Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника - 22.10.2023 Украина.ру
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Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника - 22.10.2023 Украина.ру
Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
Украинский комик из "Квартала 95" Юрий Ткач заявил, что не знал о ситуации с Олегом Захаровым, на свадьбе которого он был ведущим
2023-10-22T17:49
2023-10-22T17:49
новости
украина
юрий ткач
квартал-95
скандал
свадьба
владимир зеленский
львовская область
отель
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Захаров - один из фигурантов громкого уголовного дела о "пьяных вечеринках". В январе этого года в сети появились кадры с одной из вечеринок в Киеве, где группа молодых людей насиловала девушек на камеру. Делом занялась полиция.Правоохранители выяснили, что несколько уроженцев Ивано-Франковска находили в столице своих жертв, приглашали их на съемные квартиры, накачивали транквилизаторами, после чего насиловали. Такой "контент" демонстрировался в стримах и выкладывался в закрытых пабликах. Все это время преступникам за такие кадры поступали деньги от их подписчиков.Подозреваемые были взяты под стражу. Решением суда их поместили в СИЗО, однако вскоре они оттуда вышли под залог в 402 тыс. гривен (более 1 млн рублей).На днях фигурант дела Захаров сыграл пышную свадьбу в отеле Edem Resort Medical &amp; Spa во Львовской области. Фото и видео церемонии были опубликованы в интернете. Ведущим мероприятия был Юрий Ткач."Юрик вывез этот день, сделал все очень красиво, веселый, харизматичный, я очень рад, что мы выбрали именно его", - написал у себя в соцсетях Захаров.На одном из видео запечатлен момент, когда жених и гости церемонии разбрасывают стодолларовые купюры, а на заднем фоне играет русскоязычная рэп-композиция.Артист назвал данную ситуацию позорной и пообещал, что такого больше никогда не повторится.Деньги, заработанные на этой свадьбе, Ткач пообещал отдать ВСУ."О гонораре за эту свадьбу - уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите", - сообщил он."Пьяные вечеринки" украинской молодежи в разгар боевых действий и военного положения в стране вызвали негативную реакцию у украинцев. На ситуацию тогда был вынужден отреагировать президент Владимир Зеленский."Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера... Факты издевательств над девушками. Возбуждено уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", - пообещал тогда он.В суде Захаров и его подельники оправдывались тем, что подобными съемками собирали деньги на ВСУ. С их слов, на тот момент они собрали 65 тыс. гривен (124,3 тыс. рублей) на беспилотник.Недавно Украину всколыхнула новость о другой роскошной свадьбе - 31-летнего экс-прокурора Ростислава Ильницкого и его 27-летней избранницы Роксоланы Москвы - дочери известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.Сама невеста ранее работала в отделе кадров территориального управления ГБР во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тыс. гривен (более 600 тыс. рублей).Свадьбу пара праздновала в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тыс. гривен (260 тыс. рублей).
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новости, украина, юрий ткач, квартал-95, скандал, свадьба, владимир зеленский, львовская область, отель
Новости, Украина, Юрий ткач, Квартал-95, скандал, свадьба, Владимир Зеленский, Львовская область, отель

Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника

17:49 22.10.2023
 
© Юрий Ткач/ИнстаграмЮрий Ткач
Юрий Ткач
© Юрий Ткач/Инстаграм
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Украинский комик из "Квартала 95" Юрий Ткач заявил, что не знал о ситуации с Олегом Захаровым, на свадьбе которого он был ведущим
Захаров - один из фигурантов громкого уголовного дела о "пьяных вечеринках". В январе этого года в сети появились кадры с одной из вечеринок в Киеве, где группа молодых людей насиловала девушек на камеру. Делом занялась полиция.
Правоохранители выяснили, что несколько уроженцев Ивано-Франковска находили в столице своих жертв, приглашали их на съемные квартиры, накачивали транквилизаторами, после чего насиловали. Такой "контент" демонстрировался в стримах и выкладывался в закрытых пабликах. Все это время преступникам за такие кадры поступали деньги от их подписчиков.
Подозреваемые были взяты под стражу. Решением суда их поместили в СИЗО, однако вскоре они оттуда вышли под залог в 402 тыс. гривен (более 1 млн рублей).
На днях фигурант дела Захаров сыграл пышную свадьбу в отеле Edem Resort Medical & Spa во Львовской области. Фото и видео церемонии были опубликованы в интернете. Ведущим мероприятия был Юрий Ткач.
"Юрик вывез этот день, сделал все очень красиво, веселый, харизматичный, я очень рад, что мы выбрали именно его", - написал у себя в соцсетях Захаров.
© Фото из соцсетей
© Фото из соцсетей
На одном из видео запечатлен момент, когда жених и гости церемонии разбрасывают стодолларовые купюры, а на заднем фоне играет русскоязычная рэп-композиция.
Артист назвал данную ситуацию позорной и пообещал, что такого больше никогда не повторится.

"Принимая коммерческие заказы, мы с женой, которая является моим менеджером, в первую очередь спрашиваем, причастны ли люди, у которых я буду проводить свадьбу, к политике, и какую позицию по войне РФ в Украине имеют. При этом фамилии, профайлы женихов и несесты или любая другая персональная информация - не всегда бывает нам известна", - оправдался Ткач у себя в соцсетях.

Деньги, заработанные на этой свадьбе, Ткач пообещал отдать ВСУ.
"О гонораре за эту свадьбу - уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите", - сообщил он.
"Пьяные вечеринки" украинской молодежи в разгар боевых действий и военного положения в стране вызвали негативную реакцию у украинцев. На ситуацию тогда был вынужден отреагировать президент Владимир Зеленский.
"Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера... Факты издевательств над девушками. Возбуждено уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", - пообещал тогда он.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 10:13
Украинец собирал деньги для ВСУ при помощи скандальных видеоУкраинец, организовывавший вечеринки, где девушек в бессознательном состоянии принуждали к интиму, чтобы потом выложить это видео в сеть, оправдался благими намерениями и ВСУ. Об этом 1 февраля сообщило издание "Страна.ua"
В суде Захаров и его подельники оправдывались тем, что подобными съемками собирали деньги на ВСУ. С их слов, на тот момент они собрали 65 тыс. гривен (124,3 тыс. рублей) на беспилотник.
Недавно Украину всколыхнула новость о другой роскошной свадьбе - 31-летнего экс-прокурора Ростислава Ильницкого и его 27-летней избранницы Роксоланы Москвы - дочери известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Сама невеста ранее работала в отделе кадров территориального управления ГБР во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тыс. гривен (более 600 тыс. рублей).
Свадьбу пара праздновала в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.
Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.
Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тыс. гривен (260 тыс. рублей).
Вчера, 12:57
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбуВ пятницу вечером, 20 октября, украинские паблики сообщили о том, что экс-прокурору Украины Ростиславу Ильницкому, который попал в скандал с роскошной свадьбой, вручили повестку. В субботу, 21 октября, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях опроверг эту информацию
 
НовостиУкраинаЮрий ткачКвартал-95скандалсвадьбаВладимир ЗеленскийЛьвовская областьотель
 
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