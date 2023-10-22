https://ukraina.ru/20231022/1050391916.html

"Красные линии" на прочность, продажа оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 октября

"Красные линии" на прочность, продажа оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 октября - 22.10.2023 Украина.ру

"Красные линии" на прочность, продажа оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 октября

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за "поднятие ставок" Западом в украинском конфликте. В ДНР рассказали о том, как Украине продаёт западное оружие в даркнете. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-22T13:36

2023-10-22T13:36

2023-10-22T13:36

хроники

эксклюзив

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Западу нужно постоянно поднимать ставки в конфликте на Украине, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью проекту "Суспільне"."Как по мне, использование [Украиной]ATACMS показывает Путину и Си, что американцы готовы поднимать ставки [в конфликте]. И я всегда очень радуюсь, когда наши друзья поднимают ставки", - заявил Климкин.Он отметил, что его тревожит, что "друзья" Украины "очень часто начинают себя закапывать в мысли "А что дальше?"."А красные ли красные линии? А станут ли они краснее? А как отреагирует Путин?" И это всё (вопросы, которые ставит перед собой Запад — Ред.) правильная история. Это — часть стратегической культуры, которой пока у нас нет, но, я уверен, будет, но она формируется. Тем не менее, имея Ближний Восток, они готовы поднимать ставки на Украине. И это очень-очень классно", - подчеркнул Климкин.По его словам, такое поведение США "имеет геополитический контекст"."Это важно. Для нас — украинцев — это новое оружие. И тут важно понимать, а сколько его будет и как мы его будем использовать, поскольку его не хватает. Понятно. Но это поднятие ставок: поднятие ставок на фронте, поднятие геополитическое. И это важно. Я считаю, что когда ты ведёшь войну, её нельзя выиграть не поднимая ставок", - подчеркнул Климкин.По его словам, иногда он понимает западных партнёров, иногда — не понимает."Но вот это поднятие ставок — это очень классная история!" - указал бывший глава МИД Украины.Он также ответил на вопрос о российских "красных линиях" и о том, что Запад, несмотря на все заявления российских политиков, передал Украине дальнобойные ракеты ATACMS."Это означает, что какие-то красные линии стали менее красными. Это означает, что наши друзья готовы их (красные линии — Ред.) передвигать. Да, иногда с опозданием, но, тем не менее, готовы. Это означает, что Россия деградирует. Многие политики и эксперты на Западе считают Россию деградирующей мощью — есть такой термин declining power. И это тоже непростая история для нас. Это — искушение. Они говорят: "Ну да, смотрите: экономически [Россия] это как Южная Корея или, условно, меньше Италии. Демографически — тотальный упадок. Технологически — а что у этих русских ещё есть?". Но тем не менее, они готовы продолжать войну", - отметил Климкин.Он заявил, что на Западе существует "тотальное непонимание русской ментальности"."Они не понимают Россию. Они вложили сумасшедшие ресурсы, чтобы понимать Китай: это десятки тысяч людей, которые изучают ментальность, язык, культуру, сидят на Тайване. Всё это известно. Есть ли такое в отношении России? Нет! И это искушение — понимать, что "они всё равно там в упадке, давайте дадим им деградировать, и слава Богу". И мы должны объяснить нашим западным друзьям, партнёрам и союзникам — они ведь будут нашими союзниками и партнёрами и в НАТО, и в ЕС, что вот эта вся идеология она ещё имеет потенциал", - подчеркнул Климкин.Он указал, что часто Запад с опозданием принимает решение о выделении Украине новых вооружений, но такова его логика: когда речь идёт о безопасности, то Запад "всегда очень рационален".Также Климкин заявил, что очевидна невозможность применения "израильской модели безопасности" для Украины. По его словам, это показали недавние события в этом ближневосточном государстве.Продажа оружияКак заявил в интервью РИА "Новости" советник главы ДНР Ян Гагин, частное расследование подтвердило, что Украина продает вооружения, поставленные ей Западом.По словам Гагина, расследованием ещё год назад занималась специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства Донецкой Народной Республики."Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи НАТОвского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже побывали на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые запечатаны ещё в пленку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков", — рассказал Гагин.Он отметил, что на чёрном рынке представлен широкий выбор — от ракет до стрелкового оружия."И всё это продавалось кому угодно, кто просто заплатит деньги", — указал советник главы ДНР.Он добавил, что участники спецгруппы нашли и покупателей этого оружия."Есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то. Купили — не собирались, а именно купили", — подчеркнул Гагин.Таким образом, часть оружия, которое использует ХАМАС и сочувствующие ему группировки, вполне может быть купленным у Украины.Ранее Гагин уже говорил о том, что натовское оружие, полученное Киевом в том числе и от Израиля, может быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат.Как сообщал российский Центр анализа мировой торговли оружием, от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку. Прежде всего это переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, стрелковое вооружение, гранатомёты.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 62 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО БМ-27 "Ураган" и M-142 HIMARS, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпущено 198 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, столица Донецк (Калининский, Будённовский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском и Буденновском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 29 жилых домостроений в Куйбышевском, Калининском и Буденновском районах Донецка, Зайцево, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка к полудню ВСУ выпустили в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону России 115 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 115 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 9; Тарасовка — 7; Крынки — 11; Великая Лепетиха — 52; Сергеевка — 9; Казачьи Лагеря — 13; Малая Лепетиха — 6; Песчановка — 8", - писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Подстепное, Алёшки, Раденск."В результате обстрела ВСУ один мирный житель Алёшек получил ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах Также из-за обстрела украинских боевиков один житель поселка Тарасовка Херсонской области получил ранения тяжелой степени тяжести", - также сообщило агентство в 10:33.Утром 22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущен один артиллерийский снаряд. <...> В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 25 гранатомётных выстрелов", - указывалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Также в Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" был выпущен один снаряд из гранатомёта СПГ-9 "Копье". Никто не пострадал, разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231022/1050387498.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив