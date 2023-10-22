https://ukraina.ru/20231022/1050389230.html

Украинские греко-католики возмутились снятому в церкви музыкальному клипу с пропагандой ЛГБТ

Украинские греко-католики возмутились снятому в церкви музыкальному клипу с пропагандой ЛГБТ - 22.10.2023 Украина.ру

Украинские греко-католики возмутились снятому в церкви музыкальному клипу с пропагандой ЛГБТ

Украинские артисты Сергей Жадан и Кристина Соловий сняли клип на композицию "Сердце", возмутивший местную греко-католическую общественность. Детали истории приводят украинские СМИ

2023-10-22T11:16

2023-10-22T11:16

2023-10-22T11:16

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Жадан, лидер группы "Жадан и собаки", исполнил совместную песню с певицей Соловий, роман с которой ему предписывает пресса. Ролик на композицию о любви снимали во львовском храме Святого Андрея Первозванного, который принадлежит Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). На видео Соловий сидит в красном кресле посреди церкви, а Жадан в это время ходит по городу и в конечном итоге приходит в храм, где ему навстречу встает певица. Все это действо перемежается кадрами поцелуев различных молодых влюбленных пар, среди которых есть и однополые. Уравнивание традиционных отношений между мужчиной и женщиной с идеологией ЛГБТ в греко-католической церкви сочли неприемлимым. Отреагировали на скандал и в самом храме, где снимался клип. На странице прихода церкви подчеркнули, что с ними изначально согласовывался другой сценарий и потребовали удалить клип. Сами исполнители еще до выхода клипа на экране предупредили, что он якобы не несет в себе никаких антихристианских мотивов. "Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на Святую Галичину и не хочу быть сожжена на публичном костре… Церковь – это метафора и никакого святотатства в этой работе не заложено", - заявляла Соловий.В идее клипа "не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного", подтверждал Жадан. По его словам, храм на видео является метафорой общественного мнения.Несколько дней назад министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о регистрируемых партнерствах, по которому однополые пары юридически получат статус родственников.

https://ukraina.ru/20230703/1047767427.html

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новости, украина, греко-католики, клип, музыка, лгбт, пропаганда, скандал, церковь