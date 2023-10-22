Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру
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Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру
Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
Если ВС РФ смогут окружить авдеевский гарнизон и взломают мощную крепость украинской обороны, это создаст серьезную оперативную слабость в позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-22T14:13
2023-10-22T14:14
новости
авдеевка
всу
оборона
наступление
логистика
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На юге Авдеевки ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, рассказал эксперт.Когда российские силы окончательно закроют вопрос с терриконом, где ВСУ размещали миномёты и полностью обезопасят артиллерию, то задача-минимум в Авдеевке будет выполнена, отметил он.Потому что противнику становится труднее организовать подвоз боеприпасов, топлива для техники, а также организовать переброску подкреплений и вывоз раненых. Это серьезно сказывается на моральном духе обороняющейся группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050391500.html
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новости, авдеевка, всу, оборона, наступление, логистика, окружение, днр, вс рф, штурм
Новости, Авдеевка, ВСУ, Оборона, наступление, логистика, окружение, ДНР, ВС РФ, штурм

Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке

14:13 22.10.2023 (обновлено: 14:14 22.10.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если ВС РФ смогут окружить авдеевский гарнизон и взломают мощную крепость украинской обороны, это создаст серьезную оперативную слабость в позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На юге Авдеевки ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, рассказал эксперт.
Когда российские силы окончательно закроют вопрос с терриконом, где ВСУ размещали миномёты и полностью обезопасят артиллерию, то задача-минимум в Авдеевке будет выполнена, отметил он.
"Опыт Мариуполя показал, что в этом случае атакующая сторона будет диктовать рисунок штурма. Артемовск тоже показал, что когда взяты под контроль линии снабжения, а гарнизон находится хотя бы в частичном окружении, его способность эффективно сопротивляться уменьшается", - отметил Анпилогов.
Потому что противнику становится труднее организовать подвоз боеприпасов, топлива для техники, а также организовать переброску подкреплений и вывоз раненых. Это серьезно сказывается на моральном духе обороняющейся группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Авдеевка указатель название знак стела
13:24
Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУВ Авдеевке Украина столкнулась с масштабным применением минометов, артиллерии и авиации, когда российские силы обрушили на укрепрайон невообразимое количество снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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