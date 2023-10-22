Украинские греко-католики возмутились снятому в церкви музыкальному клипу с пропагандой ЛГБТ
© Скриншот видео
© Скриншот видео
Украинские артисты Сергей Жадан и Кристина Соловий сняли клип на композицию "Сердце", возмутивший местную греко-католическую общественность. Детали истории приводят украинские СМИ
Жадан, лидер группы "Жадан и собаки", исполнил совместную песню с певицей Соловий, роман с которой ему предписывает пресса. Ролик на композицию о любви снимали во львовском храме Святого Андрея Первозванного, который принадлежит Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
На видео Соловий сидит в красном кресле посреди церкви, а Жадан в это время ходит по городу и в конечном итоге приходит в храм, где ему навстречу встает певица. Все это действо перемежается кадрами поцелуев различных молодых влюбленных пар, среди которых есть и однополые.
Уравнивание традиционных отношений между мужчиной и женщиной с идеологией ЛГБТ в греко-католической церкви сочли неприемлимым.
"У меня есть просьба к авторам клипа все же понять, что мораль, которую вы несли из-за выполнения этого клипа, противоречит христианской морали. И если вы имеете другие убеждения, вы имеете на них полное право, но, по-моему, использовать храм божий в таких двусмысленных целях и тем самым показывая молодежи двусмысленную мораль, не подобает", - заявил один из представителей (УГКЦ).
Отреагировали на скандал и в самом храме, где снимался клип. На странице прихода церкви подчеркнули, что с ними изначально согласовывался другой сценарий и потребовали удалить клип.
Сами исполнители еще до выхода клипа на экране предупредили, что он якобы не несет в себе никаких антихристианских мотивов.
"Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на Святую Галичину и не хочу быть сожжена на публичном костре… Церковь – это метафора и никакого святотатства в этой работе не заложено", - заявляла Соловий.
В идее клипа "не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного", подтверждал Жадан. По его словам, храм на видео является метафорой общественного мнения.
Несколько дней назад министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о регистрируемых партнерствах, по которому однополые пары юридически получат статус родственников.
3 июля, 14:28"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". С таким лозунгом вышла новая статья у британской газеты The Telegraph. В публикации отмечается, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки