https://ukraina.ru/20231023/1050398136.html
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР - 23.10.2023 Украина.ру
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
Журналисту Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщил 23 октября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2023-10-23T09:28
2023-10-23T09:28
2023-10-23T09:28
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир соловьев
звание
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Помимо информационного фронта, на котором Владимир Соловьёв активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой, заявил Пушилин."Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром…" - добавил глава региона.Пушилин передал Соловьёву благодарность и поздравления от жителей ДНР.
https://ukraina.ru/20231020/1050355930.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир соловьев, звание
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Соловьев, звание
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
Журналисту Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщил 23 октября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале