https://ukraina.ru/20231022/1050393400.html
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол - 22.10.2023 Украина.ру
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
Значительная часть средств, которые Вашингтон хочет передать Киеву, пойдут напрямую на программы Минобороны США. Об этом рассказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова у себя в соцсетях
2023-10-22T16:28
2023-10-22T16:28
2023-10-22T16:28
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Белый дом ранее направил запрос в Конгресс на согласование выделения Украине 61 млрд долларов военной помощи."Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - рассказала Маркарова.Из оборонных расходов для Украины 30,6 млрд долларов пойдет на программы Пентагона, еще 18 млрд выделяются для пополнения оборонных запасов со складов Минобороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине, заявила посол. Еще 12 млрд предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 млрд для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США, резюмировала она.
https://ukraina.ru/20231022/1050390742.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, оксана маркарова, помощь
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
Значительная часть средств, которые Вашингтон хочет передать Киеву, пойдут напрямую на программы Минобороны США. Об этом рассказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова у себя в соцсетях
Белый дом ранее направил запрос в Конгресс на согласование выделения Украине 61 млрд долларов военной помощи.
"Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - рассказала Маркарова.
Из оборонных расходов для Украины 30,6 млрд долларов пойдет на программы Пентагона, еще 18 млрд выделяются для пополнения оборонных запасов со складов Минобороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине, заявила посол.
Еще 12 млрд предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 млрд для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США, резюмировала она.