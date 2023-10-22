https://ukraina.ru/20231022/1050394578.html

Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине

Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине - 22.10.2023 Украина.ру

Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине

Украинские СМИ сообщают о возможной нехватке боеприпасов ВСУ. Украинцы попытались массово отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного краснознамённого училища лётчиков, сообщил ряд телеграм-каналов

2023-10-22T18:45

2023-10-22T18:45

2023-10-22T18:45

эксклюзив

хроники

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Как указал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", если наступательный потенциал Вооружённых сил РФ сохранится, Вооружённые силы Украины и другие украинские формирования могут столкнуться с нехваткой боеприпасов."Наш источник сообщает, что жуткий дефицит боеприпасов у ВСУ будет через полтора месяца, если россияне продолжат усиливать наступательный натиск в нескольких направлениях. Сейчас ВСУ израсходует на 250% больше боеприпасов в сутки, чем получает от партнёров за 24 часа. Скоро иссякнут запасы на складах Западной Украины, что вынудит Банковую покрывать дыры живой силой, как это было в период Бахмутовской мясорубке. Сейчас два опасных рубежа: 1. Операция ВС РФ "Авдеевская удавка". 2. Широкое наступление в харьковском направлении (Купянск) и т. д. В приазовском направлении стабильно, так как там широкие оборонительные позиции у россиян, которые очень сложно пройти. Сейчас там больше позиционной рубки. На Херсонском участке идёт война группами ДРГ/десантом, а россияне массово применяют авиацию с бомбами", - сообщил телеграм-канал.Однако официально на Украине о дефиците боеприпасов не говорят. Более того, украинские политики уверены, что страна получит всё необходимое вооружение от Запада."Taurus <...> – это очень классная ракета. Она нам нужна. И, главное, что мы можем рассчитывать и на то, и на это: дроны, которые летят на далёкие расстояние, баллистические ракеты и крылатые ракеты, которые летят на дальние расстояния, чтобы отсекать российскую логистику, штабы, скопления. Если у нас будет возможность комбинировать разные типы оружия, мы стратегически будем гораздо круче. И это придёт. Вопрос только в том, что я знаю немцев — немцы будут выделять вот по столько — по чуть-чуть. Чтобы не были красные линии слишком красными", - заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью каналу "Суспільне".Он указал на то, что Германия находится в "специфической ситуации"."Они (немцы — Ред.) боятся мира, который идёт на них. Они видят бриттов, видят французов, у которых есть ядерный потенциал, ядерное сдерживание. А у немцев — нет. Получить этот ядерный потенциал с сегодняшней немецкой внутренней политикой — шансов ноль. Там есть такой пацифизм, который на самом деле неправильный пацифизм. Я — за пацифизм, но не в том смысле, как немцы говорят. Есть у них такой лозунг Frieden schaffen ohne Waffen ( "Добиться мира без оружия" - рус. - Ред.). Т.е. "Мы без оружия". И когда шла речь о танках, я им говорил: "Люди, в конце концов поймите — оружие спасает нас — украинцев! А иначе нас поубивают или в концлагерях будем. Или какая-то комбинация". И вот эта история для немцев, которые реально нам сочувствуют, которые реально нас понимают, всё равно понять, что поставка оружия — это путь вперёд, было очень непросто. И сейчас это очень непросто к сожалению", - указал Климкин.В то же время, он указал на то, что у немцев есть и другие вооружения, которые нужные Украине, в том числе системы ПВО и танки."За последние полтора года, вы знаете, многие на Украине этого не знают, Rheinmetall открыл пять новых производственных мощностей. Для немцев это световой прыжок, квантовый. В принципе, оружие — всё больше и больше. Они тоже меняются. К сожалению, слишком мало и слишком поздно для нас. Но для немцев они просто прыжками двигаются вперёд... Оружие у них есть, к сожалению, слишком мало и запасы тают. Но они начали производить, они начали разрабатывать оружие и другими глазами смотреть", - подчеркнул Климкин.Ранее также стало известно, что США подписали контракты на закупку взрывчатых веществ на $ 1,5 млрд для производства снарядов для Украины. Об этом сообщила Польская группа вооружений (PGZ)."Сухопутные войска США подписали контракты на сумму $ 1,5 млрд с девятью компаниями из четырех стран, в том числе с химическим заводом Nitro-Chem из Быдгоща, входящим в состав Польской группы вооружений", — отмечалось в сообщении 20 октября.Как указывалось, данные контракты подписаны в связи с запланированным увеличением производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для поставок их на Украину."Заказ связан с поставками боеприпасов в Вооружённые силы Украины. Взрывчатое вещество, необходимое для реализации производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров — это тротил, ключевым поставщиком которого для армии США является химический завод Nitro-Chem", — писала Польская группа вооружений.Таким образом, США пытаются нарастить темп выпуска боеприпасов для Украины, что связано в том числе и с отправкой предназначавшихся для ВСУ американских снарядов калибром 155 мм в Израиль, о чём ранее сообщало издание Axios.Попытка терактаПосвящённый лётной тематике популярный российский телеграм-канал Fighterbomber рассказал о попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного краснознамённого училища лётчиков."Вчера произошло знаковое событие в жизни АВВАКУЛ, а именно 20 летняя годовщина очередного выпуска с этого замечательного училища лётчиков, в честь чего в Армавире прошли традиционные торжественно-праздничные мероприятия в режиме "Банкет". С чем я причастных, конечно, поздравляю! Благодарные поклонники работы и службы выпускников (а выпускники выпустившиеся 20 лет назад, это в основном действующие летчики на серьёзных должностях и званиях) не смогли пройти мимо этого события и прислали на юбилейный выпуск огромный 20кг торт и несколько ящиков вискаря "Джеймсон". Благодарные выпускники обалдели от такого царского подгона и, пока торт резался, начали традиционно делать селфи и выкладывать в свои закрытые группы одноканов фотки со словами благодарности и спасибами. Все как обычно. Параллельно все гости начали пытаться узнать имена благодетелей, дабы поднять за его здоровье тост, но найти их почему-то не получалось", - отмечалось в публикации канала.В результате один из офицеров обратил внимание на курьера, принёсшего торт."Один ответственный офицер, грубо и беспардонно воспользовавшись своим служебным положением, отправил своим товарищам майорам фото курьера с камер наблюдения, принесшего столь прекрасный и вкусный подгон, ибо благодарность должна быть благодарна. Сами понимаете. Не знаю зачем вдруг, но человек похожий на курьера в момент проверки купил билет на самолёт. Чисто случайно им оказался уроженец славного города Мелитополь, видимо прибывший поздравить выпускников и отбывающий домой. Ну а дальше дело техники. Курьер был найден и посажен на бутылку. Всё тут же рассказал: и про торт с сильнодействующим ядом и какие бутылки он докупал, а какие были отравлены сразу. И откуда знал количество гостей и где будет проходить праздник. Даже эмблему АВВАКУЛ нарисовали актуальную. Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут", - указывалось в публикации канала.Автор телеграм-канала отметил, что лишь благодаря тому, что торт отставили, удалось избежать массового убийства выпускников училища."По чистой случайности и благодаря сознательности офицеров, отставивших анонимный торт и алкашку в сторону, никто тупо не успел ни торт съесть, ни алкашку затестить. Торт даже успели уже порезать. Это была бы катастрофа. 77 гостей. Все живы. ГУР в этот раз соснул полностью. И это хорошо", - отметил он.Автор обратился к молодым лейтенантам."Теперь я обращаюсь в принципе ко всем завтрашним выпускникам и военнослужащим. Помните, что идёт война. Выпускник-летёха из себя представляет пусть пока околонулевого специалиста, но отличную групповую и расслабленную цель. Из смерти которых хохлы сделают медиа-победу. У вас скоро выпускной, будет праздник. Будете лить. Учитывайте, что вас могут не только отравить. Но и убить ещё тысячей других способов. Будьте осторожны!" - призвал автор канала Fighterbomber.Информацию о планировавшемся в Армавире теракте подтвердил и другой телеграм-канал - "НгП раZVедка". По его данным, задержанный курьер признался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины.На эти публикации обратил внимание первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Примечательно, что к попытке массового отравление Главное управление разведки Минобороны Украины прибегает впервые.

https://ukraina.ru/20231022/1050391916.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники