https://ukraina.ru/20231022/1050392311.html

Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке

Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке - 22.10.2023 Украина.ру

Взять в кольцо. Военный эксперт сообщил, как Россия крушит самую мощную крепость ВСУ в Авдеевке

Если ВС РФ смогут окружить авдеевский гарнизон и взломают мощную крепость украинской обороны, это создаст серьезную оперативную слабость в позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-22T14:13

2023-10-22T14:13

2023-10-22T14:14

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На юге Авдеевки ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, рассказал эксперт.Когда российские силы окончательно закроют вопрос с терриконом, где ВСУ размещали миномёты и полностью обезопасят артиллерию, то задача-минимум в Авдеевке будет выполнена, отметил он.Потому что противнику становится труднее организовать подвоз боеприпасов, топлива для техники, а также организовать переброску подкреплений и вывоз раненых. Это серьезно сказывается на моральном духе обороняющейся группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050391500.html

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новости, авдеевка, всу, оборона, наступление, логистика, окружение, днр, вс рф, штурм