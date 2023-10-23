Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир - 23.10.2023 Украина.ру
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Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир
Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир - 23.10.2023 Украина.ру
Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир
Главной темой передачи "Вести недели" 22 октября 2023 года стало обострение палестино-израильского конфликта и сложная обстановка вокруг него. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как воспринимает начавшуюся войну Израиль, какие настроения в мусульманском мире и в чем опасность ситуации
2023-10-23T05:41
2023-10-23T05:41
израиль
палестина
сектор газа
сша
эксклюзив
дмитрий киселев
мусульмане
евреи
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Поводом обострения палестино-израильского конфликта стала террористическая атака боевиков ХАМАС 7 октября. По мнению Дмитрия Киселева, Израиль воспринимает начавшуюся войну как очередную локальную, необходимую для решения проблем своей безопасности. Происходящее вызывает большое сочувствие из-за жертв среди гражданских – как взрослых, так и детей.По мнению телеведущего, теперь пропорции этого конфликта уже далеко не локальные, хоть и начиналось все именно так.Население Израиля составляет примерно 9 миллионов человек, а еще около 6 миллионов евреев живут в диаспоре по всему миру, преимущественно в странах Запада. В то же время на планете проживает около двух миллиардов (1,8 млрд) мусульман, в том числе в крупных странах, где ислам является официальной религией. Есть и государства с довольно высокой долей исламского населения – например, Россия или Франция."Правда, ислам для нас – родная религия, а для Франции – завезенная. В России, однако, межнациональный мир. На Западе куда сложнее", — отмечает Дмитрий Киселев.Исторически к Израилю многие мусульмане относятся настороженно. У сотен миллионов мусульман, хотя и не у всех, антисемитизм стал культурной нормой, передаваемой из поколения в поколение. По мнению телеведущего, никакая политкорректность не может этого изменить. Можно анализировать причины, но следует принять это как неотъемлемую часть реальности.Дмитрий Киселев напоминает, что антисемитизм, как и любое неприятие по национальному или религиозному признаку, является ужасным и ошибочным, и в истории ни к чему хорошему не приводил. Но сегодня мы сталкиваемся именно с такой реальностью, и глупо игнорировать ее."Можно относить массовые демонстрации в мире лишь насчет осуждения непропорциональных действий Израиля. Но в то же время мы наблюдаем стихийный рост антисемитизма. О нем говорят нарисованные звезды Давида на дверях евреев в Германии и просьбы к евреям не носить на улицах Европы кипу (характерный головной убор) из соображений личной безопасности, ведь градус ненависти уже вскипает", — отмечает Киселев.В этом контексте президент США Байден никогда не выглядел так нелепо — от его заявлений о том, что он видел достоверные фотографии с обезглавленными младенцами, до поспешных заключений о разрушенной больнице в Газе."На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество трудностей", – сообщил Байден.Дмитрий Киселев отмечает, что визиты западных лидеров в Израиль подбадривают страну на безрассудные действия. Америка раскочегаривает конфликт, не просчитывая ни условия, ни возможные последствия. Запрос к президенту Египта Сиси принять 2 миллионов беженцев из Газы — это только один из многих примеров.В свое время Сиси освобождал свою страну с оружием в руках от "Братьев мусульман" (запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси. Для Сиси ХАМАС – это то же самое. В то время американцы поддерживали "Братьев мусульман".В соседней с Израилем Иордании, бывшей подмандатной Британии Палестине, большинство населения составляют палестинцы. Однако король Абдалла отказывается принимать беженцев, указывая на то, что проблемы необходимо решать самостоятельно, а не перекладывать их на другие государства.В то же время в Иране есть "Бригады Аль-Кудс", спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они известны своей особой подготовкой и тем, что, собираясь в бой, берут с собой минимум вещей, но обязательно – белый саван на случай гибели.Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана, выразил свою позицию на своей странице в социальной сети: "Пришло время для глобального единения человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем "Исламское государство" (запрещена в РФ) и его машины для убийств". В заключение, он написал на английском: "Время вышло".Дмитрий Киселев отмечает, на этой неделе также случилось характерное событие, которое является частью общей картины. В Ираке на западе кто-то неизвестный атаковал американскую базу "Айн-эль-Асад" ракетами "Град". Нападавших ищут.С одной стороны, это не наша война, так как происходит в секторе Газа. Но, резюмирует Киселев, с другой стороны, последствия этого локального конфликта могут быть настолько масштабными, что затронут весь мир, включая нас.
https://ukraina.ru/20231022/1050389745.html
https://ukraina.ru/20231021/1050380619.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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израиль, палестина, сектор газа, сша, эксклюзив, дмитрий киселев, мусульмане, евреи
Израиль, Палестина, сектор Газа, США, Эксклюзив, Дмитрий Киселев, мусульмане, евреи

Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир

05:41 23.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкIV Международный форум русскоязычных вещателей
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Главной темой передачи "Вести недели" 22 октября 2023 года стало обострение палестино-израильского конфликта и сложная обстановка вокруг него. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как воспринимает начавшуюся войну Израиль, какие настроения в мусульманском мире и в чем опасность ситуации
Поводом обострения палестино-израильского конфликта стала террористическая атака боевиков ХАМАС 7 октября. По мнению Дмитрия Киселева, Израиль воспринимает начавшуюся войну как очередную локальную, необходимую для решения проблем своей безопасности. Происходящее вызывает большое сочувствие из-за жертв среди гражданских – как взрослых, так и детей.

"Картины убитых рвут душу. Но масштабы противостояния уже таковы, что втягиваются в него миллиарды людей, причем, пассионарных по природе своей религии", — считает Дмитрий Киселев.

По мнению телеведущего, теперь пропорции этого конфликта уже далеко не локальные, хоть и начиналось все именно так.
Население Израиля составляет примерно 9 миллионов человек, а еще около 6 миллионов евреев живут в диаспоре по всему миру, преимущественно в странах Запада. В то же время на планете проживает около двух миллиардов (1,8 млрд) мусульман, в том числе в крупных странах, где ислам является официальной религией. Есть и государства с довольно высокой долей исламского населения – например, Россия или Франция.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Вчера, 11:48
Израиль и Палестина: подземная война в туннелях ГазыС 2007 года в Газе роют туннели. Их предназначение поначалу было обычным и достаточно мирным: контрабанда.
"Правда, ислам для нас – родная религия, а для Франции – завезенная. В России, однако, межнациональный мир. На Западе куда сложнее", — отмечает Дмитрий Киселев.
Исторически к Израилю многие мусульмане относятся настороженно. У сотен миллионов мусульман, хотя и не у всех, антисемитизм стал культурной нормой, передаваемой из поколения в поколение. По мнению телеведущего, никакая политкорректность не может этого изменить. Можно анализировать причины, но следует принять это как неотъемлемую часть реальности.
Дмитрий Киселев напоминает, что антисемитизм, как и любое неприятие по национальному или религиозному признаку, является ужасным и ошибочным, и в истории ни к чему хорошему не приводил. Но сегодня мы сталкиваемся именно с такой реальностью, и глупо игнорировать ее.
"Можно относить массовые демонстрации в мире лишь насчет осуждения непропорциональных действий Израиля. Но в то же время мы наблюдаем стихийный рост антисемитизма. О нем говорят нарисованные звезды Давида на дверях евреев в Германии и просьбы к евреям не носить на улицах Европы кипу (характерный головной убор) из соображений личной безопасности, ведь градус ненависти уже вскипает", — отмечает Киселев.
В этом контексте президент США Байден никогда не выглядел так нелепо — от его заявлений о том, что он видел достоверные фотографии с обезглавленными младенцами, до поспешных заключений о разрушенной больнице в Газе.
"На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество трудностей", – сообщил Байден.
Дмитрий Киселев отмечает, что визиты западных лидеров в Израиль подбадривают страну на безрассудные действия. Америка раскочегаривает конфликт, не просчитывая ни условия, ни возможные последствия. Запрос к президенту Египта Сиси принять 2 миллионов беженцев из Газы — это только один из многих примеров.
В свое время Сиси освобождал свою страну с оружием в руках от "Братьев мусульман" (запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси. Для Сиси ХАМАС – это то же самое. В то время американцы поддерживали "Братьев мусульман".

"И как президенту Сиси относиться к такому предложению? Принять к себе миллионы ртов, среди которых и те, с кем он не столь давно буквально воевал?", — спрашивает Киселев.

В соседней с Израилем Иордании, бывшей подмандатной Британии Палестине, большинство населения составляют палестинцы. Однако король Абдалла отказывается принимать беженцев, указывая на то, что проблемы необходимо решать самостоятельно, а не перекладывать их на другие государства.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 13:35
Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"Президент Палестины предостерег от попыток вывозить жителей из Газы за пределы сектора. Заявление он сделал во время выступления на саммите в Каире, сообщает РИА Новости
В то же время в Иране есть "Бригады Аль-Кудс", спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они известны своей особой подготовкой и тем, что, собираясь в бой, берут с собой минимум вещей, но обязательно – белый саван на случай гибели.
Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана, выразил свою позицию на своей странице в социальной сети: "Пришло время для глобального единения человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем "Исламское государство" (запрещена в РФ) и его машины для убийств". В заключение, он написал на английском: "Время вышло".
Дмитрий Киселев отмечает, на этой неделе также случилось характерное событие, которое является частью общей картины. В Ираке на западе кто-то неизвестный атаковал американскую базу "Айн-эль-Асад" ракетами "Град". Нападавших ищут.

"Мы говорим обо всем этом лишь для того, чтобы было ясно, сколь сложен быстро меняющийся мир и сколь аккуратного он требует к себе отношения, если вообще есть желание сохранить его", — объясняет Дмитрий Киселев.

С одной стороны, это не наша война, так как происходит в секторе Газа. Но, резюмирует Киселев, с другой стороны, последствия этого локального конфликта могут быть настолько масштабными, что затронут весь мир, включая нас.
 
ИзраильПалестинасектор ГазаСШАЭксклюзивДмитрий Киселевмусульманеевреи
 
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Заголовок открываемого материала
05:41Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир
05:30"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
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04:00"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
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18:45Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине
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