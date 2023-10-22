https://ukraina.ru/20231022/1050392448.html
Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины - 22.10.2023 Украина.ру
Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщило Минобороны РФ 22 октября
2023-10-22T14:57
2023-10-22T14:57
2023-10-22T14:57
новости
спецоперация
россия
украина
минобороны
сво
потери
удары
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048973462_4:0:1435:805_1920x0_80_0_0_c229dfe3cb7762ee0ae2f521e7586c64.png
"На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.Кроме того сообщается, что в районе Кривого Рога (Днепропетровская область) были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.За прошедшие сутки также был поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.Что касается потерь противника в живой силе, то на Южнодонецком направлении они составили 550 человек, на Херсонском направлении - до 60 военнослужащих, а на Краснолиманском - свыше 30.Также сообщается об отражении атак украинской армии на Запорожском направлении."На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - заявили в Минобороны.За сутки российская ПВО сбила три украинских МиГ-29 и один Су-25, добавили в министерстве.
https://ukraina.ru/20231021/1050384587.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048973462_183:0:1256:805_1920x0_80_0_0_320f60e18928b349f2d2d8b6063bf5c1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, россия, украина, минобороны, сво, потери, удары, вс рф
Новости, Спецоперация, Россия, Украина, Минобороны, СВО, потери, удары, ВС РФ
Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщило Минобороны РФ 22 октября
"На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того сообщается, что в районе Кривого Рога (Днепропетровская область) были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.
За прошедшие сутки также был поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Что касается потерь противника в живой силе, то на Южнодонецком направлении они составили 550 человек, на Херсонском направлении - до 60 военнослужащих, а на Краснолиманском - свыше 30.
Также сообщается об отражении атак украинской армии на Запорожском направлении.
"На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - заявили в Минобороны.
За сутки российская ПВО сбила три украинских МиГ-29 и один Су-25, добавили в министерстве.