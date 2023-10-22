В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
В Херсоне украинские власти закрыли две городские больницы, работающие там врачи переведены в медицинские комиссии при военкоматах, заявил 22 октября у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
По его словам, речь идет о городской клинической больнице имени Лучанского и больнице водников.
"Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - сообщил Сальдо.
Он считает, что задача киевского режима - утилизация украинцев, "возможно, освобождая земли для кого-то другого".
Сальдо подчеркнул, что Россия не позволит это сделать, а "исконно российские земли будут принадлежать их историческим хозяевам, которые жили на них веками — и никому другому".
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