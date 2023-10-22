Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
15:48 22.10.2023 (обновлено: 15:52 22.10.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Украина сейчас действительно столкнулась с эффектом "тришкиного кафтана", израсходовав почти все резервы, чтобы закрыть дыры в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВС РФ тщательно прощупывают обстановку по всей линии фронта. Эта ситуация "тришкиного кафтана" будет создавать для Украины на каких-то участках слабости, которые она не сможет компенсировать, рассказал эксперт.
И выявление таких слабых участков, где просто стоит легкая завеса из блокирующих украинских частей — это задача российской армии. Мы должны переиграть украинское командование перед началом наступления.
"Напомню, что точно таким же образом действовали ВСУ, которые долго прощупывали нашу оборону в августе-сентябре 2022 года и организовали "харьковское наступление", где у нас была легкая завеса без особого подкрепления", - отметил Анпилогов.
Задача российской армии на данном этапе — найти ослабленные участки, которые неизбежно возникают на украинском фронте, а потом осуществить оперативный или даже стратегический прорыв позиций ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
15:14Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в АвдеевкеУкраинская артиллерия была серьезно подорвана в ходе "контрнаступа", ВС РФ смогли уничтожить множество вражеских систем. При этом пехота ВСУ была растрачена в бесконечных "мясных" штурмах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов