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Северная Корея обвинила США в обострении конфликта в Израиле
Северная Корея обвинила США в обострении конфликта в Израиле - 23.10.2023 Украина.ру
Северная Корея обвинила США в обострении конфликта в Израиле
США "целиком и полностью" виноваты в конфликте на Ближнем Востоке, поддерживают войну и пытаются переложить ответственность на палестинскую сторону, хотя сами умышленно провоцируют конфликт. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК)
2023-10-23T08:17
2023-10-23T08:17
2023-10-23T08:35
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Там отметили, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться и приближается к "полномасштабной войне".В агентстве напомнили, что США после начала острого конфликта немедленно пообещали поддержку и поставки оружия Израилю, а также отправили в зону конфликта свои авианосцы. Высокопоставленные чиновники, включая министра обороны и даже президента США, "активно поддерживают войну". Так, 18 октября США использовали своё право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав направленную на стабилизацию конфликта революцию, "уничтожив" тем самым "всякую возможность уменьшить напряженность" в регионе."США всегда поддерживали Израиль, который незаконно оккупировал палестинскую территорию, постоянно проводя вооруженные атаки, убивая мирных жителей и расширяя еврейские поселения. США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя её в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это", - пишет ЦТАК.Автор статьи отмечает, что, по мнению мирового сообщества, стабильность и безопасность на планете находятся под угрозой из-за "однобокой и двойственной внешней политики США".В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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кндр, израиль, сша, конфликт, новости, зарубежье
Северная Корея обвинила США в обострении конфликта в Израиле
08:17 23.10.2023 (обновлено: 08:35 23.10.2023)
США "целиком и полностью" виноваты в конфликте на Ближнем Востоке, поддерживают войну и пытаются переложить ответственность на палестинскую сторону, хотя сами умышленно провоцируют конфликт. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК)
Там отметили, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться и приближается к "полномасштабной войне".
"Трагедия ближневосточной ситуации, которая может перерасти в полномасштабную войну, целиком и полностью создана США… Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за предвзятого и умышленного подстрекательства со стороны США", - пишет ЦТАК.
В агентстве напомнили, что США после начала острого конфликта немедленно пообещали поддержку и поставки оружия Израилю, а также отправили в зону конфликта свои авианосцы.
Высокопоставленные чиновники, включая министра обороны и даже президента США, "активно поддерживают войну". Так, 18 октября США использовали своё право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав направленную на стабилизацию конфликта революцию, "уничтожив" тем самым "всякую возможность уменьшить напряженность" в регионе.
"США всегда поддерживали Израиль, который незаконно оккупировал палестинскую территорию, постоянно проводя вооруженные атаки, убивая мирных жителей и расширяя еврейские поселения. США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя её в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это", - пишет ЦТАК.
Автор статьи отмечает, что, по мнению мирового сообщества, стабильность и безопасность на планете находятся под угрозой из-за "однобокой и двойственной внешней политики США".
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.