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В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы

В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы - 22.10.2023 Украина.ру

В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы

В Херсоне украинские власти закрыли две городские больницы, работающие там врачи переведены в медицинские комиссии при военкоматах, заявил 22 октября у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2023-10-22T16:55

2023-10-22T16:55

2023-10-22T16:55

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По его словам, речь идет о городской клинической больнице имени Лучанского и больнице водников. "Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - сообщил Сальдо. Он считает, что задача киевского режима - утилизация украинцев, "возможно, освобождая земли для кого-то другого".Сальдо подчеркнул, что Россия не позволит это сделать, а "исконно российские земли будут принадлежать их историческим хозяевам, которые жили на них веками — и никому другому".

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2023

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новости, херсон, владимир сальдо, врачи, больницы