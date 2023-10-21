https://ukraina.ru/20231021/1050384852.html
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре - 21.10.2023 Украина.ру
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
Бить по местам сосредоточения сил противника куда проще, чем "выковыривать" его, прячущегося в труднодоступных местах. Поэтому России только на руку попытки Украины сделать очередную провокацию на Днепре. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-21T18:30
2023-10-21T18:30
2023-10-21T18:30
новости
алексей леонков
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днепр
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"Мы ждем, когда противник начинает сосредотачивать там войска для решения каких-то задач. Бить по таким местам сосредоточения наша артиллерия умеет. Но бывает, что ВСУ сидят в укрытиях и никаких действий не предпринимают. Их приходится оттуда выковыривать. А когда они готовятся и идут вперед, мы их накрываем. Сорвать их наступления кинжальным огнем артиллерии, реактивных систем и авиации гораздо проще. Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", - заявил Леонков.Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке.Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20231021/1050378729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей леонков, россия, украина, провокации, днепр
"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
Бить по местам сосредоточения сил противника куда проще, чем "выковыривать" его, прячущегося в труднодоступных местах. Поэтому России только на руку попытки Украины сделать очередную провокацию на Днепре. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Мы ждем, когда противник начинает сосредотачивать там войска для решения каких-то задач. Бить по таким местам сосредоточения наша артиллерия умеет. Но бывает, что ВСУ сидят в укрытиях и никаких действий не предпринимают. Их приходится оттуда выковыривать. А когда они готовятся и идут вперед, мы их накрываем. Сорвать их наступления кинжальным огнем артиллерии, реактивных систем и авиации гораздо проще. Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", - заявил Леонков.
Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.
По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке.
Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.
Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ
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