Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Украинская артиллерия была серьезно подорвана в ходе "контрнаступа", ВС РФ смогли уничтожить множество вражеских систем. При этом пехота ВСУ была растрачена в бесконечных "мясных" штурмах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
ВСУ перебросили под Авдеевку большое количество танков, но использовать их очень проблематично. Потому что очень серьезно шагнули вперед такие противотанковые средства, как традиционные ПТУРы и гранатометы, так и современные FPV-дроны, рассказал эксперт.
Кроме того, танки нужно подкреплять пехотой, и здесь тоже все очень печально. Пехота ВСУ была растрачена в "мясных" штурмах. Поэтому вряд ли они соберут под Авдеевкой ударный кулак из нескольких бригад, добавил он.
"Наверняка вслед за "Леопардами" мы увидим на фронте "Абрамсы" вместе с половиной роты "Челленджеров". А когда мы их увидим, можно будет сказать, что Киев открыл последнюю заначку и использует ее", - отметил Анпилогов.
В целом, у Киева нет преимущества в артиллерии, которое было серьезно подорвано в ходе "контрнаступа". Да, у ВСУ есть преимущество по дальнобойности и по точности, но в количественном отношении у России значительное превосходство, резюмировал собеседник издания.
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14:13Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке Если ВС РФ смогут окружить авдеевский гарнизон и взломают мощную крепость украинской обороны, это создаст серьезную оперативную слабость в позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов