В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы - 22.10.2023 Украина.ру
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В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы - 22.10.2023 Украина.ру
В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
В Херсоне украинские власти закрыли две городские больницы, работающие там врачи переведены в медицинские комиссии при военкоматах, заявил 22 октября у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2023-10-22T16:55
2023-10-22T16:55
новости
херсон
владимир сальдо
врачи
больницы
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По его словам, речь идет о городской клинической больнице имени Лучанского и больнице водников. "Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - сообщил Сальдо. Он считает, что задача киевского режима - утилизация украинцев, "возможно, освобождая земли для кого-то другого".Сальдо подчеркнул, что Россия не позволит это сделать, а "исконно российские земли будут принадлежать их историческим хозяевам, которые жили на них веками — и никому другому".
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60
новости, херсон, владимир сальдо, врачи, больницы
Новости, Херсон, Владимир Сальдо, врачи, больницы

В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы

16:55 22.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Херсоне украинские власти закрыли две городские больницы, работающие там врачи переведены в медицинские комиссии при военкоматах, заявил 22 октября у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
По его словам, речь идет о городской клинической больнице имени Лучанского и больнице водников.
"Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - сообщил Сальдо.
Он считает, что задача киевского режима - утилизация украинцев, "возможно, освобождая земли для кого-то другого".
Сальдо подчеркнул, что Россия не позволит это сделать, а "исконно российские земли будут принадлежать их историческим хозяевам, которые жили на них веками — и никому другому".
Анатолий Ильин в СБУ
20 октября, 05:56Репрессии на Украине
Обращаются с жителями Херсона как с предателями. Украина посадила 6 тысяч "коллаборантов" В вышедшем на днях докладе Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ ООН) утверждается, что по состоянию на 31 июля 2023 года Генеральная прокуратура Украины возбудила около 6000 уголовных дел по статье "коллаборационизм" и около 2000 дел по другим обвинениям в сотрудничестве с Россией
 
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