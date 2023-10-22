https://ukraina.ru/20231022/1050392973.html

Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"

Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года" - 22.10.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"

Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана", израсходовав почти все резервы, чтобы закрыть дыры в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-22T15:48

2023-10-22T15:48

2023-10-22T15:52

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Сейчас ВС РФ тщательно прощупывают обстановку по всей линии фронта. Эта ситуация "тришкиного кафтана" будет создавать для Украины на каких-то участках слабости, которые она не сможет компенсировать, рассказал эксперт.И выявление таких слабых участков, где просто стоит легкая завеса из блокирующих украинских частей — это задача российской армии. Мы должны переиграть украинское командование перед началом наступления.Задача российской армии на данном этапе — найти ослабленные участки, которые неизбежно возникают на украинском фронте, а потом осуществить оперативный или даже стратегический прорыв позиций ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050392713.html

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новости, всу, наступление, фронт, вс рф, оборона, огневые позиции, харьков, резервы