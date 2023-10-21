"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050384852.html
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре - 21.10.2023 Украина.ру
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
Бить по местам сосредоточения сил противника куда проще, чем "выковыривать" его, прячущегося в труднодоступных местах. Поэтому России только на руку попытки Украины сделать очередную провокацию на Днепре. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-21T18:30
2023-10-21T18:30
новости
алексей леонков
россия
украина
провокации
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:409:2730:1945_1920x0_80_0_0_e82a7e6bb981385c38c6cea6f7c2b767.jpg
"Мы ждем, когда противник начинает сосредотачивать там войска для решения каких-то задач. Бить по таким местам сосредоточения наша артиллерия умеет. Но бывает, что ВСУ сидят в укрытиях и никаких действий не предпринимают. Их приходится оттуда выковыривать. А когда они готовятся и идут вперед, мы их накрываем. Сорвать их наступления кинжальным огнем артиллерии, реактивных систем и авиации гораздо проще. Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", - заявил Леонков.Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке.Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20231021/1050378729.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4b48db4b91e09f7063206517424a297d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей леонков, россия, украина, провокации, днепр
Новости, Алексей Леонков, Россия, Украина, провокации, Днепр

"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре

18:30 21.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Бить по местам сосредоточения сил противника куда проще, чем "выковыривать" его, прячущегося в труднодоступных местах. Поэтому России только на руку попытки Украины сделать очередную провокацию на Днепре. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Мы ждем, когда противник начинает сосредотачивать там войска для решения каких-то задач. Бить по таким местам сосредоточения наша артиллерия умеет. Но бывает, что ВСУ сидят в укрытиях и никаких действий не предпринимают. Их приходится оттуда выковыривать. А когда они готовятся и идут вперед, мы их накрываем. Сорвать их наступления кинжальным огнем артиллерии, реактивных систем и авиации гораздо проще. Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", - заявил Леонков.
Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.
По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке.
Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.
Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.
11:41
Что узнала разведка об Авдеевке и как выбить зубы ВСУ, чтобы спасти нашу авиацию - БаранецВ эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, по каким причинам Владимир Путин поручил патрулировать Чёрное море самолетами с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также рассказал о том, какие выводы были сделаны ВС РФ после применения Украиной ракет ATACMS в Бердянске
 
НовостиАлексей ЛеонковРоссияУкраинапровокацииДнепр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС
19:09Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"
18:30"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
18:27Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"
18:23Никаких переговоров. Итоги 21 октября на Украине
18:00Сериалу "Ликвидация" 15 лет: Одесса, Чёрное море, "советский империализм"
17:58Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр
17:35Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности
17:31Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться
17:09Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой
16:52Ищенко: Советский Союз накопил столько снарядов, что Украина воюет ими уже больше 10 лет
16:50Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
16:25Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
16:00Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
15:43Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
15:24Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра
15:19Он предвосхитил Белоруссию. "Весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе…"
14:52"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
14:51Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой
14:42Ростислав Ищенко про Китай и Северную Корею: Нам снаряды не будут нужны всю жизнь
Лента новостейМолния