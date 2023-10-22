Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол - 22.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231022/1050393400.html
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол - 22.10.2023 Украина.ру
Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
Значительная часть средств, которые Вашингтон хочет передать Киеву, пойдут напрямую на программы Минобороны США. Об этом рассказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова у себя в соцсетях
2023-10-22T16:28
2023-10-22T16:28
новости
сша
украина
оксана маркарова
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_3348856c72d76e6ac86628dadc0fc966.jpg
Белый дом ранее направил запрос в Конгресс на согласование выделения Украине 61 млрд долларов военной помощи."Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - рассказала Маркарова.Из оборонных расходов для Украины 30,6 млрд долларов пойдет на программы Пентагона, еще 18 млрд выделяются для пополнения оборонных запасов со складов Минобороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине, заявила посол. Еще 12 млрд предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 млрд для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США, резюмировала она.
https://ukraina.ru/20231022/1050390742.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_492:0:2345:1390_1920x0_80_0_0_34ec99fc064aaa9bd4fbf8567db694c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, оксана маркарова, помощь
Новости, США, Украина, Оксана Маркарова, помощь

Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол

16:28 22.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Значительная часть средств, которые Вашингтон хочет передать Киеву, пойдут напрямую на программы Минобороны США. Об этом рассказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова у себя в соцсетях
Белый дом ранее направил запрос в Конгресс на согласование выделения Украине 61 млрд долларов военной помощи.
"Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - рассказала Маркарова.
Из оборонных расходов для Украины 30,6 млрд долларов пойдет на программы Пентагона, еще 18 млрд выделяются для пополнения оборонных запасов со складов Минобороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине, заявила посол.
Еще 12 млрд предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 млрд для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США, резюмировала она.
Стариков - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
12:00
Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - СтариковПисатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви
 
НовостиСШАУкраинаОксана Маркаровапомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Генрих Семирадский: классик среди современников
17:49Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
17:41"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
17:15"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
16:55В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
16:47Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
16:28Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
16:09Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова
15:48Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
15:26Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16
15:14Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
15:06На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу
14:57Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
14:13Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
13:36"Красные линии" на прочность, продажа оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 октября
13:35Клопы могут превратить украинские города в Париж
13:24Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ
13:10Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
12:49"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
12:23Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Лента новостейМолния