздравления от жителей ДНР.
Баскетбол. Квалификация КМ-2019. Мужчины. Матч Россия - Чехия, Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 11:54
В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира СоловьёваВо Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщили 20 октября в суде
 
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