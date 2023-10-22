Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП - 22.10.2023 Украина.ру
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Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП
Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП - 22.10.2023 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП
Один человек погиб в результате ДТП на блок-посту в Киеве, сообщают 22 октября местные СМИ
2023-10-22T10:14
2023-10-22T10:14
новости
киев
дтп
военнослужащие
гибель
украина
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Инцидент произошел в полпервого ночи при въезде в украинскую столицу на трассе М-01 в районе Броварского проспекта. Водитель легкового автомобиля в условиях тумана попытался уйти от столкновения с впередиидущим грузовиком, вылетел в крайную правую полосу, вблизи которой стоял военный на блок-посту. В результате наезда вэсэушник погиб на месте. Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Похожее ДТП произошло в Киеве в июле этого года. Тогда на контрольно-пропускном пункте были сбиты двое военных, один из них скончался.
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новости, киев, дтп, военнослужащие, гибель, украина
Новости, Киев, ДТП, Военнослужащие, гибель, Украина

Военнослужащий ВСУ погиб на блок-посту в Киеве: детали ЧП

10:14 22.10.2023
 
© Фото из соцсетей
© Фото из соцсетей
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Один человек погиб в результате ДТП на блок-посту в Киеве, сообщают 22 октября местные СМИ
Инцидент произошел в полпервого ночи при въезде в украинскую столицу на трассе М-01 в районе Броварского проспекта.
Водитель легкового автомобиля в условиях тумана попытался уйти от столкновения с впередиидущим грузовиком, вылетел в крайную правую полосу, вблизи которой стоял военный на блок-посту. В результате наезда вэсэушник погиб на месте.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело.
Похожее ДТП произошло в Киеве в июле этого года. Тогда на контрольно-пропускном пункте были сбиты двое военных, один из них скончался.
 
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