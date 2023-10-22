Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года" - 22.10.2023 Украина.ру
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Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года" - 22.10.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана", израсходовав почти все резервы, чтобы закрыть дыры в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-22T15:48
2023-10-22T15:52
новости
всу
наступление
фронт
вс рф
оборона
огневые позиции
харьков
резервы
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Сейчас ВС РФ тщательно прощупывают обстановку по всей линии фронта. Эта ситуация "тришкиного кафтана" будет создавать для Украины на каких-то участках слабости, которые она не сможет компенсировать, рассказал эксперт.И выявление таких слабых участков, где просто стоит легкая завеса из блокирующих украинских частей — это задача российской армии. Мы должны переиграть украинское командование перед началом наступления.Задача российской армии на данном этапе — найти ослабленные участки, которые неизбежно возникают на украинском фронте, а потом осуществить оперативный или даже стратегический прорыв позиций ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050392713.html
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новости, всу, наступление, фронт, вс рф, оборона, огневые позиции, харьков, резервы
Новости, ВСУ, наступление, фронт, ВС РФ, Оборона, огневые позиции, Харьков, резервы

Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"

15:48 22.10.2023 (обновлено: 15:52 22.10.2023)
 
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Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана", израсходовав почти все резервы, чтобы закрыть дыры в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВС РФ тщательно прощупывают обстановку по всей линии фронта. Эта ситуация "тришкиного кафтана" будет создавать для Украины на каких-то участках слабости, которые она не сможет компенсировать, рассказал эксперт.
И выявление таких слабых участков, где просто стоит легкая завеса из блокирующих украинских частей — это задача российской армии. Мы должны переиграть украинское командование перед началом наступления.
"Напомню, что точно таким же образом действовали ВСУ, которые долго прощупывали нашу оборону в августе-сентябре 2022 года и организовали "харьковское наступление", где у нас была легкая завеса без особого подкрепления", - отметил Анпилогов.
Задача российской армии на данном этапе — найти ослабленные участки, которые неизбежно возникают на украинском фронте, а потом осуществить оперативный или даже стратегический прорыв позиций ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
15:14
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