Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231022/1050392713.html
Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
Украинская артиллерия была серьезно подорвана в ходе "контрнаступа", ВС РФ смогли уничтожить множество вражеских систем. При этом пехота ВСУ была растрачена в бесконечных "мясных" штурмах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-22T15:14
2023-10-22T15:14
новости
всу
танки
техника
леопард
военная техника
артиллерия
наступление
вс рф
пехота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047370944_0:259:3068:1985_1920x0_80_0_0_f1a5e752e4c83f906d7c9a045512a2eb.jpg.webp
ВСУ перебросили под Авдеевку большое количество танков, но использовать их очень проблематично. Потому что очень серьезно шагнули вперед такие противотанковые средства, как традиционные ПТУРы и гранатометы, так и современные FPV-дроны, рассказал эксперт.Кроме того, танки нужно подкреплять пехотой, и здесь тоже все очень печально. Пехота ВСУ была растрачена в "мясных" штурмах. Поэтому вряд ли они соберут под Авдеевкой ударный кулак из нескольких бригад, добавил он.В целом, у Киева нет преимущества в артиллерии, которое было серьезно подорвано в ходе "контрнаступа". Да, у ВСУ есть преимущество по дальнобойности и по точности, но в количественном отношении у России значительное превосходство, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050392311.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047370944_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_f9c5464afe41dc993e5587bd365deea8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, танки, техника, леопард, военная техника, артиллерия, наступление, вс рф, пехота, дроны, авдеевка
Новости, ВСУ, танки, техника, леопард, военная техника, артиллерия, наступление, ВС РФ, пехота, дроны, Авдеевка

Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке

15:14 22.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Украинская артиллерия была серьезно подорвана в ходе "контрнаступа", ВС РФ смогли уничтожить множество вражеских систем. При этом пехота ВСУ была растрачена в бесконечных "мясных" штурмах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
ВСУ перебросили под Авдеевку большое количество танков, но использовать их очень проблематично. Потому что очень серьезно шагнули вперед такие противотанковые средства, как традиционные ПТУРы и гранатометы, так и современные FPV-дроны, рассказал эксперт.
Кроме того, танки нужно подкреплять пехотой, и здесь тоже все очень печально. Пехота ВСУ была растрачена в "мясных" штурмах. Поэтому вряд ли они соберут под Авдеевкой ударный кулак из нескольких бригад, добавил он.
"Наверняка вслед за "Леопардами" мы увидим на фронте "Абрамсы" вместе с половиной роты "Челленджеров". А когда мы их увидим, можно будет сказать, что Киев открыл последнюю заначку и использует ее", - отметил Анпилогов.
В целом, у Киева нет преимущества в артиллерии, которое было серьезно подорвано в ходе "контрнаступа". Да, у ВСУ есть преимущество по дальнобойности и по точности, но в количественном отношении у России значительное превосходство, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
14:13
Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке Если ВС РФ смогут окружить авдеевский гарнизон и взломают мощную крепость украинской обороны, это создаст серьезную оперативную слабость в позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиВСУтанкитехникалеопардвоенная техникаартиллериянаступлениеВС РФпехотадроныАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16
15:14Военный эксперт о том, когда Киев вскроет "последнюю заначку", чтобы собрать ударный кулак в Авдеевке
15:06На Украине поймали депутата, который нелегально переправлял мужчин за границу
14:57Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
14:13Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
13:36"Красные линии" на прочность, продажа оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 октября
13:35Клопы могут превратить украинские города в Париж
13:24Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ
13:10Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
12:49"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
12:23Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
12:00Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков
11:51"За четыре месяца я столько не теряла": вэсэушница разрыдалась на камеру после нескольких часов боя
11:48Израиль и Палестина: подземная война в туннелях Газы
11:22"Они ко всему адаптируются". Западные эксперты высоко оценивают способность России защищаться
11:16Украинские греко-католики возмутились снятому в церкви музыкальному клипу с пропагандой ЛГБТ
10:49На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"
10:14Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП
09:58Насиловавший девушек ради ВСУ украинец наплевал на Зеленского и сыграл роскошную свадьбу
09:50Герои-злодеи, роль США в срыве переговоров и саботаж Вашингтона. Главное на Украине на утро 22 октября
Лента новостейМолния