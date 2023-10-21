https://ukraina.ru/20231021/1050384985.html

Никаких переговоров. Итоги 21 октября на Украине

Никаких переговоров. Итоги 21 октября на Украине - 21.10.2023 Украина.ру

Никаких переговоров. Итоги 21 октября на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг идею мирных переговоров с Россией

2023-10-21T18:23

2023-10-21T18:23

2023-10-21T18:23

эксклюзив

хроники

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О перспективе переговоров с РФ Данилов заяви в интервью японскому агентству Kyodo News."Не стоит вести никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым", - отметил он.При этом секретарь СНБО Украины заявил, что "ситуация в корне изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16. Однако Данилов признал, что трудно предсказать время, необходимое для взятия под украинский контроль всей территории, на которую она претендует.Также Данилов заявил, что Украина заключила неформальное соглашение о неиспользовании оружия, предоставленного Западом, для нападений на территорию России, подчеркнув, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенями для оружия "украинского производства".Кроме того, секретарь СНБО Украины отметил, что не опасается снижения поддержки Украины Западом на фоне происходящего в Израиле."Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединёнными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", - указал он.Тем временем украинские СМИ не разделяют оптимизм секретаря СНБО."Зеленский начал понимать, что Запад устает от Украины, а конфликт в Израиле смещает акценты с нашей страны на международной арене. Провал внешнеполитического трека Офиса Президента стали заметен еще на самите НАТО, но после поездки в США на Генассамблею ООН приобрёл очевидный конторы. Теперь нам и близко не дают условий мирного договора, который был в Белоруссии или Стамбуле, а навязывают линию разграничения по фронту, причем без выплат репарации на триллион долларов. Если подвести краткий итог, то Украина получила уничтоженную экономику и стратегическую инфраструктуру, сотни тысяч погибших и миллионы выехавших из страны, плюс потеря двух областей!" - сообщил днём 21 октября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".При этом сам Данилов также заявил, что Россия "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран". Он отверг возможность прекращения огня при посредничестве Пекина. Тем самым секретарь СНБО Украины может ещё сильнее ухудшить отношения Киева и Пекина.Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНР в интервью Центральному телевидению Китая заявила, что РФ никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России."Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт завершён был мирными средствами: а мы никогда не возражали против этого, более того, даже договорились в Стамбуле вот в свое время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности", — рассказал Путин.Он напомнил, что как только российские войска отошли от Киева, украинская сторона "выбросила в печку" все эти договоренности."Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон… И всё. И объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России", — указал Путин.Президент России также оценил китайский позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине, включавший 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности."Мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", — отметил Путин.В то же время он напомнил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.При этом Запад предупреждает Украину о том, что та ещё пожалеет о том, что не воспользовалась тремя возможностями для заключения мира, которые у него были с начала спецоперации. Так, Тед Снайдер в статье для издания The National Interest заявил, что Украины с начала спецоперации России были три шанса дипломатически заключить мир на более выгодных для Киева условиях, однако США каждый раз блокировали переговоры.Теперь же Украине всё равно рано или поздно придётся подписать мирный договор. Однако условия будут уже не такими хорошими."Киеву всё равно придётся подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше", - указал Снайдер.Он уверен, что на Западе уже осознают: специальная военная операция России не закончится победой Украины, а РФ не удастся заставить уступить изначальным ключевым требованиям Украины."На политическом Западе зарождается осознание того, что война не закончится военной победой Украины и что она не закончится достижением целей, необходимых для того, чтобы заставить Россию уступить ключевым требованиям Украины за столом переговоров. Давно прошёл тот момент, когда Украина находилась в лучшей позиции "на поле боя, чтобы занять максимально сильную позицию за столом переговоров". Сотни тысяч жизней и конечностей после того, как мир мог быть достигнут в Стамбуле, Украина, скорее всего, будет вынуждена подписать соглашение на тех же условиях – но на худших – чем она могла бы подписать в Стамбуле", - подчеркнул автор National Interest.По мнению Снайдера, "как и в Стамбуле, Украине всё равно придется гарантировать нейтралитет, но она сделает это без, по крайней мере, частей Донбасса, Херсона и Запорожья, которые она могли бы сохранить в то время".На Украине отреагировали на эту публикацию издания."Мы год писали, что надо было заканчивать, когда у Украины была максимально выигрышная позиция - до осени 2022. А теперь что?" - отмечалось в комментарии популярного телеграм-канала "ЗеРада".Канал указывал, что сейчас на самом деле ведутся переговоры, но официальные украинские власти их не афишируют.Мирное урегулирование конфликта на Украине стало предметом состоявшегося 21 октября разговора между президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинским президентом Владимиром Зеленский. Эрдоган выразил уверенность в мирном урегулировании региональных конфликтов. Зеленский же настоял на своей "формуле мира".

https://ukraina.ru/20231021/1050381181.html

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Егор Леев

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