https://ukraina.ru/20231023/1050397448.html

Оскорбление бурятов, новые программы для "Солнцепёков". Главное на Украине на утро 23 октября

Оскорбление бурятов, новые программы для "Солнцепёков". Главное на Украине на утро 23 октября - 23.10.2023 Украина.ру

Оскорбление бурятов, новые программы для "Солнцепёков". Главное на Украине на утро 23 октября

Бывший посол Израиля в России в интервью украинской журналистке оскорбил бурятов, в Бурятии ответили. В Минобороны РФ рассказали о новом программном обеспечении для ТОС-1А "Солнцепёк"

2023-10-23T09:20

2023-10-23T09:20

2023-10-23T09:21

эксклюзив

хроники

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Бывший посол Израиля в РФ Аркадий Мильман в интервью украинской журналистке Алесе Бацман оскорбил бурятский народ, рассказывая о палестинцах."Просто звериная бурятская, бучевская, инстинктивная ненависть животных, которые не люди, а животные с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг. Вы бы видели эту массу примитивного, жестокого, дефективного, зверского населения", - заявил Мильман.Глава Бурятии Алексей Цыденов у себя в телеграм-канале прокомментировал расистские высказывания Мильмана."Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время - гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несёт нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев - народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно. Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле, вроде, одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение", - отметил Цыденов.Он напомнил слова бурятских бойцов, сказанные президенту России Владимиру Путину."И ещё раз хочу отметить слова наших бойцов, которые они сказали президенту: "Буряты не бегут!". Буряты - все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину. И, если каких то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно. Если здравого смысла, воспитания, взаимного уважения, да просто хотя бы уроков истории, кому-то не хватает, чтоб не создавать угрозы нашей стране и нашему народу, то пусть их сдерживает страх. А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия они о добре и о любви. Но только, если и к нам с добром и с любовью", - подчеркнул Цыденов.Он также прокомментировал также и высказывание Мильмана по поводу президента России."Ну, а то, что это "прелестное создание" еще и нашего Президента цепляет, да еще и с бурятами объединяет. Так для нас это честь. А по смыслу заявления я уже высказался - палата номер шесть заждалась!" - резюмировал Цыденов.На Украине довольно часто оскорбляют не только русских, но и другие населяющие Россию народы. При этом, подчас, к оскорблениям присоединяются и поддерживаемые Западом активисты — представители этих народов."Мне кажется, на подсознательном уровне это — ненависть к украинцам. Потому что они смогли отстоять себя, а вы — нет. Почему если я не говорю на бурятском, украинец будет говорить на украинском? Он тоже не должен говорить на своём языке. Чем он лучше? И вот это какая-то испорченная абсолютно психология", - заявляла в октябре в интервью немецким СМИ Александра Гармажапова* (признана иностранным агентом, объявлена в розыск — Ред.) — глава фонда "Свободная Бурятия"* (запрещённая в РФ организация - Ред.).При этом в Республике Бурятия бурятский является наравне с русским государственным языком и используется в быту и делопроизводстве.Также отметились расистскими заявлениями некоторые западные политики и духовные лидеры.Так, в 2022 году папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова папы Римского "извращением". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, чтослова понтифика являются нехристианскими, а глава Бурятии Александр Цыденов назвал высказывания папы Римского "как минимум странными". Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил папу Римского. В итоге Россия получила извинения от Ватикана за высказывание понтифика.Новые программы для "Солнцепёков"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк" воздушно-десантных войск применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе, сообщило министерство обороны России."Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт", — отмечалось в публикации.По данным Минобороны РФ добавили, что расчеты "Солнцепёков" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе Вербового на Запорожском направлении.Как рассказал командир огнемётного взвода с позывным "Пламя", ему поставили задачу нанести поражение пехоте противника, которая укрылась в блиндажах. Экипаж в кратчайшее время выдвинулся на позицию и нанёс удар."После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целым и невредимым", — отметил командир.Ранее, в начале октября, украинский солдат, попавший в плен под Артёмовскому, назвал "Солнцепеки" самым страшным оружием. Он признался, что сам под обстрел из ТОС-1А не попадал, но видел последствия.Высоко оценивали работу "Солнцепёков" и российские военные."Солнцепёки" [проявляют себя хорошо]. Я считаю, что "Солнцепёк" с корректируемыми боеприпасами должен быть в каждом полку — рота — 3 "Солнцепёка". Штатно "Солнцепёки", если не ошибаюсь, в армии две роты — шесть штук. Т.е. больше "Солнцепёков", больше корректируемых боеприпасов", - отмечал в интервью проекту "Ледоруб" командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков.Он также указал на необходимость увеличения количества ПТУРов, налаживание системы нормальной связи и увеличение количества БПЛА "Ланцет".

https://ukraina.ru/20231022/1050394578.html

https://ukraina.ru/20231022/1050391916.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники