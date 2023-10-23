https://ukraina.ru/20231023/1050395901.html

Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир

Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир - 23.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир

Главной темой передачи "Вести недели" 22 октября 2023 года стало обострение палестино-израильского конфликта и сложная обстановка вокруг него. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как воспринимает начавшуюся войну Израиль, какие настроения в мусульманском мире и в чем опасность ситуации

2023-10-23T05:41

2023-10-23T05:41

2023-10-23T05:41

израиль

палестина

сектор газа

сша

эксклюзив

дмитрий киселев

мусульмане

евреи

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Поводом обострения палестино-израильского конфликта стала террористическая атака боевиков ХАМАС 7 октября. По мнению Дмитрия Киселева, Израиль воспринимает начавшуюся войну как очередную локальную, необходимую для решения проблем своей безопасности. Происходящее вызывает большое сочувствие из-за жертв среди гражданских – как взрослых, так и детей.По мнению телеведущего, теперь пропорции этого конфликта уже далеко не локальные, хоть и начиналось все именно так.Население Израиля составляет примерно 9 миллионов человек, а еще около 6 миллионов евреев живут в диаспоре по всему миру, преимущественно в странах Запада. В то же время на планете проживает около двух миллиардов (1,8 млрд) мусульман, в том числе в крупных странах, где ислам является официальной религией. Есть и государства с довольно высокой долей исламского населения – например, Россия или Франция."Правда, ислам для нас – родная религия, а для Франции – завезенная. В России, однако, межнациональный мир. На Западе куда сложнее", — отмечает Дмитрий Киселев.Исторически к Израилю многие мусульмане относятся настороженно. У сотен миллионов мусульман, хотя и не у всех, антисемитизм стал культурной нормой, передаваемой из поколения в поколение. По мнению телеведущего, никакая политкорректность не может этого изменить. Можно анализировать причины, но следует принять это как неотъемлемую часть реальности.Дмитрий Киселев напоминает, что антисемитизм, как и любое неприятие по национальному или религиозному признаку, является ужасным и ошибочным, и в истории ни к чему хорошему не приводил. Но сегодня мы сталкиваемся именно с такой реальностью, и глупо игнорировать ее."Можно относить массовые демонстрации в мире лишь насчет осуждения непропорциональных действий Израиля. Но в то же время мы наблюдаем стихийный рост антисемитизма. О нем говорят нарисованные звезды Давида на дверях евреев в Германии и просьбы к евреям не носить на улицах Европы кипу (характерный головной убор) из соображений личной безопасности, ведь градус ненависти уже вскипает", — отмечает Киселев.В этом контексте президент США Байден никогда не выглядел так нелепо — от его заявлений о том, что он видел достоверные фотографии с обезглавленными младенцами, до поспешных заключений о разрушенной больнице в Газе."На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество трудностей", – сообщил Байден.Дмитрий Киселев отмечает, что визиты западных лидеров в Израиль подбадривают страну на безрассудные действия. Америка раскочегаривает конфликт, не просчитывая ни условия, ни возможные последствия. Запрос к президенту Египта Сиси принять 2 миллионов беженцев из Газы — это только один из многих примеров.В свое время Сиси освобождал свою страну с оружием в руках от "Братьев мусульман" (запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси. Для Сиси ХАМАС – это то же самое. В то время американцы поддерживали "Братьев мусульман".В соседней с Израилем Иордании, бывшей подмандатной Британии Палестине, большинство населения составляют палестинцы. Однако король Абдалла отказывается принимать беженцев, указывая на то, что проблемы необходимо решать самостоятельно, а не перекладывать их на другие государства.В то же время в Иране есть "Бригады Аль-Кудс", спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они известны своей особой подготовкой и тем, что, собираясь в бой, берут с собой минимум вещей, но обязательно – белый саван на случай гибели.Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана, выразил свою позицию на своей странице в социальной сети: "Пришло время для глобального единения человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем "Исламское государство" (запрещена в РФ) и его машины для убийств". В заключение, он написал на английском: "Время вышло".Дмитрий Киселев отмечает, на этой неделе также случилось характерное событие, которое является частью общей картины. В Ираке на западе кто-то неизвестный атаковал американскую базу "Айн-эль-Асад" ракетами "Град". Нападавших ищут.С одной стороны, это не наша война, так как происходит в секторе Газа. Но, резюмирует Киселев, с другой стороны, последствия этого локального конфликта могут быть настолько масштабными, что затронут весь мир, включая нас.

https://ukraina.ru/20231022/1050389745.html

https://ukraina.ru/20231021/1050380619.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

израиль, палестина, сектор газа, сша, эксклюзив, дмитрий киселев, мусульмане, евреи