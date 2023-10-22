Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке
14:13 22.10.2023 (обновлено: 14:14 22.10.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Если ВС РФ смогут окружить авдеевский гарнизон и взломают мощную крепость украинской обороны, это создаст серьезную оперативную слабость в позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На юге Авдеевки ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, рассказал эксперт.
Когда российские силы окончательно закроют вопрос с терриконом, где ВСУ размещали миномёты и полностью обезопасят артиллерию, то задача-минимум в Авдеевке будет выполнена, отметил он.
"Опыт Мариуполя показал, что в этом случае атакующая сторона будет диктовать рисунок штурма. Артемовск тоже показал, что когда взяты под контроль линии снабжения, а гарнизон находится хотя бы в частичном окружении, его способность эффективно сопротивляться уменьшается", - отметил Анпилогов.
Потому что противнику становится труднее организовать подвоз боеприпасов, топлива для техники, а также организовать переброску подкреплений и вывоз раненых. Это серьезно сказывается на моральном духе обороняющейся группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.
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13:24Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУВ Авдеевке Украина столкнулась с масштабным применением минометов, артиллерии и авиации, когда российские силы обрушили на укрепрайон невообразимое количество снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов