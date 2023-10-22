Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол

Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви