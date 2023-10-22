https://ukraina.ru/20231022/1050391776.html

Клопы могут превратить украинские города в Париж

Клопы могут превратить украинские города в Париж - 22.10.2023 Украина.ру

Клопы могут превратить украинские города в Париж

Украинцам угрожает нашествие клопов. Главная причина этого - специфические условия, сложившиеся в городах страны из-за боевых действий, пишет 22 октября kp.ua

2023-10-22T13:35

2023-10-22T13:35

2023-10-22T13:35

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В конце сентября-начале октября СМИ сообщили о массовом нашествии клопов на столицу Франции: кровососущие насекомые все чаще атакуют парижан не только в жилых домах, но и в магазинах, больницах, кинотеатрах, на транспорте и т.д. Основными причинами данной ситуации называется увеличение числа туристических поездок, а также устойчивость клопов к средствам против них.Ассистент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Владимир Лесник считает, что подобная участь может ожидать и украинские города. По его словам, клопы для Украины - не в новинку.Со временем, продолжил специалист, ситуация улучшилась, однако сейчас все может измениться. "Во-первых - бомбоубежища. Такие места любят эти насекомые. Во-вторых - миграция людей. Переселенцы заселяются в квартиры, в общежития, часто жилье перенаселено. Все это способствует увеличению популяции клопов", - отметил Лесник.Как отмечалось в недавней публикации издания Украина.ру, для победы над клопами в нынешних условиях необходимы масштабные комплексные меры со стороны государства. Причем они должны быть направлены не только на прямую борьбу с вредителями.Не менее важно искоренить наступающую на европейцев бедность. Чтобы люди не экономили на поддержании чистоты и могли провести своевременную дезинфекцию — не опасаясь, что цены на эту услугу покусают их сильнее клопов.

https://ukraina.ru/20231006/1049962478.html

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новости, клоп, украина, франция, париж