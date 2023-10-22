https://ukraina.ru/20231022/1050392852.html

Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16

Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16 - 22.10.2023 Украина.ру

Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16

В ближайшее время группа летчиков ВСУ, которая в настоящий момент обучается пилотированию истребителя F-16, должна опробовать этот истребитель в воздухе. Такой прогноз 22 октября в эфире украинского ТВ сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

2023-10-22T15:26

2023-10-22T15:26

2023-10-22T15:26

новости

украина

f-16

юрий игнат

всу

летчики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_383:412:1874:1250_1920x0_80_0_0_9c340a55d6df25103e2d0cf62998281e.jpg

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он.По словам Игната, летчики уже выполнили "домашнее задание" и находятся на этапе "пересадки" непосредственно в самолет.Передача Украине большого количества истребителей F-16 переводит войну на новый уровень. Для России это будет серьезной боевой задачей, потому что эти самолеты все равно поднимутся в воздухе и будут наносить удары, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, добавил эксперт.При этом отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты. Но ДРГ предназначены для решения более серьезных стратегических задач, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20230927/1049697098.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, f-16, юрий игнат, всу, летчики