https://ukraina.ru/20231022/1050392713.html

Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке

Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке

Украинская артиллерия была серьезно подорвана в ходе "контрнаступа", ВС РФ смогли уничтожить множество вражеских систем. При этом пехота ВСУ была растрачена в бесконечных "мясных" штурмах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-22T15:14

2023-10-22T15:14

2023-10-22T15:14

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ВСУ перебросили под Авдеевку большое количество танков, но использовать их очень проблематично. Потому что очень серьезно шагнули вперед такие противотанковые средства, как традиционные ПТУРы и гранатометы, так и современные FPV-дроны, рассказал эксперт.Кроме того, танки нужно подкреплять пехотой, и здесь тоже все очень печально. Пехота ВСУ была растрачена в "мясных" штурмах. Поэтому вряд ли они соберут под Авдеевкой ударный кулак из нескольких бригад, добавил он.В целом, у Киева нет преимущества в артиллерии, которое было серьезно подорвано в ходе "контрнаступа". Да, у ВСУ есть преимущество по дальнобойности и по точности, но в количественном отношении у России значительное превосходство, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050392311.html

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