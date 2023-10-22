Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ - 22.10.2023 Украина.ру
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Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ
Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ - 22.10.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ
В Авдеевке Украина столкнулась с масштабным применением минометов, артиллерии и авиации, когда российские силы обрушили на укрепрайон невообразимое количество снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-22T13:24
2023-10-22T13:24
новости
авдеевка
всу
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Применение большого количества вооружения стало неприятным сюрпризом для Киева, который считал, что материальные резервы ВС РФ истощены. Российская армия скопила их, рассчитывая на изменение обстановки, которое уже происходит на наших глазах, рассказал эксперт.Задача-минимум российских войск в Авдеевке — взять под оперативный и огневой контроль оставшиеся линии снабжения, которые еще используются авдеевским гарнизонам ВСУ. Речь идёт о единственной дороге через Орловку, добавил он.Нужно понимать, что в Авдеевке сложный рельеф местности. С юга ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231021/1050384587.html
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новости, авдеевка, всу, днр, оборона, логистика, дорога, снабжение, вс рф, бои, наступление
Новости, Авдеевка, ВСУ, ДНР, оборона, логистика, дорога, снабжение, ВС РФ, бои, наступление

Алексей Анпилогов рассказал, как ВС перерезают последнюю дорогу в Авдеевке и "берут в клещи" ВСУ

13:24 22.10.2023
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
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В Авдеевке Украина столкнулась с масштабным применением минометов, артиллерии и авиации, когда российские силы обрушили на укрепрайон невообразимое количество снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Применение большого количества вооружения стало неприятным сюрпризом для Киева, который считал, что материальные резервы ВС РФ истощены. Российская армия скопила их, рассчитывая на изменение обстановки, которое уже происходит на наших глазах, рассказал эксперт.
Задача-минимум российских войск в Авдеевке — взять под оперативный и огневой контроль оставшиеся линии снабжения, которые еще используются авдеевским гарнизонам ВСУ. Речь идёт о единственной дороге через Орловку, добавил он.
"Это единственная дорога с твердым покрытием, которой еще может пользоваться противник. Да, наши огневые средства с закрытых позиций могут по ней бить, но это еще не полный оперативный контроль, который позволит взять в клещи авдеевский гарнизон", - подчеркнул Анпилогов.
Нужно понимать, что в Авдеевке сложный рельеф местности. С юга ВС РФ наступают со стороны Водяного, которое расположено в низине, что дает преимущество ВСУ. Такие же проблемы есть и на севере. Там расположен Авдеевский террикон, который очень долго использовался ВСУ как наблюдательный пункт, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Вчера, 17:58
Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая ДнепрРоссия выстроила активную оборону по всей линии фронта. Поэтому никакая даже самая крупная отвлекающая махинация не позволит противнику отбросить российские силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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