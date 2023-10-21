https://ukraina.ru/20231021/1050384852.html

"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре

"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре - 21.10.2023 Украина.ру

"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре

Бить по местам сосредоточения сил противника куда проще, чем "выковыривать" его, прячущегося в труднодоступных местах. Поэтому России только на руку попытки Украины сделать очередную провокацию на Днепре. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-10-21T18:30

2023-10-21T18:30

2023-10-21T18:30

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"Мы ждем, когда противник начинает сосредотачивать там войска для решения каких-то задач. Бить по таким местам сосредоточения наша артиллерия умеет. Но бывает, что ВСУ сидят в укрытиях и никаких действий не предпринимают. Их приходится оттуда выковыривать. А когда они готовятся и идут вперед, мы их накрываем. Сорвать их наступления кинжальным огнем артиллерии, реактивных систем и авиации гораздо проще. Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", - заявил Леонков.Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке.Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20231021/1050378729.html

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новости, алексей леонков, россия, украина, провокации, днепр