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Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП

Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП - 22.10.2023 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП

Один человек погиб в результате ДТП на блок-посту в Киеве, сообщают 22 октября местные СМИ

2023-10-22T10:14

2023-10-22T10:14

2023-10-22T10:14

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Инцидент произошел в полпервого ночи при въезде в украинскую столицу на трассе М-01 в районе Броварского проспекта. Водитель легкового автомобиля в условиях тумана попытался уйти от столкновения с впередиидущим грузовиком, вылетел в крайную правую полосу, вблизи которой стоял военный на блок-посту. В результате наезда вэсэушник погиб на месте. Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Похожее ДТП произошло в Киеве в июле этого года. Тогда на контрольно-пропускном пункте были сбиты двое военных, один из них скончался.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, дтп, военнослужащие, гибель, украина