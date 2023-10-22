https://ukraina.ru/20231022/1050391500.html

Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ

Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ - 22.10.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ

В Авдеевке Украина столкнулась с масштабным применением минометов, артиллерии и авиации, когда российские силы обрушили на укрепрайон невообразимое количество снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-22T13:24

2023-10-22T13:24

2023-10-22T13:24

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Применение большого количества вооружения стало неприятным сюрпризом для Киева, который считал, что материальные резервы ВС РФ истощены. Российская армия скопила их, рассчитывая на изменение обстановки, которое уже происходит на наших глазах, рассказал эксперт.Задача-минимум российских войск в Авдеевке — взять под оперативный и огневой контроль оставшиеся линии снабжения, которые еще используются авдеевским гарнизонам ВСУ. Речь идёт о единственной дороге через Орловку, добавил он.Нужно понимать, что в Авдеевке сложный рельеф местности. С юга ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231021/1050384587.html

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новости, авдеевка, всу, днр, оборона, логистика, дорога, снабжение, вс рф, бои, наступление