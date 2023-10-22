Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16 - 22.10.2023 Украина.ру
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Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16
Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16 - 22.10.2023 Украина.ру
Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16
В ближайшее время группа летчиков ВСУ, которая в настоящий момент обучается пилотированию истребителя F-16, должна опробовать этот истребитель в воздухе. Такой прогноз 22 октября в эфире украинского ТВ сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2023-10-22T15:26
2023-10-22T15:26
новости
украина
f-16
юрий игнат
всу
летчики
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"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он.По словам Игната, летчики уже выполнили "домашнее задание" и находятся на этапе "пересадки" непосредственно в самолет.Передача Украине большого количества истребителей F-16 переводит войну на новый уровень. Для России это будет серьезной боевой задачей, потому что эти самолеты все равно поднимутся в воздухе и будут наносить удары, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, добавил эксперт.При этом отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты. Но ДРГ предназначены для решения более серьезных стратегических задач, заключил собеседник издания.
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новости, украина, f-16, юрий игнат, всу, летчики
Новости, Украина, F-16, Юрий Игнат, ВСУ, летчики

Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16

15:26 22.10.2023
 
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© Public domain
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В ближайшее время группа летчиков ВСУ, которая в настоящий момент обучается пилотированию истребителя F-16, должна опробовать этот истребитель в воздухе. Такой прогноз 22 октября в эфире украинского ТВ сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он.
По словам Игната, летчики уже выполнили "домашнее задание" и находятся на этапе "пересадки" непосредственно в самолет.
Передача Украине большого количества истребителей F-16 переводит войну на новый уровень. Для России это будет серьезной боевой задачей, потому что эти самолеты все равно поднимутся в воздухе и будут наносить удары, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, добавил эксперт.
При этом отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты. Но ДРГ предназначены для решения более серьезных стратегических задач, заключил собеседник издания.
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Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу Когда противник получит серьезные ракеты и истребители F-16, это будет представлять для ВКС РФ еще большую угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиУкраинаF-16Юрий ИгнатВСУлетчики
 
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Заголовок открываемого материала
15:26Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16
15:14Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
15:06На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу
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14:13Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
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13:10Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
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