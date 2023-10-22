Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины - 22.10.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины - 22.10.2023 Украина.ру
Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины
Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщило Минобороны РФ 22 октября
2023-10-22T14:57
2023-10-22T14:57
новости
спецоперация
россия
украина
минобороны
сво
потери
удары
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"На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.Кроме того сообщается, что в районе Кривого Рога (Днепропетровская область) были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.За прошедшие сутки также был поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.Что касается потерь противника в живой силе, то на Южнодонецком направлении они составили 550 человек, на Херсонском направлении - до 60 военнослужащих, а на Краснолиманском - свыше 30.Также сообщается об отражении атак украинской армии на Запорожском направлении."На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - заявили в Минобороны.За сутки российская ПВО сбила три украинских МиГ-29 и один Су-25, добавили в министерстве.
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новости, спецоперация, россия, украина, минобороны, сво, потери, удары, вс рф
Новости, Спецоперация, Россия, Украина, Минобороны, СВО, потери, удары, ВС РФ

Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов по военным объектам Украины

14:57 22.10.2023
 
© Минобороны России телеграм-каналАртиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
© Минобороны России телеграм-канал
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Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщило Минобороны РФ 22 октября
"На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того сообщается, что в районе Кривого Рога (Днепропетровская область) были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.
За прошедшие сутки также был поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Что касается потерь противника в живой силе, то на Южнодонецком направлении они составили 550 человек, на Херсонском направлении - до 60 военнослужащих, а на Краснолиманском - свыше 30.
Также сообщается об отражении атак украинской армии на Запорожском направлении.
"На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - заявили в Минобороны.
За сутки российская ПВО сбила три украинских МиГ-29 и один Су-25, добавили в министерстве.
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